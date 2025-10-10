Марк Мангано - Вступ у Старий Завіт

Серія коментарів до Старого Завіту «College Press» є багатотомною працею, що надає чіткий виклад кожної книги Біблії. Цей том «College Press» — вступ до всього Старого Завіту: ми одна за одною розглянемо кожну книгу Старого Завіту, приділяючи увагу таким питанням, як-от ав торство, датування та мету написання книги. У написанні цього тому взяли участь п’ятеро авторів. Доктор Рендалл Ч. Бейлі, доцент кафедри Вивчення Біблії в Універси теті Фолкнер (Монтгомері, штат Алабама), став автором розділів про книги П’ятикнижжя та Даниїла. Доктор Дейл В. Мейнор, доцент Коледжу Біблії та релігії в Універси теті Гардінга (Серсі, штат Арканзас), написав розділи про історичні книги: Ісуса Навина, Суддів, Рут, 1–2 Самуїлових, 1–2 Царів, 1–2 Хронік, Ездри– Неемії та Естер.

Доктор Мейнор також займає посаду регіонального ди ректора розкопок у Тель Бейт-Шемеші в Ізраїлі, тому не дивно, що вступна стаття про археологію належить йому. Доктор Гарі Х. Холл, професор Старого Завіту та івриту у Християн ській семінарії Лінкольн (Лінкольн, Іллінойс), написав розділи, присвячені книгам Пророків. Доктор Волтер Д. Зорн, також належить до Християнської семінарії Лінкольн, став автором розділів про книги Псалмів, Йова та Пісню над піс нями. Доктор Марк Дж. Мангано, теж з Християнської семінарії Лінкольна, написав три вступних розділи, а також розділи про книги Приповістей та Еклезіястовій. До того ж він виконував обов’язки редактора цього проєкту. Кожний розділ складається з дев’яти підрозділів. Бібліографія. «Складати багато книжок — не буде кінця» (Екл. 12:12). Ба гато книжок (і статей), перелічених у кожному розділі, відображають важливий внесок у вивчення обговорюваної біблійної книги, а також нагадують нам, що кожен вчений своєю працею зобов’язаний внескам інших («Як гострить залізо залізо, так гострить людина лице свого дру га», Пр. 27:17). Історичний та культурний фон. Для того, щоб максимізувати наше ро зуміння Божого Слова, ми повинні мінімізувати відстань між нами й стародавнім світом, від якого нас відокремлює культура, звичаї, мова.

Марк Мангано - Вступ у Старий Завіт

За ред. Марка Мангано ; пер. з англ.: Надія Дайнека

Херсон : Таврійський християнський інститут ; Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2023. — 536 с. — (Серія «Богословська освіта»).

ISBN 978-617-8295-01-1

Марк Мангано - Вступ у Старий Завіт - Зміст

ВСТУП

Бібліографія до Вступу

Вступ (ММ)

Канон (ММ)

Авторитетність Старого Завіту (ММ)

Старозавітна оповідь (ММ)

Біблія і археологія (ДМ)

П’ЯТИКНИЖЖЯ

Бібліографія до П’ятикнижжя

Буття (РБ)

Вихід (РБ)

Левит (РБ)

Числа (РБ)

Повторення Закону (РБ)

ІСТОРИЧНІ КНИГИ

Бібліографія до історичних книг

Ісуса Навина (ДМ)

Суддів (ДМ)

Рут (ДМ

1–2 Самуїлова (ДМ)

1–2 Царів (ДМ)

1–2 Хроніки (ДМ)

Ездри–Неемії (ДМ)

Естер (ДМ)

ПСАЛМИ ТА КНИГИ МУДРОСТІ

Бібліографія до Псалмів і книг мудрості

Йова (ВЗ)

Псалмів (ВЗ)

Приповістей (ММ)

Еклезіястова (ММ)

Пісня над піснями (ВЗ)

КНИГИ ВЕЛИКИХ ПРОРОКІВ

Бібліографія до книг Великих пророків

Ісаї (ГХ)

Єремії (ГХ)

Плач Єремії (ГХ)

Єзекіїля (ГХ)

Даниїла (РБ)

КНИГИ МАЛИХ ПРОРОКІВ