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Мартин - Чаша и крест

Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
От автора. Цель этой книги — изложить историю анабаптизма так, чтобы широкий круг читателей мог получить истинное представление об этом движении и узнать, во что верили и чему учили анабаптисты. Я старался непредвзято описать их сильные и слабые стороны, чтобы читатель смог извлечь уроки из их истории.
Для того чтобы читатель смог получить более четкое представление об анабаптизме, я не упоминал излишних имен, дат, географических названий и деталей. Вместо этого я осветил основные вехи истории анабаптизма и включил сюда материалы о церковной и семейной жизни анабаптистов, в которых идет речь как об их успехах, так и о трудностях.
Исторический материал для этой книги был собран из более чем пятидесяти книг, большинство из которых слишком специализированные, чтобы представлять интерес для широкого круга читателей, а некоторые просто уже не переиздаются. Поэтому я постарался сделать эту ценную информацию доступной для тех, кто не может с ней ознакомиться из других, более редкостных источников.

Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов

Типография «Благодать»
2014
Международное Господнее служение
ул. Лермонтова, 7-А
Новоселки
г. Киев, Украина 03027

Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов - Содержание

Вступление

Часть первая: История анабаптизма

1. Предпосылки Реформации
  • Духовное падение преобладающего течения в христианстве
  • Расцвет средневековой католической церкви
  • Возрождение
  • Начало Реформации
2. Начало церковной реформы в Швейцарии
  • Ульрих Цвингли — отец Швейцарской Реформации
  • Начало Швейцарской Реформации
  • Противление монахов Евангелию
  • Слухи, обеспокоившие католического епископа Цюриха
  • Совет или Евангелие?
  • Изучение Библии на дому
  • Вторые доктринальные дебаты
  • Реформы снова останавливаются
  • Альтернативный план будущих анабаптистов
  • Разделение набирает силу
  • Назревает вопрос о крещении младенцев
  • Лжепастырь Цвингли
3. Зарождение швейцарского анабаптизма
  • Миссионерские труды Конрада Гребеля
  • Еще одни дебаты на тему крещения
  • Последние труды и смерть Феликса Манца
  • Труд Михаэля Саттлера в Страсбурге
  • Трудности анабаптизма в Швейцарии
  • Собрание в Шлайтхайме
  • Мученичество Саттлера
  • Цвингли — «христианский» политик
4. Распространение движения Швейцарских братьев
  • Служители швейцарских анабаптистов
  • Труд в Цюрихе
  • Анабаптизм в Санкт-Галлене
  • Анабаптисты в Берне
  • «Полуанабаптисты»
  • Духовная, семейная и материальная жизнь Швейцарских братьев
5. Трудности в церковной жизни Швейцарских братьев
  • Гонения
  • Разногласия
  • Пиетизм
  • Подведение итогов
6. Зарождение и распространение голландского анабаптизма
  • Религиозная обстановка в Нидерландах накануне Реформации
  • Начало Реформации в Нидерландах
  • Возникновение голландского анабаптизма
  • Мюнстерская трагедия
  • Оббениты
  • Менно Симонс и оббениты
  • Испытания новообразованной церкви
  • Объединение и возрастание верных анабаптистов
  • Распространение церкви как следствие гонений
  • Разделения и отступление
  • Доктринальные труды и вероисповедания
7. Гуттериты
  • Моравия — страна религиозной терпимости
  • Бальтазар Губмайер и Никольсбург
  • Община проходит испытания и возрастает
  • Гонения гуттеритов
  • Мирный период
  • Гонения и страдания возобновляются
  • Общины гуттеритов в Венгрии
  • Трансильванские гуттериты
  • Гуттериты в Украине
  • Эмиграция в Америку
  • Заключение

Часть вторая: Вера анабаптистов

Вступление
  • Два течения в анабаптизме
  • Различные взгляды на анабаптизм
  • Как извлечь пользу при изучении истории
8. «Слово Божье ясно...»
  • Анабаптисты и их понимание Писания
  • Авторитет Писания
  • Толкование Писания
  • Уроки для нас
9. « Собрание детей Божьих»
  • Анабаптисты и их видение церкви
  • Реставрация или Реформация?
  • Сознательное и личное участие в жизни церкви
  • Истинная церковь видима
  • Чистота истинной церкви
  • Истинная церковь благовествует
  • Уроки для нас
10. «Крайне необходимый крест Христов»
  • Анабаптисты и их понимание ученичества
  • Два царства
  • Поклонение и послушание
  • Доктрина анабаптистов и мученичество
  • Уроки для нас
11. «Прошу вас даровать мне свободу веры»
  • Анабаптисты и их понимание государства
  • Беззащитные христиане
  • Может ли христианин быть правительственным чиновником?
  • Работа в государственных учреждениях
  • Анабаптисты и свобода вероисповедания
  • Уроки для нас

Часть третья: Приложения

I. Истоки анабаптизма
  • Два основных взгляда
  • Средневековые течения религиозного инакомыслия
  • Вклад основных реформаторов в анабаптизм
  • Заключение
  • Дух Божий и Его Слово
II. Шлайтхаймское вероисповедание
  • Братское единогласие некоторых детей Божьих о семи пунктах веры
  • Сопроводительное письмо
  • Семь пунктов веры
  • Заключительное письмо
III. Порядок в поместной церкви
IV. Положение о церковной дисциплине
Еще одно положение о дисциплине (1630 г.)
Выборочная библиография
Библиографические сноски
Алфавитный указатель

Майкл Мартин - Чаша и крест - Обзор истории анабаптистов - Вступление

Иногда историки неправильно трактуют библейские доктрины, которых придерживались анабаптисты, или же преувеличивают их ошибки. Например, их библейское учение о непротивлении иногда трактуется как ненасильственное сопротивление. Анабаптисты подчеркивали священство всех верующих и важность сокрытия в сердце Слова Божьего. Некоторые трактуют это так: анабаптистская церковь давала очень мало наставлений, касающихся ежедневной жизни своих членов, т.е. она поощряла внутреннюю духовность, сокрытую в сердце, но не придавала значения практическому применению в жизни библейских учений.
На самом же деле, анабаптисты рассматривали священство всех верующих и ответственность поместной церкви за чистоту своих членов как неотъемлемые друг от друга понятия. Точно так же они верили, что истинная духовность и неискаженное вероучение скорее дополняют друг друга в жизни христианина, чем противостоят одно другому.
В этой книге учение анабаптистов истолковывается на основании следующих трех положений:
1) Анабаптисты были церковью, утвержденной на библейских истинах; поэтому их учение и жизнь имеют прямое отношение к современным церквам, основанным на библейских принципах.
2) Как и все люди, анабаптисты совершали ошибки. Поэтому Слово Божье, а не анабаптизм, является авторитетом для наших церквей.
3) Благодаря тому, что ранние анабаптисты жили согласно Писанию, мы не стыдимся принимать библейские учения, которым они следовали, и строить свою жизнь по примеру их библейского ученичества. И хотя они и допускали некоторые ошибки, мы все равно ценим духовное наследие их убеждений.

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Added 19.11.2018
Author ptitsyn
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