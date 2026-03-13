Одна народная учительница в России писала: «Если я потеряю веру в смысл моей работы, я не доживу до утра». Не о том же ли говорит Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома»: «Если бы заставить каторжника переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтобы хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку».
Ужас бесцельности и ужас бессилия – вот два ужаса, которые смертельно поражают волю человека.
Знать определенную цель, иметь перед собой ту иди иную задачу – и не иметь сил ее выполнить – какое это невыносимое страдание! Но еще более тяжело – иметь силу, обладать кипучей энергией, да не знать, в чему эту силу приложить. «Тяжело от силушки, как от грузного бремени», – говорит богатырь Святогор в русской былине. Не отсюда ли тоска, скука, упадок воли к жизни?
Владимир Марцинковский – Смысл жизни
Новосибирск: «Посох», 1996. — 272 с.
Владимир Марцинковский – Смысл жизни – Содержание
• Владимир Филимонович Марцинковский (Краткий биографический очерк)
• Смысл жизни
• Смысл страданий
• Распятие и воскресение
• Когда люди станут братьями?
• Достоверно ли Евангелие
• Христос и евреи
• Владимир Соловьев и Евангелие
• Крещение взрослых и Православие
