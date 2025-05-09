Необходимость данного пособия, которое продолжает многолетнюю серию, продиктована мероприятиями, связанными с диагностикой — насколько это возможно, быстрой и объективной, сформированности знаний, умений и навыков в результате освоения полноценного курса церковнославянского языка или его отдельных разделов.

Откровенных угадаек сборник, конечно, не содержит, что, впрочем, не снимает вопроса об общей применимости формата тестирования к церковнославянскому языку.

Как бы то ни было, диагностические работы по оценке качества подготовки обучающихся включают в себя задания разных видов. Прежде всего это теоретические вопросы открытого типа, в том числе и проблемные, которые предполагают краткий, но исчерпывающий ответ с несколькими примерами. Далее идут задания, которые совмещают теорию и практику. Они, разумеется, могут иметь проблемный компонент. И их в свою очередь тоже можно подвергнуть условной классификации: задания закрытого типа, на верность утверждения, его дополнение, установление соответствия, содержащие альтернативные формулировки и нек. др.

Понятно, что количество заданий, их пропорциональное соотношение по видам, внутри тематических блоков могут варьироваться. Кроме того, в большинстве случаев без особого труда могут трансформироваться и виды заданий.

Все тестовые вопросы намеренно даны сразу с ответами.

Пособие делится на две части. В первой представлены задания по разделам дисциплины: история церковнославянского языка, его орфография, графика, пунктуация, имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол, причастие наречие, имя числительное, служебные части речи, синтаксис. Надо оговорить, что очередность морфологических блоков, в которых не пропущена ни одна часть речи, обусловлена методической логикой.

Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык - Теоретические вопросы. Тестовые задания

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2024. — 208 с.

ISBN 978­5­7533­1913­5

Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык – Содержание

От автора

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Теоретические вопросы

Тестовые задания

История церковнославянского языка

Церковнославянская орфография, графика, пунктуация

Имя существительное

Местоимение

Имя прилагательное

Глагол

Причастие

Наречие

Имя числительное

Служебные части речи

Церковнославянский синтаксис

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И МНОГОАСПЕКТНОГО АНАЛИЗА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА