Наше время – это противостояние между благотворными и разрушительными последствиями глобализации и развития человечества, между центробежными и центростремительными силами, между расцветом гения и бесчисленными опасностями. Что ждет каждого из нас – процветание или прозябание, и каким XXI в. войдет в учебники – как одна из лучших или худших эпох в истории человечества – зависит от наших действий, от того, сможем ли мы воспользоваться возможностями и избежать опасностей, которые несет с собой это противостояние.

На кон поставлено очень многое. Каждому из нас выпала непростая судьба родиться в этот исторический момент – решающий момент, – когда события нашей жизни и сделанный нами выбор определят обстоятельства многих и многих жизней после нас. Да, каждое поколение тщеславно думает о себе то же самое, но на этот раз это правда. Долгосрочные факты говорят громче, чем наше эго. Переселение человечества в города, начатое около 10 тысяч лет назад нашими неолитическими предками, в наши дни пересекло половинную отметку. Мы – первые поколения урбанистической эпохи.

Загрязнение атмосферы сегодня привело к концентрации парниковых газов, невиданной со времен неолита; из пятнадцати самых жарких лет, зарегистрированных в наших климатических сводках, четырнадцать пришлись на XXI в. Впервые в истории число нуждающихся в мире резко сократилось (более чем на миллиард человек с 1990 г.), а общее число населения в то же время выросло (примерно на 2 миллиарда). Живущие сегодня ученые превосходят числом всех ученых, когда-либо живших до 1980 г., и (отчасти благодаря им) средняя продолжительность жизни за последние полвека увеличилась больше, чем за предыдущее тысячелетие.

Йен Голдин, Крис Кутарна - Эпоха открытий - Возможности и угрозы второго Ренессанса

Переводчик: Виктория Степанова

Азбука-Аттикус, 2016

510 стр. 38 иллюстраций

ISBN 978-5-389-13219-1

Йен Голдин, Крис Кутарна - Эпоха открытий - Возможности и угрозы второго Ренессанса

Введение Прозябать или процветать?

Часть I Факты эпохи Ренессанса Как мы здесь оказались, и что делает этот век особенным

1 Новый Свет Как новые карты и новые средства связи преобразили мир, в котором мы живем

2 Новые взаимосвязи Как все человеческие контакты стали более плотными и сложными

3 Витрувианский человек Как здоровье, богатство и образование человека достигли новых высот

Часть II Расцвет гения Как нынешнее время порождает гений и увеличивает масштаб коллективных достижений

4 Коперниканские революции Почему сейчас происходят большие перемены

5 Соборы, верующие и сомнения

Часть III Расцветающие опасности Как нынешнее время создает опасности и порождает общественное напряжение

6 Свирепствует оспа, Венеция тонет Как время, в которое мы живем, увеличивает системные опасности и мешает их предвидеть

7 Костры и сопричастность Как нынешнее время дает силу экстремистам и ослабляет объединяющие нас связи

Часть IV Борьба за будущее

8 «Давид»

Примечания

Карты

Благодарность

Йен Голдин, Крис Кутарна - Эпоха открытий - Возможности и угрозы второго Ренессанса - Введение - Путь вперед

Мы переосмысливаем нынешнее время как Новый Ренессанс в четырех частях.

В части I мы представляем масштабные, неопровержимые факты нашего времени и опровергаем бессвязную и часто легкомысленную риторику, пронизывающую сегодняшние публичные обсуждения. Мы отступаем на шаг назад и наглядно демонстрируем те соединяющие и развивающие силы, которые определили наступление Ренессанса пятьсот лет назад и которые за последние четверть века полностью преобразовали мир, в котором мы живем. Первооткрывательские плавания Колумба и падение Берлинской стены – оба этих события отметили слом стародавних барьеров, избавление от невежества и мифов, появление новых, охватывающих всю планету систем политического и экономического обмена. Печатный станок Гутенберга и интернет изменили человеческое общение и установили новую норму: изобилие информации, ее дешевое распространение, огромное разнообразие тем и участников общения.

Развивающие силы – достижения в области здоровья, богатства и образования – легли в основу человеческого прогресса тогда и двигают нас вперед сейчас. Войны и болезни, два главных тормоза на пути прогресса в истории человечества, отступили в предшествующие Ренессансу десятилетия. На сегодняшний день общее число потерь на поле боя также резко сократилось, даже принимая во внимание потери, связанные с гражданской войной в Сирии, а успешные кампании по борьбе с болезнями и старостью добавили почти два десятилетия к общей продолжительности жизни. Кроме того, чтение, письмо и арифметика превратились из роскоши, доступной только знати, в драгоценное всеобщее достояние. Грядущее поколение взрослых станет первым в истории почти целиком грамотным поколением.

