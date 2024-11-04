Мардов - Этапы личной духовной жизни
В наше сумбурное время область духовной жизни до того размыта, что готова поглотить все: от того, что напрямую связано с удовлетворением утилитарных потребностей до того сокрытого, что редкие люди самовластно способны добывать в разного рода трансцендентальных опытах. Что же такое духовная жизнь людей? Не надмирного существа, а страдающего в земной жизни и ей радующегося человека? Что есть собственно человеческая духовная жизнь?
Тот, кто желает смотреть туда, где, собственно, нет человека, говорить о надчеловеческой или сверхчеловеческой жизни, о духовных мирах и духовных потоках, тот говорит не о том, о чем полагаем говорить мы. Мы исключительно заняты той духовной жизнью, которая в нас, «сейчас» и «здесь», а не вне нас, «там» и «тогда». Жить здесь нездешней жизнью не благо, не величие и вряд ли даже достоинство. Каково достоинство в том, чтобы домогаться жить жизнью, которая человеку не свойственна? Мы посланы сюда, в эту жизнь, и наше дело — тут, на этой Земле, а не в запредельных состояниях духа. Духовная жизнь это процесс одухотворения человека в его земной жизни.
Это, однако, не значит, что субъект духовной жизни ограничен пределами души человека, заключен только в ней. Это означает, что надчеловеческому субъекту духовной жизни, чтобы иметь возможность жить этой жизнью, необходимо включиться в жизнь человека, «воплотиться» и «водушевиться», то есть войти в состав человека. Но никак не наоборот — не включать человека в себя, не изымать человека из земной жизни, не выносить человека в миры иные из сферы его собственного и ему свойственного существования. Надчеловеческий субъект духовной жизни живет этой жизнью в человеке и вместе с ним. Поприще духовной жизнедеятельности и единственно законное место духовной жизни человека — его душа в плоти.
Игорь Мардов - Этапы личной духовной жизни - Периоды и стадии Пути восхождения
М.: «Радикс», 1994, 80 с.
ISBN-5-86463-030-6
Игорь Мардов - Этапы личной духовной жизни - Периоды и стадии Пути восхождения - Содержание
- I Отличительное свойство духовной жизни человека
- II Общедуховная и личная духовная жизнь
- III О различиях между общей одухотворенностью и личной одухотворенностью
- IV Духовное Я как высший субъект личной духовной жизни
- V Духовный рост. Путь личной духовной жизни
- VI Душевное Я и животная личностность
- VII Рост душевного Я и животной личностности
- VIII Духовное Я и душевное Я
- IX Периоды и стадии Пути восхождения
- X Душевное рождение на Пути
- XI Период духовного взвода
- ХII Свет светит во тьме
- ХIII Период «чужой жизни»
- XIV Личностное рождение на Пути
- XV Путевая карма личной духовной жизни
- XVI Период «своей жизни»
- XVII Развилки Пути. Период Пробуждения. Темное откровение
- XVIII Светлое откровение. Период духовных родов
- XIX Выход на духовный путь жизни
- XX Стадия духовного освобождения на Пути
- XXI Личная духовная жизнь и Общая душа
- ХХII Персоналистическаое препятсвие Пути
- ХХIII О женской личной духовной жизни
- XXIV О назначении личной духовной жизни
XXV Заключение
Приложение. Содержание первого тома «Путь восхождения»
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