Одна народная учительница в России писала: «Если я потеряю веру в смысл моей работы, я не доживу до утра». Не о том же ли говорит Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома»: «Если бы заставить каторжника переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку».

Ужас бесцельности и ужас бессилия – вот два ужаса, которые смертельно поражают волю человека.

Знать определенную цель, иметь перед собой ту иди иную задачу – и не иметь сил ее выполнить – какое это невыносимое страдание! Но еще более тяжело – иметь силу, обладать кипучей энергией, да не знать, в чему эту силу приложить. «Тяжело от силушки, как от грузного бремени», – говорит богатырь Святогор в русской былине. Не отсюда ли тоска, скука, упадок воли к жизни?

Владимир Марцинковский – Смысл жизни

Новосибирск: «Посох», 1996. — 272 с.

Владимир Марцинковский – Смысл жизни – Содержание

• Владимир Филимонович Марцинковский (Краткий биографический очерк)

• Смысл жизни

• Смысл страданий

• Распятие и воскресение

• Когда люди станут братьями?

• Достоверно ли Евангелие

• Христос и евреи

• Владимир Соловьев и Евангелие

• Крещение взрослых и Православие