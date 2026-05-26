Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Маоз - Еврейская принадлежность во Христе

Маоз - Еврейская принадлежность во Христе
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Jewish History, Religious Studies Atheism

Книга Баруха Маоза посвящена вопросу еврейской принадлежности верующих во Христа и тому, как эта принадлежность соотносится с законом Моисея, традицией, иудаизмом и Новым Заветом. Автор рассматривает проблему не как отвлечённый богословский спор, а как практический вопрос для евреев, верующих в Иешуа и живущих среди собственного народа.

В центре книги — изучение Послания к Галатам, различение Божьего закона, Синайского завета, традиций и национальной идентичности. Маоз показывает, что вера во Христа не уничтожает еврейскую принадлежность, но требует заново определить её выражение в свете Писания, благодати, свободы во Христе и действия Святого Духа.

Маоз Барух – Еврейская принадлежность во Христе

Маоз Барух. Еврейская принадлежность во Христе / пер., ред. и оформление: издательство «Агефен». – Ришон-ле-Цион: Агефен, 2003. – 74 с.

Маоз Барух – Еврейская принадлежность во Христе – Содержание

  • Это сказано не к евреям!

    • Изучение Послания к Галатам

    • Где находится Галатия?

    • О чём говорится в Послании к Галатам?

    • Гал. 1:1–5 — 6:1–18

  • Еврейская принадлежность во Христе

    • Закон и традиции как средства её выражения

    • Исторический фон и выявление проблемы

    • Определение понятий

    • Закон

    • Завет

    • Обязанность

    • Закон и традиция

    • Иудаизм и еврейская национальная принадлежность

    • Вопросы, стоящие перед нами

  • Предания и еврейская принадлежность во Христе

    • Вступление

    • Определение понятий

    • Предание — да или нет; а если «да», то какое?

    • Предание

    • Наследие

    • Обычаи

    • Заключение

  • Замечания

  • Две стороны одной монеты

  • Библиография

Views 25
Rating
Added 26.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books