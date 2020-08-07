Национальные евангельские авторы

Представленные мысли о христианстве, и не только, имеют во многом полемический характер, и, несмотря на безапелляционность выводов и ультимативную форму самих рассуждений, выводы эти ни в коей мере не претендуют на всеобщность и абсолютную истину, а являются моим личным мнением. Много вопросов рассмотрено схематически, в виде тезисов без углубленного обоснования. Я не ставил целью научить, а, если возможно, породить дискуссию и дальнейшие, более глубокие рассуждения на затронутые темы.

Книга состоит из отдельных иногда не связанных между собой тем и мыслей, расположенных без всякой системы или последовательности. Что-то можно рассматривать как эссе или мини-проповедь, другое как афоризм или сентенцию. Книгу можно читать с любой главы и даже в обратном порядке.

Виктор Манжул - Верить, чтобы знать

(Серия: «Национальные евангельские авторы»)

Ассоциация «Духовное возрождение». - Одесса : Фенiкс, 2011. - 574 с.

ISBN 978-966-438-392-6

Виктор Манжул - Верить, чтобы знать - Содержание

АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть ПЕРВАЯ ВЕРИТЬ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ ЭПИЛОГ КОММЕНТАРИИ

Часть ВТОРАЯ ХРИСТИАНСТВО В ЛИЧНОСТЯХ КОММЕНТАРИИ

Часть ТРЕТЬЯ АНТИХРИСТИАНСТВО В ЛИЧНОСТЯХ

БИБЛИОГРАФИЯ

Виктор Манжул - Верить, чтобы знать - Верить, чтобы знать

У слишком любознательных и любопытных особ возникает интересный вопрос о нахождении центра мироздания. Эта загадка, подобно другим серьезным вопросам, имеет сразу несколько возможных ответов. Каждый из трех предоставленных вариантов абстрактен и не доказуем, поэтому человек волен выбирать наиболее понравившийся:

1-й: Центр там, где ты.

2-й: Центр — везде.

3-й: Центр — нигде.

Первый вариант устроит самовлюбленных. Ею можно назвать эгоцентрическим, и, по сути, он похож на геоцентрическую систему мира с Землей в центре, вокруг которой якобы вращается Солнце и другие планеты, другими словами, в центр ставится человек (антропоцентризм). Но реальному положению вещей в мире физики, как и метафизики, соответствует гелиоцентрическая система с центральным положением Солнца, а в христианстве это светило всегда символизировало Бога.

Бог по своей природе не сопричастен сотворенной Им же Вселенной и не является частью ни физического, ни духовного миров, крепко связанных между собой невидимыми нитями, как тело и дух человеческий. Но мерой, мерилом, точкой отсчета и центром Он является в обеих. Центром необозримого космоса и невидимой мельчайшей частицы. Центром вселенской Церкви (всех веков и народов) и Господином моей души.

Другие варианты игры ума (центр везде или нигде), по большому счету, никакой разницы между собой не имеют. В области физики вопрос о центре, возможно, останется открытым навсегда, и сциентизм здесь бессилен чем-либо помочь. В духовной же реальности ответ имеем сегодня: Христос — центр, к которому сходятся все пути спасения; и Солнце правды, с лучами, исцеляющими народы. Его имел в виду Вл. Соловьев, когда писал:

«Смерть и время царят на земле.

Ты владыками их не зови,

Все кружась исчезает во мгле,

Неподвижно лишь Солние Любви».

Физические законы принуждают человека следовать им, не оставляя права выбора. Конечно, если он хочет жить. Человек может пренебречь законом земного притяжения, броситься со скалы с желанием полетать, но, не подчинившись закону реальности, он покидает пределы этой реальности.

В духовном мире, где главенствует Бог, также действуют свои законы, их нарушение, а свобода у человека дает на это право, приводит нарушителя в реальность, где Бога нет. Есть место, где Бог точно не присутствует, но не дай Бог там оказаться. Ад — Аид — без вид; такова этимология, частично раскрывающая сущность жизни без Жизни, нереальной реальности, черной воронки без выхода и слез без радости. Что из себя будет представлять человек в этом «ничто», трудно представить, но центром не будет уж точно.