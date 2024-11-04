В наше сумбурное время область духовной жизни до того размыта, что готова поглотить все: от того, что напрямую связано с удовлетворением утилитарных потребностей до того сокрытого, что редкие люди самовластно способны добывать в разного рода трансцендентальных опытах. Что же такое духовная жизнь людей? Не надмирного существа, а страдающего в земной жизни и ей радующегося человека? Что есть собственно человеческая духовная жизнь?

Тот, кто желает смотреть туда, где, собственно, нет человека, говорить о надчеловеческой или сверхчеловеческой жизни, о духовных мирах и духовных потоках, тот говорит не о том, о чем полагаем говорить мы. Мы исключительно заняты той духовной жизнью, которая в нас, «сейчас» и «здесь», а не вне нас, «там» и «тогда». Жить здесь нездешней жизнью не благо, не величие и вряд ли даже достоинство. Каково достоинство в том, чтобы домогаться жить жизнью, которая человеку не свойственна? Мы посланы сюда, в эту жизнь, и наше дело — тут, на этой Земле, а не в запредельных состояниях духа. Духовная жизнь это процесс одухотворения человека в его земной жизни.

Это, однако, не значит, что субъект духовной жизни ограничен пределами души человека, заключен только в ней. Это означает, что надчеловеческому субъекту духовной жизни, чтобы иметь возможность жить этой жизнью, необходимо включиться в жизнь человека, «воплотиться» и «водушевиться», то есть войти в состав человека. Но никак не наоборот — не включать человека в себя, не изымать человека из земной жизни, не выносить человека в миры иные из сферы его собственного и ему свойственного существования. Надчеловеческий субъект духовной жизни живет этой жизнью в человеке и вместе с ним. Поприще духовной жизнедеятельности и единственно законное место духовной жизни человека — его душа в плоти.

Игорь Мардов - Этапы личной духовной жизни - Периоды и стадии Пути восхождения

М.: «Радикс», 1994, 80 с.

ISBN-5-86463-030-6

Игорь Мардов - Этапы личной духовной жизни - Периоды и стадии Пути восхождения - Содержание

I Отличительное свойство духовной жизни человека

II Общедуховная и личная духовная жизнь

III О различиях между общей одухотворенностью и личной одухотворенностью

IV Духовное Я как высший субъект личной духовной жизни

V Духовный рост. Путь личной духовной жизни

VI Душевное Я и животная личностность

VII Рост душевного Я и животной личностности

VIII Духовное Я и душевное Я

IX Периоды и стадии Пути восхождения

X Душевное рождение на Пути

XI Период духовного взвода

ХII Свет светит во тьме

ХIII Период «чужой жизни»

XIV Личностное рождение на Пути

XV Путевая карма личной духовной жизни

XVI Период «своей жизни»

XVII Развилки Пути. Период Пробуждения. Темное откровение

XVIII Светлое откровение. Период духовных родов

XIX Выход на духовный путь жизни

XX Стадия духовного освобождения на Пути

XXI Личная духовная жизнь и Общая душа

ХХII Персоналистическаое препятсвие Пути

ХХIII О женской личной духовной жизни

XXIV О назначении личной духовной жизни

XXV Заключение

Приложение. Содержание первого тома «Путь восхождения»