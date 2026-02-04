Марков Александр - Наймарк Елена - Перспективы отбора

Задача этой книги — немного помочь тем, кому интересно следить за развитием биологической науки. Мы расскажем о 40 исследованиях, выполненных за последние пять лет биологами, изучающими эволюцию. Надеемся, что книга позволит читателю составить общее (пусть и неполное) представление о том, чем сейчас занимаются биологи-эволюционисты. Здесь, пожалуй, уместно пояснить, что с эволюцией так или иначе связаны все биологические исследования. Связь, однако, может быть очень косвенной. Таковы, например, описательные работы, где расшифровывается трехмерная структура какого-нибудь белка или описываются новые виды бабочек. И бабочки, и белки суть результат эволюции. У них есть эволюционная история, восстановив которую мы поймем, как и почему они стали такими, какими мы их видим сегодня. Специалисты, как правило, изо всех сил стараются выяснить происхождение и родственные связи изучаемых бабочек и белков. Результаты таких работ бывают интересными и поучительными. Но в этой книге мы в основном будем говорить об исследованиях, имеющих к эволюции более прямое отношение. Речь пойдет об открытиях, которые либо проливают новый свет на общие законы эволюции (а главным ее законом, как известно, является естественный отбор), либо показывают эволюцию в действии, позволяя в деталях проследить, как отбор прямо у нас на глазах преобразует самые разные живые системы — от лабораторных популяций дрожжей до современных человеческих обществ. К сожалению, за рамками книги остались многие важные направления эволюционной биологии — просто потому, что нельзя объять необъятное. В частности, остался за кадром огромный пласт “исторических” эволюционных исследований, посвященных реконструкции давних событий: от зарождения жизни и выхода растений на сушу до происхождения млекопитающих и заселения Евразии людьми современного типа. Обо всем этом — как-нибудь в другой раз.

Александр Марков, Елена Наймарк - Перспективы отбора - От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-17-114115-8

Александр Марков, Елена Наймарк - Перспективы отбора - От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества - Содержание

Благодарности

Предисловие. Инструкция для читателей реальных и идеальных

Исследование № 1. Есть ли предел приспособленности? - Исследование № 2.Трудный путь к совершенству по ландшафту приспособленности - Исследование № 3. “Эволюция умнее, чем ты”: рождение экологического разнообразия - Исследование № 4. Ранние этапы адаптации предсказуемы, поздние — случайны - Исследование № 5. Происхождение митоза, мейоза и полового размножения - Исследование № 6. За самцов переплачивают вдвое - Исследование № 7. Половое размножение помогает отбору отделять полезные мутации от вредных - Исследование № 8. Половой отбор — помощник полового размножения - Исследование № 9. Умные самки выбирают красивых самцов, а глупые — кого попало - Исследование № 10. Красивый — не значит полезный, или Почему не у всех баранов большие рога - Исследование № 11. Гордые красавцы против невзрачных проныр - Исследование № 12. Как спасти детенышей от самцов-убийц? - Исследование № 13. Половой отбор может довести до вымирания - Исследование № 14. Из-за конкуренции самцов страдают самки - Исследование № 15. Родственный отбор против полового - Исследование № 16. Как превратить простой лист в сложный - Исследование № 17. Последствия генных дупликаций удалось оценить количественно - Исследование № 18. Бессмысленное усложнение - Исследование № 19. Генетическое разнообразие выше у тех, кто не заботится о потомстве - Исследование № 20. Муравьи помогают тлям сохранять разнообразие окраски - Исследование № 21. Неадаптивная пластичность ускоряет адаптивную эволюцию - Исследование № 22. Кишечная бактерия влияет на социальное поведение мышей - Исследование № 23. Экстракт из старых сородичей ускоряет старение - Исследование № 24. Что общего у голых землекопов и “голых обезьян”? - Исследование № 25. Промышленный меланизм бабочек получил генетическое объяснение - Исследование № 26. Геномы африканских рыб проясняют механизмы быстрого видообразования - Исследование № 27. Расшифрованы генетические основы быстрой эволюции размера клюва у дарвиновых вьюрков - Исследование № 28. Новый вид вьюрков возник на глазах у ученых - Исследование № 29. Межвидовая гибридизация ведет к сокращению разнообразия - Исследование № 30. Зеленая пеночка — “несовершенный” кольцевой вид со сложной историей - Исследование № 31. Хромосомные инверсии помогают недавно разделившимся видам не сливаться обратно - Исследование № 32. Новые виды можно создавать при помощи переноса целых геномов - Исследование № 33. Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации их паразитов - Исследование № 34. Генетики выяснили происхождение новой болезни пшеницы - Исследование № 35. Неандертальские гены влияют на наше здоровье - Исследование № 36. Мутирующее человечество: что мы узнали о своих мутациях за 15 лет геномной эры - Исследование № 37. Число мутаций у детей зависит от возраста обоих родителей - Исследование № 38. У шимпанзе, как и у людей, число мутаций у потомства зависит от возраста отца - Исследование № 39. Уровень образования зависит от генов - Исследование № 40. “Гены образования” отсеиваются отбором

Список литературы

Словарь терминов