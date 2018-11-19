От автора. Цель этой книги — изложить историю анабаптизма так, чтобы широкий круг читателей мог получить истинное представление об этом движении и узнать, во что верили и чему учили анабаптисты. Я старался непредвзято описать их сильные и слабые стороны, чтобы читатель смог извлечь уроки из их истории.

Для того чтобы читатель смог получить более четкое представление об анабаптизме, я не упоминал излишних имен, дат, географических названий и деталей. Вместо этого я осветил основные вехи истории анабаптизма и включил сюда материалы о церковной и семейной жизни анабаптистов, в которых идет речь как об их успехах, так и о трудностях.

Исторический материал для этой книги был собран из более чем пятидесяти книг, большинство из которых слишком специализированные, чтобы представлять интерес для широкого круга читателей, а некоторые просто уже не переиздаются. Поэтому я постарался сделать эту ценную информацию доступной для тех, кто не может с ней ознакомиться из других, более редкостных источников.

Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов Типография «Благодать» 2014 Международное Господнее служение ул. Лермонтова, 7-А Новоселки г. Киев, Украина 03027 Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов - Содержание

Вступление