Марк Ефесский - Умилительные каноны
Книга представляет собой первое русское издание цикла умилительных канонов святителя Марка Ефесского против восьми родовых помыслов. В центре издания — малоизвестная сторона наследия великого защитника православия: не антиуниатская полемика, а церковная поэзия, соединяющая византийскую гимнографическую форму с аскетическим учением о страстях, помыслах, покаянии, молитве и трезвении.
Издание включает перевод канонов с древнегреческого языка и избранные комментарии к отдельным тропарям. Комментарии иерея Евгения Фадеева раскрывают связь текстов святителя Марка с Евагрием Понтийским, преподобным Иоанном Лествичником, Священным Писанием, патристической традицией и практикой внутреннего делания, превращая книгу не только в памятник гимнографии, но и в живое руководство к борьбе со страстями.
Марк Ефесский – Умилительные каноны – Умилительные каноны святителя Марка Ефесского против восьми помыслов
Пер. с древнегреч., авт.-сост., коммент., авт. вступ. слов. иерей Евгений Фадеев. – Смоленск: Свиток, 2025. – 124 с.
ISBN 978-5-907920-36-1
Марк Ефесский – Умилительные каноны – Содержание
Гимнографическое наследие святителя Марка Эфесского
Каноны умилительные против восьми родовых помыслов
Канон 1-й против чревоугодия, его акростих
Канон 2-й против блуда, его акростих
Канон 3-й против сребролюбия, его акростих
Канон 4-й по причине печали, его акростих
Канон 5-й против гнева, его акростих
Канон 6-й против уныния, его акростих
Канон 7-й против тщеславия, его акростих
Канон 8-й против гордости, его акростих
Избранный комментарий
Канон 1-й против чревоугодия
Канон 2-й против блуда
Канон 3-й против сребролюбия
Канон 4-й по причине печали
Канон 5-й против гнева
Канон 6-й против уныния
Канон 7-й против тщеславия
Канон 8-й против гордости
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