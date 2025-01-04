Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь
В книгах Судей и Руфь мы видим совершенно непохожие друг на друга картины важнейшего периода в истории народа Божьего: «В те дни, когда управляли судьи .. .» (Руф. 1 : 1 ) . В Книге Судей описано духовное падение народа Израиля после смерти Иисуса Навина. Израильтяне отвернулись от Бога, и « .. .каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 1 7:6).
Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Отступничество людей и милосердие Божье
Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 136 с.
Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Содержание
Книга Судей
Урок 1. Введение в Книгу Судей
Урок 2. Первые судьи
Урок 3. Гедеон - воин Господень
Урок 4. Узурпация власти Авимелехом
Урок 5. Иеффай и другие судьи
Урок 6. Рождение и юность Самсона
Урок 7. Жизнь и смерть Самсона
Урок 8. Идолопоклонство Михи и колена Данова
Урок 9. Страшные события в Гиве и их последствия
Урок 10. Доктринальное значение Книги Судей
Книга Руфь
Урок 11. Книга Руфь: решение Руфи
Урок 12. Книга Руфь: вознаграждение Руфи
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