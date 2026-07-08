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Марк Ефесский - Умилительные каноны

Марк Ефесский - Умилительные каноны
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Educational, Liturgical Books

Книга представляет собой первое русское издание цикла умилительных канонов святителя Марка Ефесского против восьми родовых помыслов. В центре издания — малоизвестная сторона наследия великого защитника православия: не антиуниатская полемика, а церковная поэзия, соединяющая византийскую гимнографическую форму с аскетическим учением о страстях, помыслах, покаянии, молитве и трезвении.

Издание включает перевод канонов с древнегреческого языка и избранные комментарии к отдельным тропарям. Комментарии иерея Евгения Фадеева раскрывают связь текстов святителя Марка с Евагрием Понтийским, преподобным Иоанном Лествичником, Священным Писанием, патристической традицией и практикой внутреннего делания, превращая книгу не только в памятник гимнографии, но и в живое руководство к борьбе со страстями.

Марк Ефесский – Умилительные каноны – Умилительные каноны святителя Марка Ефесского против восьми помыслов

Пер. с древнегреч., авт.-сост., коммент., авт. вступ. слов. иерей Евгений Фадеев. – Смоленск: Свиток, 2025. – 124 с.
ISBN 978-5-907920-36-1

Марк Ефесский – Умилительные каноны – Содержание

  • Гимнографическое наследие святителя Марка Эфесского

  • Каноны умилительные против восьми родовых помыслов

    • Канон 1-й против чревоугодия, его акростих

    • Канон 2-й против блуда, его акростих

    • Канон 3-й против сребролюбия, его акростих

    • Канон 4-й по причине печали, его акростих

    • Канон 5-й против гнева, его акростих

    • Канон 6-й против уныния, его акростих

    • Канон 7-й против тщеславия, его акростих

    • Канон 8-й против гордости, его акростих

  • Избранный комментарий

    • Канон 1-й против чревоугодия

    • Канон 2-й против блуда

    • Канон 3-й против сребролюбия

    • Канон 4-й по причине печали

    • Канон 5-й против гнева

    • Канон 6-й против уныния

    • Канон 7-й против тщеславия

    • Канон 8-й против гордости

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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