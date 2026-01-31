Питер Маршалл - Питер Маршалл - Магический круг Рудольфа II - Алхимия и астрология в Праге эпохи Возрождения

Император Священной Римской империи Рудольф II возбужденно мерил шагами длинный коридор своей Палаты Искусств, своей Кипйкаттег в холодном и зябком замке - Пражском Граде, обозревающем город с вершины холма. Он как обычно, по моде испанского двора, был облачен в черное. Он находился в собственном Kunstkamer, «театре мира», созданном лично для него, его удовольствия и просвещения. Рудольф никогда не путешествовал, поэтому он сделал так, чтобы мир сам пришел к нему. Лишь немногие удостаивались привилегии быть приглашенными в его внутреннее святилище. Картины здесь не висели на стенах, они стояли прямо на полу, на скамьях и постаментах. Холсты - преимущественно в маньеристском стиле позднего Возрождения, висели даже на потолке. Комоды были забиты редкими манускриптами, бесценными произведениями искусства и необыкновенными предметами со всех уголков известного тогда мира.

Питер Маршалл - Магический круг Рудольфа II - Алхимия и астрология в Праге эпохи Возрождения

«Касталия», 2023. — 296 с.

ISBN 978-5-521-23868-2

Перевод: Евгения Истомина

Питер Маршалл - Магический круг Рудольфа II - Содержание

Перевод: Евгения Истомина

Пролог

Глава 1. Становление императора

Глава 2. Немногословный юноша

Глава 3. Dominus Mundi

Глава 4. Театр Мира

Глава 5. Величайший покровитель искусств

Глава 6. Kunstkammer

Глава 7. Что наверху, то и внизу

Глава 8. Ars Magica

Глава 9. Чародей

Глава 10. Новый Гермес Трисмегист

Глава 11. Звездные небеса

Глава 12. Новая астрономия

Глава 13. Император тьмы

Глава 14. Пражский затворник

Глава 15. Лабиринт мира

Эпилог