Маринович - Українська ідея і християнство

Книга «Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису» (2003) належить перу Мирослава Мариновича — відомого українського правозахисника, публіциста, релігієзнавця та віце-ректора УКУ. Це збірка філософсько-богословських та суспільно-політичних есеїв, написаних у період з 1993 по 2002 роки. Книга є спробою осмислити долю України на зламі тисячоліть крізь призму християнських цінностей та есхатологічних образів Об’явлення святого Івана Богослова.

Центральна тема твору — болісний пошук «української ідеї», яка б не суперечила універсальним засадам християнства. Автор критикує вузький етноцентризм і закликає до «християнського патріотизму», де любов до свого народу поєднується з відповідальністю перед Богом. Метафора «кольорових коней Апокаліпсису» у назві символізує виклики сучасності: ідеологічні маніпуляції, війни, економічний хаос та духовну порожнечу, які випробовують молоду українську державу на міцність.

Маринович пропонує концепцію України як духовного мосту між Сходом і Заходом, наголошуючи на важливості релігійного примирення та етичного оновлення суспільства. Книга стала важливим етапом у формуванні сучасної української християнської думки, закликаючи читача до критичного самоаналізу та відмови від пострадянських ілюзій на користь свідомого духовного вибору.

Київ: Дух і Літера, 2003. — 544 с.

(Серія: Бібліотека християнської думки)

