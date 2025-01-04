В книгах Судей и Руфь мы видим совершенно непохожие друг на друга картины важнейшего периода в истории народа Божьего: «В те дни, когда управляли судьи .. .» (Руф. 1 : 1 ) . В Книге Судей описано духовное падение народа Израиля после смерти Иисуса Навина. Израильтяне отвернулись от Бога, и « .. .каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 1 7:6).

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Отступничество людей и милосердие Божье

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 136 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Содержание

Книга Судей

Урок 1. Введение в Книгу Судей

Урок 2. Первые судьи

Урок 3. Гедеон - воин Господень

Урок 4. Узурпация власти Авимелехом

Урок 5. Иеффай и другие судьи

Урок 6. Рождение и юность Самсона

Урок 7. Жизнь и смерть Самсона

Урок 8. Идолопоклонство Михи и колена Данова

Урок 9. Страшные события в Гиве и их последствия

Урок 10. Доктринальное значение Книги Судей

Книга Руфь