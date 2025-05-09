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Маршева - Церковнославянский язык

Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык - Теоретические вопросы. Тестовые задания
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Educational, Philology Literature
Необходимость данного пособия, которое продолжает многолетнюю серию, продиктована мероприятиями, связанными с диагностикой — насколько это возможно, быстрой и объективной, сформированности знаний, умений и навыков в результате освоения полноценного курса церковнославянского языка или его отдельных разделов.
Откровенных угадаек сборник, конечно, не содержит, что, впрочем, не снимает вопроса об общей применимости формата тестирования к церковнославянскому языку.
Как бы то ни было, диагностические работы по оценке качества подготовки обучающихся включают в себя задания разных видов. Прежде всего это теоретические вопросы открытого типа, в том числе и проблемные, которые предполагают краткий, но исчерпывающий ответ с несколькими примерами. Далее идут задания, которые совмещают теорию и практику. Они, разумеется, могут иметь проблемный компонент. И их в свою очередь тоже можно подвергнуть условной классификации: задания закрытого типа, на верность утверждения, его дополнение, установление соответствия, содержащие альтернативные формулировки и нек. др.
Понятно, что количество заданий, их пропорциональное соотношение по видам, внутри тематических блоков могут варьироваться. Кроме того, в большинстве случаев без особого труда могут трансформироваться и виды заданий.
Все тестовые вопросы намеренно даны сразу с ответами.
Пособие делится на две части. В первой представлены задания по разделам дисциплины: история церковнославянского языка, его орфография, графика, пунктуация, имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол, причастие наречие, имя числительное, служебные части речи, синтаксис. Надо оговорить, что очередность морфологических блоков, в которых не пропущена ни одна часть речи, обусловлена методической логикой.

Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык - Теоретические вопросы. Тестовые задания

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2024. — 208 с.
ISBN 978­5­7533­1913­5

Маршева, Лариса Ивановна - Церковнославянский язык – Содержание

От автора
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
  • Теоретические вопросы
  • Тестовые задания
  • История церковнославянского языка
  • Церковнославянская орфография, графика, пунктуация
  • Имя существительное
  • Местоимение
  • Имя прилагательное
  • Глагол
  • Причастие
  • Наречие
  • Имя числительное
  • Служебные части речи
  • Церковнославянский синтаксис
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И МНОГОАСПЕКТНОГО АНАЛИЗА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА
  • Теоретические вопросы
  • Тестовые задания
  • Толкование церковнославянского текста и образно­художественные средства в нем
  • Церковнославяно­русская корреляция и понимание богослужебных текстов
  • Орфография, графика и пунктуация для понимания церковнославянских текстов
  • Морфология для понимания церковнославянских текстов
  • Синтаксис для понимания церковнославянских текстов
  • Лексика, семантика, словообразование, этимология для понимания церковнославянских текстов
  • Комплексный анализ церковнославянских текстов
  • Список литературы
Views 237
Rating 5.0 / 5
Added 09.05.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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