В начале 1890-х годов поэт-символист В. Я. Брюсов открыл для себя область оккультного и в 1893 году стал регулярно посещать спиритические сеансы. Несколько раз в неделю он приходил к знакомым, которые собирались в темной комнате, чтобы соприкоснуться с таинственными, сверхъестественными явлениями. Эти собрания были так важны для Брюсова, что он писал о них в особой черной тетради с пометой «Спиритические сеансы» и упоминал их в своих письмах. Судя по этим свидетельствам, сеансы не только были для Брюсова средством веселого развлечения и поводом для шалостей в эротическом ключе, но и побуждали его, как мыслителя и художника, к размышлению о реальности, служили источником творческого вдохновения. Брюсов был настолько увлечен спиритуализмом, что когда он в 1895 году лежал больной в постели, то просил своего друга А. А. Ланга (Миропольского) навестить и развлечь его, добавляя: «Схвати с собой планшетку: попишем и устроим сеанс». В итоге спиритический опыт Брюсова подсказал ему сюжет романа, повлиял на его поэзию и самовосприятие как художника.

Брюсов, конечно, был выдающимся поэтом, но его энтузиазм по поводу спиритуализма был далеко не исключительным явлением в России того времени. Идеи о мистических и сверхъестественных силах играли значительную роль в культурном воображении русского общества конца XIX — начала XX века. В то время как Брюсов шел по вечерней Москве к своим единомышленникам, чтобы поучаствовать в сеансе, тем же самым занимались и многие его современники. У нас нет статистики, чтобы определить абсолютное количество людей, которые, так же как и Брюсов, участвовали в оккультных ритуалах в последние десятилетия XIX века и в первые десятилетия XX века. Те, кто писал об оккультных занятиях в письмах, дневниках или мемуарах, преимущественно были высокообразованными мужчинами, однако значительный корпус источников указывает на то, что очень многие их современники разделяли подобные интересы. Распространенное увлечение оккультным отражалось на сфере печати. В 1881-1917 годах в России появилось свыше 30 периодических изданий, посвященных невидимому миру, но оккультное также было заметной темой в мейнстримной печати. Дешевые брошюры превозносили оккультные техники, а обычные газеты часто докладывали о сверхъестественных происшествиях.

В феврале 1893 года, когда Брюсов посещал сеансы в Москве, популярная «Петербургская газета» печатала серию статей о спиритуалистах в столице под названием «Петербургские спириты». На протяжении двух недель газета рассказывала своим читателям о самых известных столичных оккультистах, явлении привидений, реинкарнации, помощи духов при написании романов, гипнозе, фотографировании призраков, важности для всего этого религии и тесной связи оккультных феноменов с наукой. Серию открывало интервью с В. И. Прибытковым, и о популярности спиритуализма много говорит тот факт, что обращение к нему как к «“официальному” петербургскому спириту, редактору-издателю журнала “Ребус”» не нуждалось в разъяснении: читатели газеты хорошо знали и самого Прибыткова, и его журнал.

Юлия Маннхерц - Оккультизм в последние десятилетия Российской империи

[Пер. с англ. Д. Гальцина]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 358 с. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 978-5-907918-24-5 (Библиороссика)

Юлия Маннхерц - Оккультизм в последние десятилетия Российской империи - Содержание