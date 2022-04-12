В моей домашней библиотеке есть несколько «занимательных» книг на серьезные темы, написанных серьезными людьми (даже академиками). Но при этом написаны они просто и популярно – для неподготовленного читателя. Среди них, например, В. Обручев «Занимательная геология» (1965), А. Ферсман «Занимательная минералогия» (1959), В. Соболевский «Занимательные минералы» (1949), Я. Перельман «Занимательная арифметика» (1938) и «Занимательная астрономия» (1938).

Однако я никогда не встречал книг под названием «Занимательная теология» или «Занимательная эсхатология». Но несмотря на отсутствие в названиях книг слова «занимательная», некоторые богословы пишут (говорят) довольно увлекательные труды (проповеди), что можно рассматривать как несомненный плюс.

Моя книга – попытка написать занимательно о проповеди.

Сразу хочу сказать, чем данная книга не является. Это не систематическое руководство по гомилетике, классический учебник по искусству проповеди и тем более по ораторскому искусству. И она не написана исключительно для проповедников. Если взятую тему уподобить человеческому телу, то здесь я препарировал это «тело», проникая в разные его части с помощью различных скальпелей: теологического, культурного, логического, а местами и сатирического. Отчасти эта книга о проповеди сама является проповедью.

Количественно она состоит из отдельных эссе на заданную тему, а о качестве – судить читателю. У самого читателя заранее прошу прощения за фамильярность и за обращение на «ты» местами. Мне показалось это уместным и гармоничным, исходя из самого стиля изложения. Смею надеяться, что данная работа будет интересна и полезна всем, кто с ней ознакомится.

Виктор Манжул - Занимательная гомилетика

Киев: Mission Eurasia, 2020. – 152 с.

ISBN 978-966-97691-8-3

Виктор Манжул - Занимательная гомилетика – Содержание

Предисловие

Почему ты спишь во время проповеди?

Призван ли ты проповедовать?

Ремарка № 1

О роли проповедника

Проповедник глазами слушателя и слушатель глазами проповедника

Христоцентричность

Юмор

Дочитывать до конца

Буква и Дух Писания

Ремарка № 2

Ветхий Завет

Читать, читать и еще раз читать

Это не христианское!

Ремарка № 3

Янйефок

О примерах и историях

Курьезы и ляпсусы