Марцинковский - Записки верующего
Во время великой русской революции, когда разгорелась борьба против религии в России, я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые своеобразные трудности и, между прочим, был заключен в тюрьму в результате открытого свидетельства против атеизма, во имя Евангелия Иисуса Христа — и пробыл за тюремной решеткой семь месяцев и десять дней.
Цель моего рассказа не состоит в том, чтобы кого-либо порицать или возбуждать какие-либо политические чувства.
Равно я не хотел бы кого-либо хвалить. — «Хвалящийся, хвались Господом». Я и хочу прославить Его, Царя царствующих и Господа господствующих: Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет ключи не только от тюрем, но и от ада и смерти. Его дух позволяет рабам Его не только нё подчиняться среде и обстоятельствам, но и господствовать над ними.
Своим рассказом я хотел бы также дать картину из жизни нашего русского религиозного движения и показать, через какие этапы оно проходит.
Я выступаю публично с докладами и лекциями по вопросам этики и религии, в духе Евангелия, уже много лет — еще с тех пор, как в 1904 году, будучи студентом, я обратился ко Христу и нашел в Нем своего Спасителя и Господа. По окончании историко-филологического факультета С.-Петербургского Университета я стремился проводить свои убеждения на почве педагогии, будучи учителем гимназии (1907—1913).
С 1913 г. я, согласно приглашению П. Н. Николаи, посвятил себя работе в Христианском Студенческом Движении в России и выступал с лекциями соответственного содержания в Университете и других высших учебных заведениях Москвы, Петрограда, Киева, Одессы, Самары — при чем обычно устраивал после этих лекций свободный обмен мнений.
С начала революции моя лекционная деятельность не изменилась в своем содержании и не сократилась в объеме, — наоборот, она еще более возросла вместе с увеличением интереса к вопросам христианства, как среди интеллигенции, так и среди народа вообще.
Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений естественно привела к различным трудностям. Их то я и хочу описать, попутно касаясь также и крупных событий, имевших значение в духовной жизни России и бывших предметом моих непосредственных переживаний и наблюдений. Рассказ мой неизбежно будет несколько односторонен, ибо я — лишь капля в безмерном русском море. Но тот, у кого острое чутье, по вкусу и запаху капли может составить себе представление о характере безбрежной русской стихии.
В. Марцинковский - Записки верующего - Из истории религиозного движения в Советской России (1917—1923)
Новосибирск: «Посох», 2006. — 272 с.
ISBN 5-93958-029-7
В. Марцинковский - Записки верующего – Содержание
- ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСОХ»
- ВЛАДЦМИР ФИЛИМОНОВИЧ МАРЦИНКОВСКИЙ (Краткий биографический очерк)
- ИЗ МОЕГО РЕЛИГИОЗНОГО ОПЬГГА
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- СРЕДИНАЮДА
- В НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИИ
- «ОКТЯБРЬ»
- ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР (Мои «православные» искания)
- ДУХОВНЫЙ РАЗВАЛ
- РЕЛИГИОЗНАЯ ЖАЖДА
- У АНАРХИСТОВ
- СТРАДА РЕВОЛЮЦИИ
- ДЕТИ УЛИЦЫ
- ЛЕКЦИИ ПЮТИВ АТЕИЗМА
- ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
- ЛЕКЦИИ В БОГОРОДСКЕ И ПОДОЛЬСКЕ
- ВОПРОС О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
- СУД НАД ЦЕРКОВНИКАМИ
- АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ ЛУНАЧАРСКОГО И ДРУГИХ
- ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОС
- БЕСЕДА С ПАТРИАРХОМ ТИХОНОМ
- ОПЯТЬ В САМАРЕ
- ЛЕКЦИИ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
- В МОСКОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙКЕ
- ТЮРЕМНЫЙ ПОДОТДЕЛ ВЧК
- ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕПИЯ В ТЮРЬМЕ ЧЕКИ
- ПЕРЕВОД В ТАГАНСКУЮ ТЮРЬМУ
- ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ
- МОЕ НАСГРОЕНИЕ
- ТРИ ОПОРЫ
- УТРЕННИЙ ЗВОН
- ОТЕЦ ГЕОРГИЙ
- ЛЕКЦИЯ О КРАСОТЕ
- ТЮРЕМНЫЕ НРАВЫ (Воры, их этика)
- ЖАЖДА СВОБОДЫ (Смертельная голодовка, побеги)
- ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
- ПАСХАВТЮРЬМЕ
- СЕКТАНТЫ
- ПГОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В ТЮРЬМЕ
- СМЕРТНИКИ
- СНОШЕНИЯСВОЛЕЙ
- ДОПРОС
- ОСВОБОЖДЕНИЕ
- МОИ ЛЕКЦИИ ПОСЛЕТЮРЬМЬІ
- ОЕВАНГЕЛЬСКОМДВИЖЕНИИ
- ВРУССКОЙДЕРЕВНЕ
- ВКРЕМЛЕ
- ВПЕТРОГРАДЕ
- ОПЯТЬ В МОСКВЕ
- ЛЕКЦИИ В ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКОЙ АКАДЕМИИ
- КВОПРОСУОРУССКОМВЕРОИСПОВЕДАНИИ
- ОДЕССА
- В МОСКОВСКОМ ГПУ
- ВЫСЫЛКАЗАГРАНИЦУ
- ПОСЛЕДНИЕДНИ В МОСКВЕ
- ЖИВАЯЦЕРКОВЬ
- ПОМОЩЬЧЕХОВ
- ПРОЩАЙ, МОСКВА!
- ЗАГРАНИЦЕЙ
- ТАЙНАПОБЕДЫ
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
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