Мартин - Новый Завет – История и литература

Курс Дейла Мартина посвящён историческому исследованию происхождения христианства посредством анализа литературы ранних христианских движений в её греко-римском и иудейском контексте, с особым вниманием к книгам Нового Завета. Богословские темы занимают в лекциях значительное место, однако Новый Завет рассматривается прежде всего не как нормативное Священное Писание Церкви, а как собрание древних литературных памятников и исторических источников, позволяющих проследить возникновение, развитие и внутреннюю неоднородность первых христианских общин.

Центральная объединяющая тема курса — многообразие раннего христианства. Сопоставляя канонические и неканонические тексты, автор показывает различия между общинами в понимании Иисуса, иудейского Закона, миссии среди язычников, воскресения, семьи, аскетизма, церковной власти, политики и толкования Писания. Курс одновременно знакомит читателя с историко-критическим методом, социальной историей античного мира и основными этапами превращения разнородного движения последователей Иисуса в институционально оформленную мировую религию.

Мартин Дейл – Новый Завет – История и литература. Курс Йельского университета

Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 400 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению.)

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