Революционные достижения в области технологии, демографии, здравоохранения и экономики придают движущую силу и жизнеспособность сумме человеческой деятельности. С каждым поворотом мы накапливаем и заново вкладываем все больше человеческого капитала, действуем и взаимодействуем с постоянно возрастающей интенсивностью, пока расцвет гения не придаст нам еще большее ускорение (об этом пойдет речь в части II). Положительным наследием эпохи Возрождения был всплеск гениальности – исключительные достижения в европейском искусстве, науке и философии, не имеющие аналогов в предшествующих столетиях, которые направили Европу к научно-технической революции и Просвещению последующих веков. Мы находимся в разгаре такого же всплеска, причем значительно более крупного масштаба.

Мы можем с уверенностью утверждать это, поскольку, во-первых, условия совпадают, а во-вторых, об этом свидетельствует немалый список фундаментальных прорывов, которые мы уже совершили. Мы покажем, как силы, обозначенные в части I, способствуют расцвету гения в наши дни, и предскажем глубокие изменения, которые этот расцвет принесет человечеству. Мы также рассмотрим расширяющиеся возможности человечества в области коллективных достижений: нашу новую революционную способность к сотрудничеству и совместному использованию ресурсов, раздвигающую рубежи возможного. В эпоху Возрождения коллективными усилиями были созданы крупнейшие мировые соборы; сегодня массовая совместная работа позволяет находить новые методы лечения заболеваний, делает базу знаний человечества многоязычной и составляет карты видимой Вселенной.

Часть III, «Расцветающие опасности», уравновешивает надежды осторожностью. Те же соединяющие и развивающие силы, которые подпитывают человеческое воображение, усложняют жизнь и направляют нашу деятельность в опасное русло. Эти двойственные последствия повышают нашу уязвимость перед особой разновидностью опасности – системной опасностью. Пятьсот лет назад системные потрясения привели к тяжелейшим последствиям – неизвестные новые заболевания вспыхивали и распространялись с пугающей скоростью, разрушительные финансовые кризисы сотрясали новые кредитные рынки, и целые города, выросшие вдоль Великого шелкового пути, постепенно угасали после того, как открытие морского пути в Азию изменило мировые торговые маршруты. Мировой финансовый кризис 2008 г. уже научил нас с уважением относиться к этому виду опасности, но мы пока не можем оценить, насколько широко она распространена.

Системные опасности также растут в нашей национальной политике и геополитике. Эпоха Ренессанса рождает великие победы и великие поражения. Наши социальные договоренности слабеют, в то время как технологии, позволяющие сплотить людей или поднять протест, делаются общедоступными и набирают силу. Пятьсот лет назад костры тщеславия, религиозные войны, инквизиция и постоянные народные восстания рвали на части мир, в котором трудился гений, и погасили несколько ярчайших светочей той эпохи. Теперь голоса экстремизма, протекционизма и ксенофобии точно так же стремятся разорвать связи, подпитывающие современный гений, а общественное недовольство высасывает из наших государственных учреждений законность, необходимую для принятия решительных мер.

Путешествие заканчивается в части IV, «Борьба за будущее». Мы рассказываем о том, что всем нам – правительству, деловым кругам и гражданскому обществу – нужно сделать, чтобы достичь величия и преодолеть кризисы, которые принесет с собой это время. Сможем ли мы повторить славные деяния предыдущего Ренессанса, снова испытать его бедствия, или то и другое вместе? Это и есть главный вопрос, тот Голиаф, с которым всем нам придется столкнуться.

Внесем ясность

Но сначала мы должны разъяснить три вопроса.

Что на самом деле означает слово «Ренессанс»?

Историки во всем мире спорят об этом уже более ста лет. «Ни по времени, ни по масштабам, ни по содержанию, ни по значению понятие Возрождения не является определенным. Оно отличается расплывчатостью, незавершенностью и случайностью… Это почти непригодный к использованию термин». Эти строки написал голландский историк Йохан Хёйзинга в 1920 г. Прошло сто лет, но научные споры за это время не прибавили ясности. Основная претензия историков к слову «Ренессанс», или «Возрождение», заключается в том, что оно создает обманчивое впечатление об универсально благоприятной природе этого периода. Начало этому положил художник и историк Джорджо Вазари (1511–1574) в своей книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), в которой он воспевал новые художественные тенденции и отделял их от предшествующего готического стиля. Европейские историки XIX в. переняли этот термин и расширили его значение, соотнеся его в целом с эпохой художественного, культурного и интеллектуального расцвета (этот смысл сохраняется в некоторых фразах и сегодня, когда мы говорим, например, «ренессансный человек»).

При этом они не просто бесстрастно описывали период, в который жили Леонардо, Микеланджело и их современники. Скорее они разрабатывали идею о том, что «ренессансная Европа», совершив скачок в развитии, обогнала другие цивилизации, – идею, которая стала первопричиной и оправданием европейского империализма XIX в. Сегодня историки непременно оговариваются, что в «ренессансной Европе» было немало уродливых явлений. Не будем забывать, что меньше чем через десять лет после того, как Микеланджело закончил роспись Сикстинской капеллы, оспа и другие европейские болезни почти уничтожили ацтеков, инков и прочие коренные народы Нового Света. Поэтому, используя слово «Ренессанс», историки делают это критически и с осторожностью, имея в виду в основном «возрождение» в Европе XV–XVI вв. определенных знаний, стилей и ценностей, унаследованных от Древней Греции и Древнего Рима.

