Говорять, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Дійсно, зображення може закарбувати певний момент життя в нашій пам'яті. Я уявляю нашу молоду сім'ю на прогулянці одного літнього дня — мій син сидить у мене на плечах, а моя дружина, моя наречена, іде поруч зі мною. Ми з надією дивилися у своє майбутнє, не знаючи, що на нас чекає попереду. Якими ж молодими ми були! Моєму синові було лише два роки. Тепер, через 21 рік, його життя пішло таким шляхом, якого ми навіть не уявляли. Він навчається у великому університеті, будує власну професійну кар'єру та живе далеко від дому. Ми скучаємо за ним. Але те зображення з його дитинства, що закарбувалося в моїй пам'яті, назавжди утримуватиме наші життя у зовсім іншому місці та часі.

Зображення можуть нагадувати нам про те, звідки ми прийшли. Вони нагадують нам про почуття і переживання, які ми мали. Вони нагадують нам про наші мрії. Якби ми тоді лише знали те, що знаємо зараз!

У Біблії багато чудових зображень. Це знімки людського життя, яке вже у далекому минулому. Читаючи Біблію, ми знову переглядаємо ці зображення. Ці зображення, як відео, чи кіно, — деякі героїчні, деякі трагічні — розкривають події людського життя такими, якими вони були насправді.

Біблія не прикрашає своїх героїв, але розкриває та розповідає про боротьбу людей на їхньому шляху віри. Ці малюнки також розкривають Бога та Його вчасні дії для пошуку та спасіння людей, яких Він любить вічною любов'ю. Ці зображення мають певну мету — показати нам, як жити, коли ми потрапляємо у подібні ситуації та переживаємо подібні труднощі.

Мабуть, жодна книга в Біблії не розкриває краще оповідання про подорож віри людини та про глибоку і проникаючу любов Бога, ніж Євангелія від Івана — "Євангелія віри".

Тема цієї книги — віра в Сина Божого. Ключові вірші — 20:30- 31. Там сказано, що Іван обрав розповісти про певні чудеса Ісуса для того, щоб спонукати читача повірити в Ісуса. Ті, хто істинно повірять — тобто приймуть Його, підуть за Ним, перебуватимуть у Ньому, слухатимуться Його, віритимуть Йому, — переживатимуть справжнє життя (zoe — гр. "життя"), яке призначив нам Бог.

У Євангелії від Івана особисті розмови та зустрічі переплетені з сімома стратегічно обраними чудесами, які передують смерті та воскресінню Ісуса. Кожне чудо зображує свою сторону відношень Ісуса до тих, хто вірить, та до тих, хто відмовляється вірити. Кожне з них — це знімок, чи портрет, Спасителя у дії. Кожне з них являє собою переконливе "чому" для віри в Нього.

Перше чудо (Від Івана 2:1-11), унікальне для Євангелії від Івана, зображує, як Ісус перетворив воду у вино. Перетворивши її на добре вино — перетворення, що для вина, зазвичай, потребує періоду у декілька місяців — Ісус проявив Себе господарем якості. Чудо описує Ісуса, як справжнє джерело глибокої, внутрішньої радості, та являє собою пророчу звістку про прихід Месії до Ізраїлю.

Роберт У. Мартін - Портрети Ісуса

Пер. з англ. А. Єремеєва. — Черкаси, ФОП Євтушенко В.П., 2019. — 96 с.

ISBN 978-966-2055-38-2

Роберт У. Мартін - Портрети Ісуса – Зміст

Передмова

Вступні нотатки до Євангелії від Івана

Урок 1: Ісус — наше джерело життя

Урок 2: Ісус — наше джерело радості

Урок 3: Ісус — наш цілитель

Урок 4: Ісус — наш відновник

Урок 5: Ісус — наш забезпечувач

Урок 6: Ісус — наш захисник

Урок 7: Ісус — наш освітлювач

Урок 8: Ісус — наша перемога

Урок 9: Ісус — наше життя

Висновок