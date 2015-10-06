Из всех видов деятельности, в которых участвует христианин и которые являются частью нашей христианской жизни, ни одна не вызывает столько замешательства и не поднимает столько проблем, как та, которую мы зовем молитвой.

Так происходит всегда, но особенно во времена трудностей и кризисов, например, войны. Это было так во время войны 1914—1918 гг., и можно с уверенностью сказать, что это станет одной из насущных и неотложных проблем по мере развития войны в настоящем.

Действительно, уже сегодня многие столкнулись с этой проблемой, пытаясь найти ответ на вопрос, почему Бог не прислушался к молитвам, возносимым Ему еще с начала кризиса в сентябре 1938 г., почему не предотвратил начало войны.

Поэтому вопрос о молитве станет одним из первых вопросов, которому мы уделим наше внимание.



Мартин Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны

СПб.: Мирт, 2007. — 111 с.

ISBN 978-5-88869-167-0.

Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны - Содержание





Предисловие к первому изданию (1939 г.)

Предисловие ко второму изданию (1986 г.)

I. Человек в присутствии Божьем

II. Перед лицом неожиданности

III. Пути Господни неисповедимы

IV. Так почему же Бог допускает войны?

V. Окончательный ответ на все вопросы

Мартин Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны

Мы вообще забываем подумать о том, что нужно слушать Бога и ожидать, когда стоишь в Его присутствии. По нашему мнению, Бог — это какое-то агентство, в которое мы можем обратиться, когда пожелаем, а Его главная задача — удовлетворять наши просьбы. Но когда мы сравним наши молитвы с молитвами Моисея и Даниила, Исаии и апостолов, и особенно когда обратим внимание на порядок и место просьб в молитве, данной Господом Своим ученикам, разве нам не становится ясно, что часто мы упускаем то, что является наиболее важным, наиболее значимым, и концентрируемся только на просьбах и на удовлетворении наших личных, эгоистичных желаний?

Именно поэтому в спокойное время молитвенная жизнь многих людей прерывиста и нерегулярна; молитва становится необходимой и постоянной только во времена крайней необходимости.



Прибавим к этому склонность человека слишком много размышлять о том, что должен сделать Бог. Мы уже говорили, что часто не задумываемся об отношениях между природой Бога и нашим доступом к Нему. Мы забываем поразмыслить о Его природе и Его бесконечной мудрости, прежде чем принять решение о том, что Бог должен сделать.