В этой книге мы начнем с популярного сегодня значения этого термина, обозначающего редкий момент всеобщего расцвета. Это понятие – хорошая стартовая точка, поскольку оно прекрасно подходит для описания современного мира, в котором мы все живем. Но только если мы не забываем и об обратной стороне медали. На страницах этой книги мы подчеркиваем, что тогдашняя и нынешняя эпоха Ренессанса чревата как добрым, так и дурным, как гением, так и опасностью. Наконец, мы даем четкое определение: Ренессанс – это битва за будущее в момент, когда ставки особенно высоки.

Когда был Ренессанс?

История неразрывна – присмотритесь внимательнее, и вы сможете увидеть нити, тянущиеся из одной главы в другую. Ученые отмечают «начало» и «завершение» исторических этапов, чтобы упростить восприятие нашей общей истории и помочь уяснить ее общий курс, но такие линии должны наноситься только карандашом.

В этой книге мы будем оглядываться назад в основном на одно определенное столетие, с 1450 до 1550 г. 1450 г. может служить надежной точкой отсчета. Леонардо да Винчи родился в 1452 г., а в 1452–1454 гг. произошел ряд событий, благодаря которым вторая половина этого столетия стала совершенно не похожа на первую. Примерно в одно и то же время Англия и Франция завершили Столетнюю войну, безжалостно разрушавшую жизнь обеих стран с 1337 г., Константинополь, древняя столица, охранявшая восточные границы Европы более 1100 лет, наконец пал под пушками Османской империи, а враждующие итальянские державы – Милан, Венеция, Флоренция, Неаполь и Папская область – подписали соглашение о создании Итальянской лиги и договор о взаимном ненападении, который позволил всему полуострову отложить оружие и направить энергию в мирное русло.

По сходным причинам мы отмечаем 1990 г. как приблизительную дату начала Нового Ренессанса. В течение нескольких лет закончилась холодная война, пала Берлинская стена, Китай вернулся в мировую экономику и появился коммерческий интернет. Неожиданно мир стал совсем другим. Как мы увидим в части I, непреложные факты свидетельствуют, что этот период действительно отличался от всех предыдущих.

Предыдущий Ренессанс, по нашему мнению, закончился около 1550 г. За эволюцией идей и развитием событий следует наблюдать до тех пор, пока не станет ясно их значение в общей картине. Но на практике один век дает вполне внятное представление о многих переменах. Уже к 1550 г. стали очевидны и положительные, и отрицательные итоги эпохи – а вместе с ними мудрость и безрассудство решений, принятых людьми в это время.

Мы не беремся предсказать, когда закончится Новый Ренессанс. Но нынешняя «эпоха» шире, чем один этот год или одно десятилетие. Это феномен, противостояние, которое определит облик всего XXI в.

Почему именно Европа?

Периоды ренессанса, согласно нашему определению, можно найти у любой цивилизации. Процессы, происходившие в Европе в XV–XVI вв., имеют много общего с классическим периодом цивилизации майя (30–900), первыми веками правления корейской династии Чосон (1392–1897), Золотым веком ислама (750–1260), китайской династией Тан (618–907), государством Гуптов в Индии (320–550) и империей Великих Моголов в правление Акбара Великого (1556–1605). Мы призываем других исследователей подробнее исследовать эти периоды, чтобы получить более ясное представление о нашем настоящем. А наша книга задает перспективу, исходя из определенной точки европейской истории.

Почему? Отнюдь не потому, что Европа в XV в. была самой развитой цивилизацией своего времени. Это звание много веков удерживал Китай. Уже в XII в. тогдашняя столица Китая, город Кайфын, был мегаполисом с миллионным населением. За триста лет до Гутенберга китайские печатники освоили массовое производство книг, достаточно дешевых для того, чтобы их могли позволить себе держать даже в самых скромных домах. Вступившая на восточный порог Европы Османская империя в XV–XVI вв. представляла собой намного более сложное космополитическое государство, чем те, о которых писал Макиавелли. Крупнейшим в мире религиозным сообществом были мусульмане, а не христиане. Европу рассматривали как провинцию, глубинку, и на многих картах XV в. она изображена именно так – с краю.

Но с приходом Ренессанса положение неожиданно начало меняться. В следующие несколько столетий Европа догнала, а затем перегнала все остальные цивилизации в большинстве областей человеческого прогресса и заложила основы того мира, в котором мы сейчас живем. Эта эпоха – ближайший родственник нашего времени, предлагающий нам самые непосредственные уроки.

Разумеется, подробности событий пятивековой давности во многом отличаются от наших дней. Но значит ли это, что мы должны игнорировать те уроки, которые прошлое может преподать настоящему, отбросить все, что оно может рассказать о расцвете гения и новых опасностях? Решайте сами. Мы думаем, вы придете к той же мысли: это Новый Ренессанс.