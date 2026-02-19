Книга Елены Марчук «Кхангэри» (что в переводе с цыганского означает «Церковь») — это уникальное и глубоко драматичное произведение, объединяющее этнографическую самобытность с мощным духовным посланием. Автор погружает читателя в закрытый, колоритный и полный суровых законов мир цыганского табора, исследуя тему веры, которая преодолевает вековые традиции и человеческие предрассудки.

Сюжет разворачивается вокруг столкновения старого уклада жизни и новой, преображающей силы Евангелия. Слово «Кхангэри» здесь не просто здание или организация, а живое сообщество людей, нашедших выход из порочного круга нищеты, зависимости и фатализма. Елена Марчук с большим уважением и знанием дела описывает цыганскую культуру, не скрывая при этом её темных сторон, и показывает, как искреннее покаяние меняет не только отдельных людей, но и целые семьи, принося в них свет и надежду.

В центре повествования часто стоят сильные личности, которые ради следования за Христом вынуждены идти на конфликт с привычным окружением, доказывая, что Бог не имеет лицеприятия. Книга наполнена живыми эмоциями, песнями, слезами и свидетельствами о чудесах, которые происходят, когда Евангелие проникает в сердца, считавшиеся «безнадежными». Это история о поиске истинного дома и духовного родства, которое оказывается крепче кровных уз.

Елена Марчук - Кхангэри (Церковь)

«Живое слово», 2005. — 160 с.

ISBN 966-8466-25-Х

Елена Марчук - Кхангэри (Церковь) – Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1 Становление

Глава 1. Борис

Глава 2. Сергей

Глава 3. Вася

Глава 4. Рая

Часть 2 Люди