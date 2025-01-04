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Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь

Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

В книгах Судей и Руфь мы видим совершенно непохожие друг на друга картины важнейшего периода в истории народа Божьего: «В те дни, когда управляли судьи .. .» (Руф. 1 : 1 ) . В Книге Судей описано духовное падение народа Израиля после смерти Иисуса Навина. Израильтяне отвернулись от Бога, и « .. .каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 1 7:6).

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Отступничество людей и милосердие Божье

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2012. — 136 с.

Альфред Мартин - Пособие по изучению книг Судей и Руфь - Содержание

Книга Судей

  • Урок 1. Введение в Книгу Судей

  • Урок 2. Первые судьи

  • Урок 3. Гедеон - воин Господень

  • Урок 4. Узурпация власти Авимелехом

  • Урок 5. Иеффай и другие судьи

  • Урок 6. Рождение и юность Самсона

  • Урок 7. Жизнь и смерть Самсона

  • Урок 8. Идолопоклонство Михи и колена Данова

  • Урок 9. Страшные события в Гиве и их последствия

  • Урок 10. Доктринальное значение Книги Судей

Книга Руфь

  • Урок 11. Книга Руфь: решение Руфи

  • Урок 12. Книга Руфь: вознаграждение Руфи

Views 354
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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