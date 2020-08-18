Ни в годы правления Сталина, ни при Хрущеве или Брежневе, никогда — вплоть до падения коммунистической диктатуры отношение советской власти к Православной Церкви в нашей стране кардинально не менялось. Коммунисты всегда придерживались в отношении религии поистине людоедовского, ленинского курса. Церковь старались поставить под жесточайший государственный контроль и в 1930-е, и в 1950-е, и в 1970-е и во все последующие годы.

Внешнее благополучие части высшей иерархии, наличие некоторых «показных» действующих храмов, декларации «о свободе совести» и «об отделении Церкви от государства» не меняли сути государственно-церковных отношений в СССР. Как странно, что об этом, органически присущем коммунистической власти безбожии, забыли некоторые представители нашего духовенства, рукоположенного в потоке 1990-х годов и увлекшегося риторикой коммунистов во времена т. н. перестройки. Как странно, что и сегодня у части верующих «державников» возникает ностальгия по временам сильной «имперской» власти, царившей в Советском Союзе в годы безбожного лихолетья.

Протоиерей Алексий Марченко - Религиозная политика советского государства в годы правления и. С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР

Москва, Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории 2010 г. – 328 с.

ISSN 1728-0168

Протоиерей Алексий Марченко - Религиозная политика советского государства в годы правления и. С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР - Содержание

От издательства

Введение

Глава I. РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ПРЕДДВЕРИИ «ХРУЩЕВСКИХ ГОНЕНИЙ»

§ 1. Церковно-государственные отношения в 1953-1957 гг.

§ 2. Причины изменения религиозной политики советского государства в 50-60-х. гг. «Церковная реформа»

Глава II. ПРИХОДСКАЯ РЕФОРМА

§ 1. Вопрос о приходе в дореволюционной России

§ 2. Вопрос о приходе в советском государстве (1917-1960 гг.)

§ 3. Реформа приходского управления. Архиерейский Собор 1961 г.

§ 4. Реализация приходской реформы (1961-1964 гг.)

§ 5. Борьба за отмену «приходской реформы» (1964-1988 гг.)

Глава III. РЕФОРМА МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА И ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖАЩИХ

§ 1. Материальное положение духовенства в советском государстве (1917-1960 гг.)

§ 2. Перевод духовенства на твердые оклады

§ 3. Ухудшение социально-экономического положения церковных служащих

Глава IV. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ

§ 1. Церковная благотворительность в советском государстве (1917-1957 гг.)

§ 2. Прекращение благотворительной деятельности Церкви (1958-1964 гг.)

Глава V. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В БОРЬБЕ ЗА ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ

§ 1. Религиозное воспитание в советском государстве (1917-1960 гг.)

§ 2. Всеобщая атеизация молодежи и детей

§ 3. Богословское образование и духовные школы в период «хрущевских» гонений

Заключение

Список использованных источников и литературы

Именной алфавитный указатель

Протоиерей Алексий Марченко - Религиозная политика советского государства в годы правления и. С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР - Введение

Сегодня, когда Россия постепенно начинает выходить из кризиса, в российском обществе крепнет убеждение в необходимости дальнейшего развития гражданско-правовых отношений на демократической основе. Один из важных показателей готовности общества и государства перейти на новый уровень взаимоотношений - развитие правовых основ государственно-церковных отношений, налаживание церковно-государственного и церковно-общественного диалога, определение перспектив их развития. В связи с этим представляется важным выявление государственных и церковных приоритетов в решении актуальных задач жизни общества, обоснование основных направлений и пределов социально-культурной деятельности религиозных организаций, наконец, определение допустимой степени взаимодействия государства и религиозных объединений на основе правовых норм, принятых в светском государстве и корпуса церковно-канонического права.

В последнее десятилетие наблюдается процесс постоянного расширения миссионерской, просветительской, образовательной, социальной и экономической деятельности Русской Православной Церкви - крупнейшей и самой влиятельной в нашей стране централизованной религиозной организации, имеющей огромный авторитет в России и за рубежом.

Активизация деятельности Русской Церкви, ее стремление к активному сотрудничеству с общественными и государственными структурами неоднозначно оценивается представителями различных слоев гражданского сообщества. Диапазон восприятия и оценок чрезвычайно широк. Обычно доминирует позитивная точка зрения, выражающая идею невозможности духовно-нравственного возрождения общества без обращения к традиционным для России духовным ценностям православия, носителем которых является Русская Православная Церковь. В связи с этим активная позиция Церкви объясняется естественным стремлением Православной Церкви снять многочисленные запреты и ограничения, наложенные на нее в советский период, заполнить предоставленное ей законом и историко-культурными условиями развития Российского государства жизненное пространство, занять достойное место в современном российском обществе.

Расширение сферы влияния Русской Православной Церкви наталкивается между тем на сопротивление определенной части общества, желающей сохранить материалистическую и даже атеистическую парадигму мировоззрения и образ жизни постсоветского общества. Все чаще звучат критические высказывания в адрес Московской Патриархии, церковной иерархии, которые, по мнению оппонентов, стремятся к новому слиянию государства и Церкви. Ярким примером такой позиции стало письмо президенту России В.В. Путину десяти российских ученых, в том числе лауреатов Нобелевской премии, академиков РАН В. Гинзбурга и Ж. Алферова, утверждающих, что Россия стремительно движется по пути к клерикализму. Авторы письма считают, что Православная Церковь всеми средствами пытается не только укрепить веру, но и навязать ее обществу. Своей критикой «активного проникновения церкви во все сферы общественной жизни» академики публично выразили опасение, которое разделяет определенная часть населения.

С другой стороны, и верующие подвергают резкой критике характер современных государственно-церковных отношений. Высказываются претензии относительно продолжающейся религиозной дискриминации в связи с навязыванием детям в государственных и муниципальных образовательных учреждениях атеизма, ставшего из официальной государственной идеологии латентной идеологией современного государственного образования. Порой даже делаются заявления по поводу едва ли не полного отсутствия какого-либо конструктивного сотрудничества государства с религиозными объединениями как институтами гражданского общества.

По-прежнему основной проблемой, волнующей представителей государства и религиозных организаций в России, остается несовершенство системы регулирования государственно-церковных отношений. В качестве решения проблемы предлагается создание государственной структуры по вопросам государственно-церковных отношений, которая отвечала бы за разработку и реализацию общефедеральной государственной политики в области свободы совести, в том числе религии. При этом утверждается, что эту идею положительно воспринимает большая часть религиозных организаций России. Очевидно, речь идет о фактическом возрождении деятельности упраздненного Совета по делам религий или подобного ему государственного органа.

Однако епископат Русской Православной Церкви, представляющей более половины зарегистрированных религиозных организаций России, выступает против создания в настоящее время такого органа - Совета (комитета, министерства) по делам религий, так как прежний Совет, управлявший религиозными делами более 50 лет, оставил о себе память борца с религией, а в более широком смысле - с правом на свободу совести.