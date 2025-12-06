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Маринатос - Богиня и воин

Маринатос, Нанно - Богиня и воин. Обнаженная богиня и Повелительница животных в ранней греческой религии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Известно, что обнаженные фигуры в Греции Ориентализирующего периода произошли от культуры Ближнего Востока. Но общепринятая интерпретация значения этих обнаженных фигур может быть неполной или неверной и требует переосмысления. Является ли обнаженная женская фигура символом плодородия, как многие считают, или же в женской наготе могут скрываться и другие значения?

«Обнаженное тело рассматривается как объект, наделенный определенным значением, нежели просто физическое нагое тело», — считает А. Стюарт. Рассматриваемые женские фигуры действительно можно назвать обнаженными, так как они несут в себе явный сексуальный подтекст.

Для изучения этой темы предлагаю обратиться к ближневосточным печатям, чтобы лучше понять значение обнаженных фигур. На цилиндрических печатях (или их оттисках) Ближнего Востока обнаженные женщины всегда изображаются с другими фигурами, животными и символами. Данный дополнительный визуальный контекст позволяет исследовать их значение глубже, нежели изучение отдельных глиняных или бронзовых статуэток.

Обратимся к изображениям на цилиндрических печатях, отличительной чертой которых является нагота женских фигур. Некоторые фигуры изображены неподвижными, другие же, приподняв край одежды, обнажают свое лоно. Подобные сцены чаще всего встречаются в сирийской глиптике, хотя аналогичные изображения можно найти и на печатях из Вавилона, Каппадокии и Анатолии. Следует признать, что региональные и хронологические особенности, равно как и контекст, влияют на толкование фигур, вырезанных на камнях. Более того, не все обнаженные женские фигуры единогласно признаются изображениями богинь, хотя существуют убедительные доводы в пользу этой интерпретации. Несмотря на эти сложности, анализируемые нами примеры укладываются в определенную схему, где сексуальность неразрывно связана с властью.

Маринатос, Нанно - Богиня и воин. Обнаженная богиня и Повелительница животных в ранней греческой религии

«Касталия», 2025. — 262 с.
ISBN 978-5-907969-51-3

Маринатос, Нанно - Богиня и воин. Обнаженная богиня и Повелительница животных в ранней греческой религии - Содержание

  • Список иллюстраций
  • Предисловие
  • 1. Обнаженная богиня и Повелительница животных: Ближний Восток и Греция
  • 2. Цирцея: наследие обнаженной богини в греческом мифе
  • 3. Горгона: противница и покровительница мужчин
  • 4. Богини-покровительницы и мужская идентичность
  • 5. Повелительница животных — Артемида, Горгона и иконография насилия
  • 6. Эгейская Повелительница животных и богиня с поднятыми руками
  • Библиография
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Rating 4.8 / 5
Added 06.12.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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