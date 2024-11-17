Идейная растерянность и отдаление от жизни Торы, угрожающие единству нации в стране и в диаспоре, происходят от незнания и непонимания. ”Ежедневно глас исходит из горы Хорив и провозглашает: Горе людям, пренебрегающим Торой” (Авот 6, 2). Перед евреями лежит проложенный в древности широкий путь. Известно ли вам, почему вы не вышли на этот путь? Потому что он вам незнаком. Евреи далеки от своего Учения. Большая часть молодежи имеет смутные представления о Торе, иудаизме, их принципах и еврейском образе жизни. Часто знания в этой области ограничиваются отрывочными сведениями, полученными во время празднования бар-мицва или при других обстоятельствах. Формирование в сознании общества таких понятий как ”Тора” и ”иудаизм” находится под влиянием громогласных ”сражений” в некоторых областях, при этом общество не проникает в сущность спорных вопросов. А молодежь часто определяет свое отношение к религии в соответствии с отражениями в кривом зеркале насмешников и подстрекателей.

Многие из нас неграмотны в иудаизме. Это относится не только к тем слоям населения, которые лишены общего образования. Можно встретить политиков, судей, ученых, не имеющих элементарных знаний и представлений об Учении их отцов. Грустно говорить также об уровне знаний тех из них, кто ”знает”.

Что знает мир, что знает весь народ Израиля и образованные среди сынов Израиля о Торе и том, что содержится в ней? О сущности ее принципов, заповедей, образа жизни? Об учении действия и долге сердец, о мировоззрении иудаизма, этике и учении о свойствах? О внутренней мудрости, открытой и тайной? Об истинной праведности? О преданности Шехине? Кому открыты великие сокровища Торы? Кому знакомы ее родники, отрада иудейской души? Многим ли посчастливилось вкусить от истинной радости, внутреннего удовлетворения и духовного наслаждения целостной жизнью Торы?

Нам доверен вечный свет — Тора, Учение нашего Б-га. ”Учение Господне совершенно - отрада для души; указания Господни верны, умудряют простых; повеления Господни праведны, радуют сердце; заповедь Господня ясна, просветляет глаза; страх Господень чист, пребывает вовеки; суды Господни истинны, все они справедливы. Они желаннее злата и множества золота чистого, они слаще меда и сота текучего” (Псалом 19) . Но большая часть народа сегодня не знает их вкуса и не ведает обо всем этом. В сознании людей сложилось искаженное представление о Торе и заповедях.

Раввин Цви Маркович – Путями веры - Основы веры и понятия иудаизма, истолкованные на фоне событий нашей жизни – Книга первая

Иерусалим: «Геулим» - Общественный комитет по социальной и духовной абсорбции олим из СССР, 1999. – 282 с.

Раввин Цви Маркович – Путями веры – Книга первая – Содержание

От издательства

От автора

Предисловие к третьему изданию

Предисловие

Раздел I. Путь к вере

Глава 1. Вера и вековая традиция

Глава 2. Осознание, предание и видение

Глава 3. Предание иудейское

Глава 4. Истинность Торы

Глава 5. Цепь преемственности

Глава 6. Непрерывность предания

Глава 7. Основа веры - Синайское откровение

Глава 8. Слово, обращенное к нам самим

Раздел II. Учение Господа совершенно

Глава 1. Вечное слово Б-жье на земле

Глава 2. Всеобщность и единственность слова Б-жьего на земле

Глава 3. Целостность Торы и ее органическое единство

Глава 4. Прогресс, новая эпоха и Тора

Глава 5. Сокрытое и тайное в мире, в человеке в Торе

Глава 6. Законы мира и законы Торы

Глава 7. Сущность и смысл заповедей Торы

Глава 8. Жизнь Торы — мост между жизнью тела и жизнью души

Глава 9. Жажда и душевное беспокойство - их источник и путь к их утолению

Глава 10. Учение Господа совершенно, отрада для души

Раздел III. Перед лицом катастрофы

Глава 1. Катастрофа дома Израилева, пережитая нашим поколением

Глава 2. Уроки катастрофы

Глава 3. Миллионы невинных жертв

Глава 4. Одна из основ иудаизма - жизнь мира грядущего и воскресение мертвых

Глава 5. Душа и ее бессмертие

Глава 6. Утешение и надежда нашей жизни

Глава 7. Назначение человеческой жизни, ее смысл и радость

Глава 8. Утешение святых, погибших в огне

Глава 9. День великого и страшного Суда

Раздел IV. Пути нашей жизни

Глава 1. Бедственное положение человечества

Глава 2. Затруднения в жизни народа Израиля

Глава 3. Очаг духовной жизни

Глава 4. Без страха Б-жьего

Глава 5. Муки, предшествующие пришествию Мессии, сквозь призму настоящего

Глава 6. О любви к Израилю

Глава 7. Веление времени — коренной духовный поворот

Глава 8. Историческая миссия еврейства в современности

События нашего периода глазами верующего

Послесловие

Раввин Цви Маркович – Путями веры - Основы веры и понятия иудаизма, истолкованные на фоне событий нашей жизни – Книга вторая

Иерусалим: «Геулим» - Общественный комитет по социальной и духовной абсорбции олим из СССР, 1999. – 268 с.

Раввин Цви Маркович – Путями веры – Книга вторая – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