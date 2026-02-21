Хвост кометы рассек утреннюю зарю. Красная полоса кровоточила, словно рана, на розовато-пурпурном небосклоне над утесами Драконьего Камня.

Мейстер стоял на овеваемом ветром балконе своих покоев. Сюда к нему прилетали вороны после долгих странствий. Они порядком загадили горгулий - адского пса и двуногого дракона, возвышавшихся на двенадцать футов по обе стороны от него, двух из тысячи изваяний, хранящих стены древней крепости. Когда мейстер впервые приехал на Драконий Камень, армия каменных чудовищ наводила на него оторопь, но с годами он к ним привык и думал о них, как о старых друзьях. Сейчас он вместе с горгульями взирал на небо с недобрым предчувствием.

Мейстер Крессен не верил в дурные предзнаменования. И все же... За всю свою долгую жизнь он не видел кометы столь яркой и такого жуткого цвета - цвета крови, пламени и заката. Может быть, горгульи видели? Они здесь пробыли гораздо дольше, чем он, и останутся здесь, когда его не будет. Если бы их каменные языки могли говорить.

Джордж Р. Р. Мартин - Битва королей

(Песнь Льда и Огня)

Цитаты:

Вырвав человеку язык, вы не докажите, что он лжец, а лишь дадите понять, что боитесь его слов.

Люди всегда требуют правды, но она редко приходится им по вкусу.

Хороший поступок не может смыть дурного, как и дурной не может замарать хороший. За каждый их них своя награда.

Ничто так не сплачивает расколовшееся королевство, как чужеземная армия, вторгшаяся в его пределы.

Женская жизнь - это на девять частей грязь и только на одну красота, скоро сама узнаешь.. и та её часть, которая кажется красивой, на поверку порой оказывается самой грязной.