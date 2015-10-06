Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны
Из всех видов деятельности, в которых участвует христианин и которые являются частью нашей христианской жизни, ни одна не вызывает столько замешательства и не поднимает столько проблем, как та, которую мы зовем молитвой.
Так происходит всегда, но особенно во времена трудностей и кризисов, например, войны. Это было так во время войны 1914—1918 гг., и можно с уверенностью сказать, что это станет одной из насущных и неотложных проблем по мере развития войны в настоящем.
Действительно, уже сегодня многие столкнулись с этой проблемой, пытаясь найти ответ на вопрос, почему Бог не прислушался к молитвам, возносимым Ему еще с начала кризиса в сентябре 1938 г., почему не предотвратил начало войны.
Поэтому вопрос о молитве станет одним из первых вопросов, которому мы уделим наше внимание.
Мартин Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны
СПб.: Мирт, 2007. — 111 с.
ISBN 978-5-88869-167-0.
Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны - Содержание
Предисловие к первому изданию (1939 г.)
Предисловие ко второму изданию (1986 г.)
I. Человек в присутствии Божьем
II. Перед лицом неожиданности
III. Пути Господни неисповедимы
IV. Так почему же Бог допускает войны?
V. Окончательный ответ на все вопросы
I. Человек в присутствии Божьем
II. Перед лицом неожиданности
III. Пути Господни неисповедимы
IV. Так почему же Бог допускает войны?
V. Окончательный ответ на все вопросы
Мартин Ллойд-Джонс - Почему Бог допускает войны
Мы вообще забываем подумать о том, что нужно слушать Бога и ожидать, когда стоишь в Его присутствии. По нашему мнению, Бог — это какое-то агентство, в которое мы можем обратиться, когда пожелаем, а Его главная задача — удовлетворять наши просьбы. Но когда мы сравним наши молитвы с молитвами Моисея и Даниила, Исаии и апостолов, и особенно когда обратим внимание на порядок и место просьб в молитве, данной Господом Своим ученикам, разве нам не становится ясно, что часто мы упускаем то, что является наиболее важным, наиболее значимым, и концентрируемся только на просьбах и на удовлетворении наших личных, эгоистичных желаний?
Именно поэтому в спокойное время молитвенная жизнь многих людей прерывиста и нерегулярна; молитва становится необходимой и постоянной только во времена крайней необходимости.
Прибавим к этому склонность человека слишком много размышлять о том, что должен сделать Бог. Мы уже говорили, что часто не задумываемся об отношениях между природой Бога и нашим доступом к Нему. Мы забываем поразмыслить о Его природе и Его бесконечной мудрости, прежде чем принять решение о том, что Бог должен сделать.
Прибавим к этому склонность человека слишком много размышлять о том, что должен сделать Бог. Мы уже говорили, что часто не задумываемся об отношениях между природой Бога и нашим доступом к Нему. Мы забываем поразмыслить о Его природе и Его бесконечной мудрости, прежде чем принять решение о том, что Бог должен сделать.
Настоятельно рекомендую к прочтению, особенно тем кто находится в похожих обстоятельствах
Лично мое мнение, Мартин Ллойд-Джонс как никто другой очень четко отразил Библейский подход к теме войны, страданиям.