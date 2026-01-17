В 1792 году молодой человек по имени Уильям Кэри опубликовал брошюру под названием «Исследование вопроса об обязательстве христиан использовать все средства для обращения язычников».

В ней Кэри оспаривал господствовавшее в те времена мнение, что Великое поручение, о котором сказано в Мф. 28, уже было исполнено первыми апостолами и, следовательно, неприменимо к церкви последующих поколений. Кэри считал это отречением от нашей святой обязанности. Великое поручение он рассматривал как долг и привилегию христиан всех времен и народов. Его манифест положил начало современному миссионерскому движению.

Для большинства из нас это бесспорная истина. Мы, конечно же, должны посылать миссионеров на край земли и стараться завоевать для Христа весь мир. Но только ли к этому призывает нас Мф. 28?

Разве это поручение не касается нашей собственной церкви и каждого, кто следует за Христом? Эти знаменитые стихи стоит рассмотреть подробнее.

Колин Маршалл и Тони Пэйн – Шпалера и лоза - Новый взгляд на служение, который меняет все

Чернигов: In Lumine Media, 2014 г. - 192 с.

ISBN 978-617-7168-01-9

Колин Маршалл и Тони Пэйн – Шпалера и лоза - Новый взгляд на служение, который меняет все - Содержание

Предисловие

1. Шпалера и лоза

2. Новый взгляд на служение

3. Что же делает Бог?

4. Всякий ли христианин - «виноградарь»?

5. Вина или благодать?

6. Суть наставничества

7. Наставничество и евангельский рост

8. Почему воскресные проповеди необходимы, но недостаточны

9. Приумножение евангельского роста с помощью сотрудников

10. Люди, к которым стоит присмотреться

11. Практическая подготовка к служению

12. С чего начать?

Приложение. Типичные вопросы

Об авторах

Колин Маршалл и Тони Пэйн – Шпалера и лоза: Новый взгляд на служение, который меняет все - Предисловие

Мы с Колом - часто сами того не сознавая - писали эту книгу без малого двадцать пять лет. Она рассказывает о том, как мы пришли к переосмыслению христианского служения; в ней отражена деятельность, которой мы посвятили свою жизнь. Для Кола это была работа в основанной и возглавлявшейся им организации «Стратегия подготовки служителей» (MTS), воспитывающей служителей Евангелия; для меня - издательское служение, целью которого было выпускать материалы в помощь благовестникам и руководство этим служением, получившим название Matthias Media.

Невозможно перечислить здесь поименно огромное количество друзей, родных, коллег и партнеров, которые учили, формировали и поддерживали нас все эти годы. Данная книга так и не увидела бы свет без исключительного влияния и дружбы Филиппа Дженсена, который неизменно был рядом, наставлял и преобразовывал нас, и во многом содействовал созданию как MTS, так и Matthias Media. Невозможно также представить, как бы мы решились написать эту книгу без дружеской поддержки и неустанных усилий Иена Кармайкла, Марти Суини, Арчи Пулоса, Пэдди Бенна, Джона Дайкса, Саймона Пиллара, Лори Скэндретт, Роберта Тонга, Тони Уиллиса, Дэвида Глинациса, Кэтрин Томпсон, Джона Макконвилла, Ханса Норведа, Бена Пфалерта и многих-многих других. Наши друзья приложили много сил, возводя шпалеру для нашей виноградной лозы. Особая благодарность Гордону Чену, трудившемуся не покладая рук, чтобы воплотить в жизнь наш замысел.

Выражая свою признательность друзьям и партнерам, участвовавшим в создании этой книги, хочу также подчеркнуть, что она в большей степени детище Кола, нежели мое. Дальше вы увидите, как много мы говорим о том, что необходимо работать в тесной связке с людьми, наставлять их, помогать развитию и расцвету их служения и даже по прошествии долгих лет оставаться в общении с ними. Все это на протяжении трех с лишним десятилетий делал Кол по отношению ко мне. И хоть я не имею чести работать бок о бок с ним как брат и коллега (а я знаю, что он очень благодарен мне за «чеканный слог», над которым я изрядно потрудился), хочу пояснить, что многие изложенные здесь мысли я усвоил благодаря тому, что впервые услышал их от него.

Наконец, хочу поблагодарить наши семьи, и особенно благочестивых жен, которых даровал нам Бог: Джеки, жену Кола, и мою жену Эли. Их любовь и поддержка, доброе слово и добрый пример значат для нас больше, чем мы в состоянии выразить.