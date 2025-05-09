Маршева - Церковнославянский язык
Необходимость данного пособия, которое продолжает многолетнюю серию, продиктована мероприятиями, связанными с диагностикой — насколько это возможно, быстрой и объективной, сформированности знаний, умений и навыков в результате освоения полноценного курса церковнославянского языка или его отдельных разделов.
Откровенных угадаек сборник, конечно, не содержит, что, впрочем, не снимает вопроса об общей применимости формата тестирования к церковнославянскому языку.
Как бы то ни было, диагностические работы по оценке качества подготовки обучающихся включают в себя задания разных видов. Прежде всего это теоретические вопросы открытого типа, в том числе и проблемные, которые предполагают краткий, но исчерпывающий ответ с несколькими примерами. Далее идут задания, которые совмещают теорию и практику. Они, разумеется, могут иметь проблемный компонент. И их в свою очередь тоже можно подвергнуть условной классификации: задания закрытого типа, на верность утверждения, его дополнение, установление соответствия, содержащие альтернативные формулировки и нек. др.
Понятно, что количество заданий, их пропорциональное соотношение по видам, внутри тематических блоков могут варьироваться. Кроме того, в большинстве случаев без особого труда могут трансформироваться и виды заданий.
Все тестовые вопросы намеренно даны сразу с ответами.
Пособие делится на две части. В первой представлены задания по разделам дисциплины: история церковнославянского языка, его орфография, графика, пунктуация, имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол, причастие наречие, имя числительное, служебные части речи, синтаксис. Надо оговорить, что очередность морфологических блоков, в которых не пропущена ни одна часть речи, обусловлена методической логикой.
Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык - Теоретические вопросы. Тестовые задания
Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2024. — 208 с.
ISBN 9785753319135
Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык – Содержание
От автора
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
- Теоретические вопросы
- Тестовые задания
- История церковнославянского языка
- Церковнославянская орфография, графика, пунктуация
- Имя существительное
- Местоимение
- Имя прилагательное
- Глагол
- Причастие
- Наречие
- Имя числительное
- Служебные части речи
- Церковнославянский синтаксис
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И МНОГОАСПЕКТНОГО АНАЛИЗА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА
- Теоретические вопросы
- Тестовые задания
- Толкование церковнославянского текста и образнохудожественные средства в нем
- Церковнославянорусская корреляция и понимание богослужебных текстов
- Орфография, графика и пунктуация для понимания церковнославянских текстов
- Морфология для понимания церковнославянских текстов
- Синтаксис для понимания церковнославянских текстов
- Лексика, семантика, словообразование, этимология для понимания церковнославянских текстов
- Комплексный анализ церковнославянских текстов
- Список литературы
Большое спасибо!