Мартин - Книга Иисуса Навина
С каким чувством вы начинаете изучать Книгу Иисуса Навина? Она вам совершенно неизвестна или вы уже читали ее? В любом случае вы можете быть уверены, что Бог желает что-то сказать вам через Писание, поэтому изучение Его Слова всегда вознаграждается.
Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 118 с.
Альфред Мартин - Книга Иисуса Навина - образец победы - Содержание
Урок 1. Пример дан
Урок 2. Подготовка к победе
Урок 3. Переход, Завет и вождь
Урок 4. «Верою пали стены Иерихонские»
Урок 5. Завоевание центральной части Ханаана
Урок 6. Военная кампания на юге
Урок 7. Военная кампания на севере
Урок 8. Уделы колен
Урок 9. Завершение распределения уделов
Урок 10. Священники и левиты
Урок 11. Назревающая трагедия у жертвенника
Урок 12. Последние наставления Иисуса Навина
Аналитический план Книги Иисуса Навина
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