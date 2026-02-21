Весенние дожди умягчили почву, и Дунку нетрудно было копать могилу. Он выбрал место на западном склоне небольшого холма - старик всегда любил смотреть на закат. «Вот и еще день прошел, - говорил он, вздыхая, - а завтрашний еще неизвестно что принесет, верно, Дунк?»

Один из завтрашних дней принес дождь, промочивший их до костей, а следующий -порывистый сырой ветер, а следующий за ним - холод. На четвертый день старик сильно ослабел, чтобы держаться в седле, и скоро его не стало. Не прошло и несколько дней, как он, покачиваясь в седле, пел старую песню о турнире в Чаячьем городе, только вместо «Чаячий город» спел «Эшфорд». «В Эшфорде славный будет турнир, хей-хо, хей-хо», - грустно вспоминал Дунк, копая могилу.

Вырыв достаточно глубокую яму, он поднял старика на руки и уложил туда. Покойник был маленький и тощий - без кольчуги, шлема и пояса с мечом он весил не больше мешка с сухими листьями. Дунк же вымахал невероятно высоким для своего возраста - нескладный ширококостный парень шестнадцати или семнадцати лет (никто не знал толком, сколько ему). Ростом он был ближе к семи футам, чем к шести, и этот костяк только начинал еще одеваться плотью. Старик часто хвалил его силу. Старик не скупился на похвалы - больше ведь у него ничего не было.

Джордж Р. Р. Мартин - Рыцарь Семи Королевств (сборник)

(Песнь Льда и Огня)

«Издательство АСТ», 1998-2010. — 180 с.

ISBN 978-5-17-079458-4

цитаты:

Трудные вещи становятся еще труднее, если их откладывать.

Слова - это ветер, позволь им пролететь мимо.

- Благородные леди не занимаются черный магией. Они танцуют, поют и вышивают.

- Может, она танцует с демонами и вышивает злые заклятия.

Благородные поступки очень легко совершать, когда твой кошелёк набит золотом.