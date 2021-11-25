Александр Марков - Европейская классическая философия

Марков - Европейская классическая философия
В истории западной философии некоторые ее направления, например немецкий идеализм Гегеля и Шеллинга, получили название «классической философии». Основоположник этого идеализма — Кант, который выступает как бы законодателем. А что следует строгим законам, то и классика. Некоторые направления, скажем, эмпиризм, позитивизм, сенсуализм, создавали свою классику — сочинения, в которых это учение излагалось наиболее полно и последовательно.
Средневековая философия — патристика и схоластика — имела свою классику: комментируемые тексты. Так, схоластика комментировала Аристотеля, которого называла просто философ, как мы можем, процитировав Пушкина, сказать просто «по словам поэта».
Обо всех этих эпохах и направлениях мы будем говорить в этой книге, поэтому не надо бояться, если некоторые из названных слов для обозначения философских школ и направлений еще неизвестны. В нужном месте мы объясним все во всех подробностях. Сейчас нам важнее другое: в некотором смысле вся западная философия — классика, потому что в ней не было ни одного сколь-нибудь заметного мыслителя, который не обосновывал бы свои решения так, чтобы другие могли за ним это повторить, воспроизвести, принять его аргументацию как блестящую, а если и поспорить с ним и не согласиться, то лишь потому, что философия в своем познании идет все дальше.
На первый взгляд, ответить, что такое Запад, нетрудно — это земли под властью Римской империи или государств, возникших на ее месте. Становится понятно, почему к Западу относится Бразилия — бывшее владение Португалии, но не Япония и Южная Корея, при всех их успехах в области наук и технологий. Мы отличаем тем самым наследие Римской империи от наследия Арабского халифата или Японской империи. Но при этом Индию или страны Африки мы не отнесем к Западу, хотя они были колониями западных стран, потому что они и в колониальное, и в постколониальное время создавались как заведомо к Западу не относящиеся. Россия относится к Западу как полноправный участник западной политики, но, если взять искусство большинства регионов России, оно не будет воспринято как западное.
В свое время монголы, восприняв многое от китайцев, принесли нам почтовое сообщение, организованное лучше, чем где-либо на Западе, но эту лучшую организацию мы не назовем западной при всей ее эффективности.
Трудно также отнести к Западу Грузию, Армению, Израиль или христианские общины Ближнего Востока, потому что сразу возникает мысль о том, что в системе производства и распространения знания (или искусства) связывает этот не ярко выраженный Восток с Западом.
Так что же делает Запад Западом?
Если мы посмотрим на университеты Индии или Африки, философский или любой другой факультет, мы увидим, что сходства с Западом там будет гораздо больше, чем различий. Получается, что западная философия — университетская философия. На это найдутся возражения, что некоторые выдающиеся философы, такие как Фичино или Лейбниц, не были связанны с университетами, но создавали собственные академии, или такие как Шопенгауэр и Ницше (о них мы тоже подробно поговорим), которые просто покидали университеты, погружаясь в частную жизнь.
Многие мыслители, начиная с первого античного философа природы Фалеса Милетского до нынешнего президента Франции Э. Макрона, были успешными государственными деятелями, министрами, советниками или даже предпринимателями. И хотя некоторые из них преподавали и даже имели учеников, они не видели необходимости в систематическом преподавании своих достижений.
Выдающиеся русские философы Владимир Сергеевич Соловьев в XIX веке или Алексей Федорович Лосев в XX веке хоть и читали лекции в университете, но не имели свободы в выборе курсов, и ничем не защищенные от нападок коллег были вынуждены делать длительные перерывы. Это происходило из-за того, что в российских университетах не было богословских факультетов.
Александр Марков - Европейская классическая философия
Александр Марков - Европейская классическая философия - Содержание
От автора
Глава 1
- Где живет западная философия
- Как в Европе появилась университетская философия и какие проблемы она поставила
- Особенности средневековой философии
Глава 2
- Философия в университетах живет по-разному
- Почему философы создали университет
- Разные страны — разные университетские и философские традиции
- Развитие философского образования в славянском мире
- Как профессора и студенты вместе создают философское знание
Глава 3
- Патристика и схоластика
- Что исследует средневековая философия
- Как была устроена речь философа в средние века
- Какие новые жанры создала эта речь
- Как эта философия оказывается искусством истины и искусством спасения
Глава 4
- Ренессанс и внеуниверситетская философия
- Ренессанс как возрождение языка и культуры
- Имена и достижения философии Ренессанса
- Многообразие проблем ренессансной философии
Глава 5
- Возникновение новой философии
- Как Декарт себя защищает
- Метафизические размышления Декарта
Глава 6
- Идеалисты и материалисты нового времени
- Как соотносятся истина философии и достоверность знания
- Каковы судьбы проекта Декарта у Лейбница, Локка и многих других философов
- Как идеалисты и материалисты объясняли субстанцию и сознание
Глава 7
- От Просвещения к романтизму
- Как Просвещение стало философским движением
- Что сделал Кант в философии
- Как из романтического проекта возникли великие системы Фихте, Гегеля и Шеллинга
- Позитивизм и марксизм
Глава 8
- Кризис и выход из него
- Феноменология и проект Хайдеггера
- Политика и этика в философии XX века
- Новые опыты метафизики: метафизика общества, метафизика деконструкции, метафизика веры
Глава 9
- Женщины-философы
- Женская философия как проблема
- Средневековая женская духовность как философия
- Эмансипация и ее значение. Философия «экстатичности» и современный феминизм. Принятие Другого
Глава 10
- Что сейчас делают философы
- Философ между теорией и практической или экономической жизнью
- Философ и литература: истолкование границ литературного опыта
Послесловие. Как живет западная философия сейчас
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