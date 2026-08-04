Мартин - Новый Завет – История и литература
Курс Дейла Мартина посвящён историческому исследованию происхождения христианства посредством анализа литературы ранних христианских движений в её греко-римском и иудейском контексте, с особым вниманием к книгам Нового Завета. Богословские темы занимают в лекциях значительное место, однако Новый Завет рассматривается прежде всего не как нормативное Священное Писание Церкви, а как собрание древних литературных памятников и исторических источников, позволяющих проследить возникновение, развитие и внутреннюю неоднородность первых христианских общин.
Центральная объединяющая тема курса — многообразие раннего христианства. Сопоставляя канонические и неканонические тексты, автор показывает различия между общинами в понимании Иисуса, иудейского Закона, миссии среди язычников, воскресения, семьи, аскетизма, церковной власти, политики и толкования Писания. Курс одновременно знакомит читателя с историко-критическим методом, социальной историей античного мира и основными этапами превращения разнородного движения последователей Иисуса в институционально оформленную мировую религию.
Мартин Дейл – Новый Завет – История и литература. Курс Йельского университета
Электронное издание. – Сиэтл–Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 400 с. – (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению.)
Мартин Дейл – Новый Завет – Содержание
О преподавателе
Ранние годы и образование
Академическая карьера
Научные интересы
Основные книги
Йельский курс по Новому Завету
Методология и взгляды
Последние годы
Значение
О курсе
Описание курса
Основная литература
Обязательная литература
Лекция 1. Введение: Зачем изучать Новый Завет?
Почему стоит выбрать этот курс?
Библия как исторический текст
Попытка представить перспективу человека древности
Вопросы и ответы
Обзор учебного плана
Лекция 2. От историй к канону
Канон и Писание
Формирование канонов
Изобретение кодекса
Медленно развивающийся и неполный консенсус
Причины включения в канон и исключения из него
Лекция 3. Греко-римский мир
Александр Македонский и эллинизация
Греческий город-государство
Религиозный синкретизм
Римское домохозяйство и социальная структура
Возвышение Юлия Цезаря и Октавиана
Pax Romana
Лекция 4. Иудаизм в первом веке
После Александра: Селевкиды и Птолемеи
Иудеи, эллинизация и Маккавейское восстание
«Пророчество» Даниила
Иудейская война и разрушение Храма
Лекция 5. Новый Завет как история
Путешествия Павла в Деяниях святых апостолов
Путешествия Павла в Послании к Галатам
Какое повествование исторически более достоверно?
Лекция 6. Евангелие от Марка
Евангелия — это не биографии
Историко-критическое чтение Евангелия от Марка
Мессия у Марка
Апокалиптика в Евангелии от Марка
Лекция 7. Евангелие от Матфея
Введение
Иисус и Тора в Евангелии от Матфея
Основания Церкви в Евангелии от Матфея
Иисус как пример для учеников
Усмирение бури в Евангелии от Матфея
Лекция 8. Евангелие от Фомы
Фоминийское христианство и ранняя литература
Открытие в Наг-Хаммади
Датировка и структура Евангелия от Фомы
Сравнение с каноническими Евангелиями
Уникальные и загадочные речения
Протоортодоксия и «гностицизм»
Гностический миф
Прочтение Евангелия от Фомы в гностическом ключе
Лекция 9. Евангелие от Луки
Введение
Структура Евангелия от Луки и Книги Деяний
Темы Евангелия от Луки
География Книги Деяний
Лекция 10. Деяния святых апостолов
Речь Стефана в Книге Деяний
Разрушение Иерусалима в Евангелии от Луки
Сначала Иудеям
Пророк-мученик в Евангелии от Луки и Книге Деяний
Лекция 11. Иоанново христианство: Евангелие
Нарративные отличия Евангелия от Иоанна от синоптических Евангелий
Основные темы Евангелия от Иоанна
Иоанновское сектантство
Иоанновская христология
Лекция 12. Иоанново христианство: Послания
Загадки и разделения в Евангелии от Иоанна
Различия в христологии раннего христианства
Темы в Первом послании Иоанна
Сектантство и Первое послание Иоанна
Меняющаяся община во Втором и Третьем посланиях Иоанна
Лекция 13. Исторический Иисус
Противоречивые свидетельства в Новом Завете
Поиск истории в Новом Завете
Методы исследования исторического Иисуса
Кем был исторический Иисус?
Лекция 14. Павел как миссионер
Павел, многоликий апостол
Кем был исторический Павел?
Павел, апокалиптический апостол язычников
Лекция 15. Павел как пастор
Обращение Павла к коринфянам о воскресении мёртвых
Исторический и социальный контекст Коринфской церкви
Противоречия в Коринфской церкви
Корень этих противоречий
Лекция 16. Павел как иудейский богослов
Умаление значения иудейского Закона в Послании к Галатам
Уточнение позиции Павла в Послании к Римлянам
Социальный контекст Послания к Римлянам
Лекция 17. Ученики Павла
Древняя псевдэпиграфика
Псевдэпиграфические послания к Колоссянам и Ефесянам
Повод к написанию Послания к Колоссянам
Послание к Ефесянам как богословский трактат
Отличия Колоссянам и Ефесянам от павлова христианства
Лекция 18. Спор с Павлом?
Разнообразие раннего христианства: отношение к иудейскому Закону
Разнообразие раннего христианства: христология
Иаков как пример иудейской литературы премудрости
Вера и дела у Иакова в сравнении с Павлом
Лекция 19. «Домашний» Павел: Пастырские послания
Брак, семья, секс и женщины в посланиях Павла
Просемейная и антиаскетическая позиция в Пастырских посланиях
Пастырские послания и иудейский Закон
Церковь как дом
Лекция 20. «Антисемейный» Павел: Фекла
Контекст «Деяний Павла и Феклы»
Этнографический подход к изучению раннего христианства
Евангелие аскетизма на фоне греческого романа
Культурный феномен сексуальной иерархии
Фекла как героиня и апостол
Лекция 21. Толкование Писания: Послание к Евреям
Что означает текст?
Толкование Еврейской Библии в Новом Завете
Послание к Евреям как слово увещания
Структура Послания
Послание к Евреям как «синкрисис»
Лекция 22. Толкование Писания: средневековые подходы
Принципы историко-критического метода толкования
Принципы исторической критики
История исторической критики
Досовременное толкование, буквальный и аллегорический смыслы текста
Ориген
Августин
Бернар Клервоский
Лекция 23. Апокалиптика и сопротивление
Откровение Иоанна и жанр апокалиптики
Структура Откровения
Кризис, катарсис и политика в Откровении
Социальный контекст Откровения
Лекция 24. Апокалиптика и приспособление
Политика ранних христианских общин
Второе послание к Фессалоникийцам, беззаконник и политика
Первое послание Петра и политика
Второе послание Петра как письмо из послеапостольской эпохи
Лекция 25. Церковные институты: единство, мученики и епископы
Борьба за сохранение единства в раннехристианском социальном движении
Послание Иуды: движение к институционализации
Послания Игнатия и мартирология
Послания Игнатия и церковные должности
«Дидахе» и развитие литургии
Лекция 26. «Последующая история» Нового Завета и постмодернистское толкование
Христианство во II веке: гностики, философы, мученики и апологеты
Христианство в III веке: аскетизм, монашество и гонения
Христианство в IV веке: Константин и церковные соборы
Христианство как «мировая религия»
Рост христианства до Константина и ответы на вопросы
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