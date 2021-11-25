Александр Марков - Европейская классическая философия

В истории западной философии некоторые ее направления, например немецкий идеализм Гегеля и Шеллинга, получили название «классической философии». Основоположник этого идеализма — Кант, который выступает как бы законодателем. А что следует строгим законам, то и классика. Некоторые направления, скажем, эмпиризм, позитивизм, сенсуализм, создавали свою классику — сочинения, в которых это учение излагалось наиболее полно и последовательно.

Средневековая философия — патристика и схоластика — имела свою классику: комментируемые тексты. Так, схоластика комментировала Аристотеля, которого называла просто философ, как мы можем, процитировав Пушкина, сказать просто «по словам поэта».

Обо всех этих эпохах и направлениях мы будем говорить в этой книге, поэтому не надо бояться, если некоторые из названных слов для обозначения философских школ и направлений еще неизвестны. В нужном месте мы объясним все во всех подробностях. Сейчас нам важнее другое: в некотором смысле вся западная философия — классика, потому что в ней не было ни одного сколь-нибудь заметного мыслителя, который не обосновывал бы свои решения так, чтобы другие могли за ним это повторить, воспроизвести, принять его аргументацию как блестящую, а если и поспорить с ним и не согласиться, то лишь потому, что философия в своем познании идет все дальше.

На первый взгляд, ответить, что такое Запад, нетрудно — это земли под властью Римской империи или государств, возникших на ее месте. Становится понятно, почему к Западу относится Бразилия — бывшее владение Португалии, но не Япония и Южная Корея, при всех их успехах в области наук и технологий. Мы отличаем тем самым наследие Римской империи от наследия Арабского халифата или Японской империи. Но при этом Индию или страны Африки мы не отнесем к Западу, хотя они были колониями западных стран, потому что они и в колониальное, и в постколониальное время создавались как заведомо к Западу не относящиеся. Россия относится к Западу как полноправный участник западной политики, но, если взять искусство большинства регионов России, оно не будет воспринято как западное.

В свое время монголы, восприняв многое от китайцев, принесли нам почтовое сообщение, организованное лучше, чем где-либо на Западе, но эту лучшую организацию мы не назовем западной при всей ее эффективности.

Трудно также отнести к Западу Грузию, Армению, Израиль или христианские общины Ближнего Востока, потому что сразу возникает мысль о том, что в системе производства и распространения знания (или искусства) связывает этот не ярко выраженный Восток с Западом.

Так что же делает Запад Западом?

Если мы посмотрим на университеты Индии или Африки, философский или любой другой факультет, мы увидим, что сходства с Западом там будет гораздо больше, чем различий. Получается, что западная философия — университетская философия. На это найдутся возражения, что некоторые выдающиеся философы, такие как Фичино или Лейбниц, не были связанны с университетами, но создавали собственные академии, или такие как Шопенгауэр и Ницше (о них мы тоже подробно поговорим), которые просто покидали университеты, погружаясь в частную жизнь.

Многие мыслители, начиная с первого античного философа природы Фалеса Милетского до нынешнего президента Франции Э. Макрона, были успешными государственными деятелями, министрами, советниками или даже предпринимателями. И хотя некоторые из них преподавали и даже имели учеников, они не видели необходимости в систематическом преподавании своих достижений.

Выдающиеся русские философы Владимир Сергеевич Соловьев в XIX веке или Алексей Федорович Лосев в XX веке хоть и читали лекции в университете, но не имели свободы в выборе курсов, и ничем не защищенные от нападок коллег были вынуждены делать длительные перерывы. Это происходило из-за того, что в российских университетах не было богословских факультетов.

Александр Марков - Европейская классическая философия

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 272 с.

ISBN 978-5-17-108088-4

Александр Марков - Европейская классическая философия - Содержание

От автора

Глава 1

Где живет западная философия

Как в Европе появилась университетская философия и какие проблемы она поставила

Особенности средневековой философии

Глава 2

Философия в университетах живет по-разному

Почему философы создали университет

Разные страны — разные университетские и философские традиции

Развитие философского образования в славянском мире

Как профессора и студенты вместе создают философское знание

Глава 3

Патристика и схоластика

Что исследует средневековая философия

Как была устроена речь философа в средние века

Какие новые жанры создала эта речь

Как эта философия оказывается искусством истины и искусством спасения

Глава 4

Ренессанс и внеуниверситетская философия

Ренессанс как возрождение языка и культуры

Имена и достижения философии Ренессанса

Многообразие проблем ренессансной философии

Глава 5

Возникновение новой философии

Как Декарт себя защищает

Метафизические размышления Декарта

Глава 6

Идеалисты и материалисты нового времени

Как соотносятся истина философии и достоверность знания

Каковы судьбы проекта Декарта у Лейбница, Локка и многих других философов

Как идеалисты и материалисты объясняли субстанцию и сознание

Глава 7

От Просвещения к романтизму

Как Просвещение стало философским движением

Что сделал Кант в философии

Как из романтического проекта возникли великие системы Фихте, Гегеля и Шеллинга

Позитивизм и марксизм

Глава 8

Кризис и выход из него

Феноменология и проект Хайдеггера

Политика и этика в философии XX века

Новые опыты метафизики: метафизика общества, метафизика деконструкции, метафизика веры

Глава 9

Женщины-философы

Женская философия как проблема

Средневековая женская духовность как философия

Эмансипация и ее значение. Философия «экстатичности» и современный феминизм. Принятие Другого

Глава 10

Что сейчас делают философы

Философ между теорией и практической или экономической жизнью

Философ и литература: истолкование границ литературного опыта

Послесловие. Как живет западная философия сейчас