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Марцинковский - Записки верующего

В. Марцинковский - Записки верующего - Из истории религиозного движения в Советской России (1917—1923)
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs
Во время великой русской революции, когда разгорелась борьба против религии в России, я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые своеобразные трудности и, между прочим, был заключен в тюрьму в результате открытого свидетельства против атеизма, во имя Евангелия Иисуса Христа — и пробыл за тюремной решеткой семь месяцев и десять дней.
Цель моего рассказа не состоит в том, чтобы кого-либо порицать или возбуждать какие-либо политические чувства.
Равно я не хотел бы кого-либо хвалить. — «Хвалящийся, хвались Господом». Я и хочу прославить Его, Царя царствующих и Господа господствующих: Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет ключи не только от тюрем, но и от ада и смерти. Его дух позволяет рабам Его не только нё подчиняться среде и обстоятельствам, но и господствовать над ними.
Своим рассказом я хотел бы также дать картину из жизни нашего русского религиозного движения и показать, через какие этапы оно проходит.
Я выступаю публично с докладами и лекциями по вопросам этики и религии, в духе Евангелия, уже много лет — еще с тех пор, как в 1904 году, будучи студентом, я обратился ко Христу и нашел в Нем своего Спасителя и Господа. По окончании историко-филологического факультета С.-Петербургского Университета я стремился проводить свои убеждения на почве педагогии, будучи учителем гимназии (1907—1913).
С 1913 г. я, согласно приглашению П. Н. Николаи, посвятил себя работе в Христианском Студенческом Движении в России и выступал с лекциями соответственного содержания в Университете и других высших учебных заведениях Москвы, Петрограда, Киева, Одессы, Самары — при чем обычно устраивал после этих лекций свободный обмен мнений.
С начала революции моя лекционная деятельность не изменилась в своем содержании и не сократилась в объеме, — наоборот, она еще более возросла вместе с увеличением интереса к вопросам христианства, как среди интеллигенции, так и среди народа вообще.
Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений естественно привела к различным трудностям. Их то я и хочу описать, попутно касаясь также и крупных событий, имевших значение в духовной жизни России и бывших предметом моих непосредственных переживаний и наблюдений. Рассказ мой неизбежно будет несколько односторонен, ибо я — лишь капля в безмерном русском море. Но тот, у кого острое чутье, по вкусу и запаху капли может составить себе представление о характере безбрежной русской стихии.

В. Марцинковский - Записки верующего - Из истории религиозного движения в Советской России (1917—1923)

Новосибирск: «Посох», 2006. — 272 с.
ISBN 5-93958-029-7

В. Марцинковский - Записки верующего – Содержание

  • ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСОХ»
  • ВЛАДЦМИР ФИЛИМОНОВИЧ МАРЦИНКОВСКИЙ (Краткий биографический очерк)
  • ИЗ МОЕГО РЕЛИГИОЗНОГО ОПЬГГА
  • ПРЕДИСЛОВИЕ
  • СРЕДИНАЮДА
  • В НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
  • «ОКТЯБРЬ»
  • ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР (Мои «православные» искания)
  • ДУХОВНЫЙ РАЗВАЛ
  • РЕЛИГИОЗНАЯ ЖАЖДА
  • У АНАРХИСТОВ
  • СТРАДА РЕВОЛЮЦИИ
  • ДЕТИ УЛИЦЫ
  • ЛЕКЦИИ ПЮТИВ АТЕИЗМА
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
  • ЛЕКЦИИ В БОГОРОДСКЕ И ПОДОЛЬСКЕ
  • ВОПРОС О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
  • СУД НАД ЦЕРКОВНИКАМИ
  • АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ ЛУНАЧАРСКОГО И ДРУГИХ
  • ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОС
  • БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ ТИХОНОМ
  • ОПЯТЬ В САМАРЕ
  • ЛЕКЦИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
  • В МОСКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙКЕ
  • ТЮРЕМНЫЙ ПОДОТДЕЛ ВЧК
  • ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕПИЯ В ТЮРЬМЕ ЧЕКИ
  • ПЕРЕВОД В ТАГАНСКУЮ ТЮРЬМУ
  • ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ
  • МОЕ НАСГРОЕНИЕ
  • ТРИ ОПОРЫ
  • УТРЕННИЙ ЗВОН
  • ОТЕЦ ГЕОРГИЙ
  • ЛЕКЦИЯ О КРАСОТЕ
  • ТЮРЕМНЫЕ НРАВЫ (Воры, их этика)
  • ЖАЖДА СВОБОДЫ (Смертельная голодовка, побеги)
  • ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
  • ПАСХАВТЮРЬМЕ
  • СЕКТАНТЫ
  • ПГОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В ТЮРЬМЕ
  • СМЕРТНИКИ
  • СНОШЕНИЯСВОЛЕЙ
  • ДОПРОС
  • ОСВОБОЖДЕНИЕ
  • МОИ ЛЕКЦИИ ПОСЛЕТЮРЬМЬІ
  • ОЕВАНГЕЛЬСКОМДВИЖЕНИИ
  • ВРУССКОЙДЕРЕВНЕ
  • ВКРЕМЛЕ
  • ВПЕТРОГРАДЕ
  • ОПЯТЬ В МОСКВЕ
  • ЛЕКЦИИ В ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЙ АКАДЕМИИ
  • КВОПРОСУОРУССКОМВЕРОИСПОВЕДАНИИ
  • ОДЕССА
  • В МОСКОВСКОМ ГПУ
  • ВЫСЫЛКАЗАГРАНИЦУ
  • ПОСЛЕДНИЕДНИ В МОСКВЕ
  • ЖИВАЯЦЕРКОВЬ
  • ПОМОЩЬЧЕХОВ
  • ПРОЩАЙ, МОСКВА!
  • ЗАГРАНИЦЕЙ
  • ТАЙНАПОБЕДЫ
  • ПОСЛЕСЛОВИЕ
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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