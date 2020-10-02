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Дэвер - Евангелие и личное благовестие

Марк Дэвер - Евангелие и личное благовестие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM
Бог определил, кому и как мы должны благовествовать. Сам Бог является сердцем Евангелия — Благой вести, распространяемой нами. И поэтому нам следует благовествовать, главным образом, ради Самого Бога. Всё, что мы делаем в этой книге, это соединяем наше мышление и — молюсь об этом — нашу речь.

Марк Дэвер - Евангелие и личное благовестие

Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2010 г. - 125 с.
ISBN 978-156-773095-1

Марк Дэвер - Евангелие и личное благовестие - Оглавление

Вступление. Удивительная история
1. Почему мы не благовествуем ?
2. Что такое Евангелие?
3. Кто должен благовествовать?
4. Как нам следует благовествовать?
5. Что благовестием не является?
6. Что нам следует делать после благовестия?
7. Зачем нам следует благовествовать?
Эпилог. Заключение договора
Приложение. Слово к пасторам

Марк Дэвер - Евангелие и личное благовестие - Вступление

Не удивительно ли, что, пытаясь донести людям столь замечательную весть, мы сталкиваемся с таким обилием препятствий? Разве кто-нибудь откажется рассказать другу, что у него в руках выигрышный билет лотереи? Или какой врач не захочет сообщить пациенту, что результаты его анализов оказались отрицательными (что, на самом деле, прекрасно)? Кому не было бы приятно, если бы ему позвонил сам президент страны?
Views 476
Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2020
Author brat Vital
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5.0/5 (1)

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