С каким чувством вы начинаете изучать Книгу Иисуса Навина? Она вам совершенно неизвестна или вы уже читали ее? В любом случае вы можете быть уверены, что Бог желает что-то сказать вам через Писание, поэтому изучение Его Слова всегда вознаграждается.

Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 118 с.

Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы - Содержание