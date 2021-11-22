Дэвид Маршалл - Новый век против Евангелия или величайший вызов христианству

Гуру летят на Запад, покупая билет лишь в одну сторону. Молодые люди Запада летят на Восток в поисках гуру. Индия, богатая природными и людскими ресурсами, в то же время являющаяся страной, где миллионы человек находятся на грани голода и нищеты, стала одновременно источником и центром движения, претендующего на роль новой всемирной религии. Работающий в Лондоне индийский журналист характеризует свою страну, как «больную цивилизацию, парализованную собственными религиозными верованиями». Вместе с тем вот уже четверть века, как ее религиозные догмы и «богочеловеки», индуистские гуру, распространяющие их, а также ассоциированная с ними атрибутика йогомедитации оказывают неотразимое воздействие на пораженный радикальным материализмом западный мир. Рабиндринаф Махарадж, бывший гуру, которому поклонялись огромные толпы, снимает покров тайны с нового движения в своей автобиографии «Спасения нет». Он же является главным действующим лицом великолепного документального видеофильма «Боги “Нового века”» (Риверсайдфилмз, 1984).

Почести, возносимые гуру, говорит он, сопоставимы с богопоклонением. Индуисты обращаются к гуру за спасением. В своем интервью для ^телевидения бывший последователь гуру Махараджи Махеш Йоги сказал: «Я почитал его за бога. Поэтому я считал правильным все, что он делал и говорил». На момент своей депортации из США гуру Бадван Радж Нииш владел ранчо площадью 100 квадратных миль в Орегоне и огромным автопарком роллс-ройсов. Его последователи, облаченные в мрачные одежды, тысячами стекались к нему и называли его «верховным духовным Учителем, господином Вселенной, досточтимым Владыкой и Царем». На Западе быстро растет число индийских общин-ашрамов, в которых семьи разрушаются, а дети разлучаются с родителями. Английский авторитетный эксперт по движению «Новый век» Керил Матрициана в своем интервью сказал: «Самым печальным результатом вторжения гуру на Запад является тот вред, который они приносят детям... Согласно учению гуруизма, вы должны умереть для голоса совести». С того времени, когда лет двадцать тому назад горячее дыхание Востока впевые ощутилось на Западе, движение обрело массовый характер. В середине 90-х его основная идея звучала так: «Единый мир и единый всемирный правитель Господь Майтрейя». Один из ведущих пропагандистов движения «Новый век» д-р Бенжамин Крим в одном из последних номеров журнала «Имердженс» (издаваемого одновременно в Лондоне, Голливуде, Ванкувере, Токио, Цюрихе, Брюсселе, Париже, Мюнхене, Мехико и Маниле) в статье, озаглавленной «Всемирный Учитель», провозглашает: «Многие поколения последователей всех основных религий ожидали его.

Христиане знали Его как Христа и ожидали Его скорого пришествия. Евреи ожидали его как Мессию, индуисты ждут в его лице пришествия Кришны, буддисты ждут Его как Майтрейю Будду; для мусульман Он Имам Махди. Имена могут быть разными, но все они относятся к одной и той же личности: Всемирному Учителю, имя которому Майтрейя. Ныне, в начале Века Водолея, он возвращается как наставник и проводник для представителей всех религий и для тех, кто вне религии...» На Западе по-разному смотрят на движение «Новый век». Христиане реагируют крайне наивно и имеют смутное представление о нем. И это несмотря на множество книг, написанных религиозными деятелями и содержащих резкую критику движения «Новый век». Печально осознавать, что большинство из них написано не разумом, а эмоциями. Лишь немногие попытались серьезно вникнуть в публикации «Нового века» или побеседовать с его последователями. Мы здесь попытаемся внести соответствующие коррективы. С какой целью? Чтобы избежать дезинформации, показать истинный размах этого движения и угрозу, которую представляет собой «Новый век», и предложить решение этих вопросов с позиции Библии. Мы пишем для того, чтобы лучше подготовить христиан к встрече с угрозой для их веры, которая отчасти придет извне Церкви, а отчасти придет в форме проникновения в Церковь

Дэвид Маршалл - Новый век против Евангелия или величайший вызов христианству

Пер. с англ. - Заокский: «Источник жизни», 1995.- 160 с.

ISBN 5-86847-061-3

Дэвид Маршалл - Новый век против Евангелия - Содержание

Несовместимые Евангелия. Предисловие Дж. Р. У. Стотта

Отзыв на первую книгу Д. Маршалла

Введение