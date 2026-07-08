Книга представляет собой первое русское издание цикла умилительных канонов святителя Марка Ефесского против восьми родовых помыслов. В центре издания — малоизвестная сторона наследия великого защитника православия: не антиуниатская полемика, а церковная поэзия, соединяющая византийскую гимнографическую форму с аскетическим учением о страстях, помыслах, покаянии, молитве и трезвении.

Издание включает перевод канонов с древнегреческого языка и избранные комментарии к отдельным тропарям. Комментарии иерея Евгения Фадеева раскрывают связь текстов святителя Марка с Евагрием Понтийским, преподобным Иоанном Лествичником, Священным Писанием, патристической традицией и практикой внутреннего делания, превращая книгу не только в памятник гимнографии, но и в живое руководство к борьбе со страстями.

Марк Ефесский – Умилительные каноны – Умилительные каноны святителя Марка Ефесского против восьми помыслов

Пер. с древнегреч., авт.-сост., коммент., авт. вступ. слов. иерей Евгений Фадеев. – Смоленск: Свиток, 2025. – 124 с.

ISBN 978-5-907920-36-1

Марк Ефесский – Умилительные каноны – Содержание