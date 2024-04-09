Марков Александр - Эволюция человека - 1 - Обезьяны, кости и гены

В 2010 году вышла моя первая научно-популярная книга «Рождение сложности». Речь в ней шла в основном о молекулах, генах, вирусах и бактериях. Кое-что было сказано об эволюции растений, грибов и некоторых животных, но ни слова о людях. Книга, которую вы держите в руках, целиком посвящена этим своеобразным млекопитающим.

Нет ли здесь несправедливости и дискриминации? Почему именно люди, а не серебристые чайки или, скажем, енотовидные собаки? Ответ прост: эволюция человека исключительно хорошо изучена. Куда лучше, чем эволюция других классических лабораторных объектов, включая дрозофилу, крысу и розовую хлебную плесень. Слышали ли вы когда-нибудь про ископаемых предков розовой хлебной плесени? Вряд ли. Зато костями ископаемых предков человека можно полюбоваться в каждом приличном естественно-историческом музее. Удалось ли ученым прочесть геном хотя бы одного вымершего родича или предка серебристой чайки? Пока нет, да не особо и пытались. А вот геномы двух вымерших родичей Homo sapiens уже прочтены. И так далее. Если нам нужен вид живых существ, на чьем примере можно рассмотреть эволюцию во всех подробностях, во множестве красочных деталей, то лучше человека, пожалуй, не найти.

Александр Марков - Эволюция человека - Книга 1 - Обезьяны, кости и гены

(Эволюция человека)

«Corpus (АСТ)», 2011. — 315 с.

ISBN 978-5-271-36293-4

Александр Марков - Эволюция человека - Книга 1 - Обезьяны, кости и гены - Содержание

Предисловие

Образцово-показательный вид животных - Кто же мы такие? - Почему не все обезьяны стали людьми? - А мы точно уверены? - Слова благодарности

Глава 1 - Шимпанзе задает точку отсчета - Встали и пошли - Арди свидетельствует: предки людей не были похожи на шимпанзе - Семейные отношения – ключ к пониманию нашей эволюции - Назад в детство? - Австралопитеки - Парантропы

Глава 2 - Обезьяна берет каменный нож - Australopithecus sediba – австралопитек, похожий на человека - Мозг начинает расти. Зачем? - Саблезубые кошки помогли становлению человека? - Эректусы - У Homo erectus была походка Homo sapiens - Пара слов о влиянии климата - Покорение Евразии - «Хоббиты» с острова Флорес

Глава 3 - Эректусы осваивают мир - Первые европейцы - Жизнь вокруг очага - «Анатомически современные люди» - Митохондриальная Ева и игрек-хромосомный Адам в африканском Эдеме - Три дырявые ракушки и начало «подлинно человеческой» культуры - Дырявых ракушек становится больше, но не надолго

Глава 4 - Изменения белков - Изменения активности генов - Новые гены? - Гены, которые мы потеряли

Глава 5 - Людоеды - Покорители Центральной Азии - Рыжие - Младенцы - А все-таки их мозг рос иначе - Геном неандертальца - Люди из Денисовой пещеры

Глава 6 - Первые шаги - Открытие Австралии - Покорение Европы - Демографический фактор - Венера и флейта - Назад в Африку - Открытие Америки

Глава 7 - Гениальная, но непонятая идея Дарвина - Зачем самцам усы - Зачем самки приматов кричат во время секса? - Чувство юмора и щедрость – результаты полового отбора? - При виде красивых девушек мужчины начинают говорить умные слова - Эволюционная эстетика - Красота, симметрия и сверхстимулы - Чувство прекрасного: опасная иллюзия или ариаднина нить?

Справочные таблицы - 1. Ископаемые гоминиды, упомянутые в тексте - 2. Этапы развития палеолитической культуры

Список литературы

Иллюстрации

Комментарии