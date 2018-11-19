Мартин - Чаша и крест
От автора. Цель этой книги — изложить историю анабаптизма так, чтобы широкий круг читателей мог получить истинное представление об этом движении и узнать, во что верили и чему учили анабаптисты. Я старался непредвзято описать их сильные и слабые стороны, чтобы читатель смог извлечь уроки из их истории.
Для того чтобы читатель смог получить более четкое представление об анабаптизме, я не упоминал излишних имен, дат, географических названий и деталей. Вместо этого я осветил основные вехи истории анабаптизма и включил сюда материалы о церковной и семейной жизни анабаптистов, в которых идет речь как об их успехах, так и о трудностях.
Исторический материал для этой книги был собран из более чем пятидесяти книг, большинство из которых слишком специализированные, чтобы представлять интерес для широкого круга читателей, а некоторые просто уже не переиздаются. Поэтому я постарался сделать эту ценную информацию доступной для тех, кто не может с ней ознакомиться из других, более редкостных источников.
Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов
Типография «Благодать»
2014
Международное Господнее служение
ул. Лермонтова, 7-А
Новоселки
г. Киев, Украина 03027
Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов - Содержание
Вступление
Часть первая: История анабаптизма
1. Предпосылки Реформации
- Духовное падение преобладающего течения в христианстве
- Расцвет средневековой католической церкви
- Возрождение
- Начало Реформации
2. Начало церковной реформы в Швейцарии
- Ульрих Цвингли — отец Швейцарской Реформации
- Начало Швейцарской Реформации
- Противление монахов Евангелию
- Слухи, обеспокоившие католического епископа Цюриха
- Совет или Евангелие?
- Изучение Библии на дому
- Вторые доктринальные дебаты
- Реформы снова останавливаются
- Альтернативный план будущих анабаптистов
- Разделение набирает силу
- Назревает вопрос о крещении младенцев
- Лжепастырь Цвингли
3. Зарождение швейцарского анабаптизма
- Миссионерские труды Конрада Гребеля
- Еще одни дебаты на тему крещения
- Последние труды и смерть Феликса Манца
- Труд Михаэля Саттлера в Страсбурге
- Трудности анабаптизма в Швейцарии
- Собрание в Шлайтхайме
- Мученичество Саттлера
- Цвингли — «христианский» политик
4. Распространение движения Швейцарских братьев
- Служители швейцарских анабаптистов
- Труд в Цюрихе
- Анабаптизм в Санкт-Галлене
- Анабаптисты в Берне
- «Полуанабаптисты»
- Духовная, семейная и материальная жизнь Швейцарских братьев
5. Трудности в церковной жизни Швейцарских братьев
- Гонения
- Разногласия
- Пиетизм
- Подведение итогов
6. Зарождение и распространение голландского анабаптизма
- Религиозная обстановка в Нидерландах накануне Реформации
- Начало Реформации в Нидерландах
- Возникновение голландского анабаптизма
- Мюнстерская трагедия
- Оббениты
- Менно Симонс и оббениты
- Испытания новообразованной церкви
- Объединение и возрастание верных анабаптистов
- Распространение церкви как следствие гонений
- Разделения и отступление
- Доктринальные труды и вероисповедания
7. Гуттериты
- Моравия — страна религиозной терпимости
- Бальтазар Губмайер и Никольсбург
- Община проходит испытания и возрастает
- Гонения гуттеритов
- Мирный период
- Гонения и страдания возобновляются
- Общины гуттеритов в Венгрии
- Трансильванские гуттериты
- Гуттериты в Украине
- Эмиграция в Америку
- Заключение
Часть вторая: Вера анабаптистов
Вступление
- Два течения в анабаптизме
- Различные взгляды на анабаптизм
- Как извлечь пользу при изучении истории
8. «Слово Божье ясно...»
- Анабаптисты и их понимание Писания
- Авторитет Писания
- Толкование Писания
- Уроки для нас
9. « Собрание детей Божьих»
- Анабаптисты и их видение церкви
- Реставрация или Реформация?
- Сознательное и личное участие в жизни церкви
- Истинная церковь видима
- Чистота истинной церкви
- Истинная церковь благовествует
- Уроки для нас
10. «Крайне необходимый крест Христов»
- Анабаптисты и их понимание ученичества
- Два царства
- Поклонение и послушание
- Доктрина анабаптистов и мученичество
- Уроки для нас
11. «Прошу вас даровать мне свободу веры»
- Анабаптисты и их понимание государства
- Беззащитные христиане
- Может ли христианин быть правительственным чиновником?
- Работа в государственных учреждениях
- Анабаптисты и свобода вероисповедания
- Уроки для нас
Часть третья: Приложения
I. Истоки анабаптизма
- Два основных взгляда
- Средневековые течения религиозного инакомыслия
- Вклад основных реформаторов в анабаптизм
- Заключение
- Дух Божий и Его Слово
II. Шлайтхаймское вероисповедание
- Братское единогласие некоторых детей Божьих о семи пунктах веры
- Сопроводительное письмо
- Семь пунктов веры
- Заключительное письмо
III. Порядок в поместной церкви
IV. Положение о церковной дисциплине
Еще одно положение о дисциплине (1630 г.)
Выборочная библиография
Библиографические сноски
Алфавитный указатель
Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов - Вступление
Иногда историки неправильно трактуют библейские доктрины, которых придерживались анабаптисты, или же преувеличивают их ошибки. Например, их библейское учение о непротивлении иногда трактуется как ненасильственное сопротивление. Анабаптисты подчеркивали священство всех верующих и важность сокрытия в сердце Слова Божьего. Некоторые трактуют это так: анабаптистская церковь давала очень мало наставлений, касающихся ежедневной жизни своих членов, т.е. она поощряла внутреннюю духовность, сокрытую в сердце, но не придавала значения практическому применению в жизни библейских учений.
На самом же деле, анабаптисты рассматривали священство всех верующих и ответственность поместной церкви за чистоту своих членов как неотъемлемые друг от друга понятия. Точно так же они верили, что истинная духовность и неискаженное вероучение скорее дополняют друг друга в жизни христианина, чем противостоят одно другому.
В этой книге учение анабаптистов истолковывается на основании следующих трех положений:
1) Анабаптисты были церковью, утвержденной на библейских истинах; поэтому их учение и жизнь имеют прямое отношение к современным церквам, основанным на библейских принципах.
2) Как и все люди, анабаптисты совершали ошибки. Поэтому Слово Божье, а не анабаптизм, является авторитетом для наших церквей.
3) Благодаря тому, что ранние анабаптисты жили согласно Писанию, мы не стыдимся принимать библейские учения, которым они следовали, и строить свою жизнь по примеру их библейского ученичества. И хотя они и допускали некоторые ошибки, мы все равно ценим духовное наследие их убеждений.
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