Мартин Шон - Гностики - Первые христианские еретики

Гностицизм - это название, данное различным религиозным школам, которые распространились в первые века после Христа, почти став доминирующей формой христианства, но в конечном итоге были заклеймены как еретические зарождающейся христианской церковью. Здесь рассказывается о долгой и разнообразной истории гностицизма, а также о причинах его неизменной актуальности сегодня. Хотя некоторые гностические верования близки к господствующему христианству, другие, рассмотренные здесь, включают в себя то, что мир несовершенен, потому что он был создан злым богом, который постоянно воевал с истинным, добрым Богом; что Христос и сатана были братьями; что реинкарнация существует; и что женщины равны мужчинам.

Несмотря на тексты ранних Отцов Церкви, большинство из которых были истовыми фанатиками, термин «гностический» не имел большого распространения среди самих гностических учителей, вроде Валентина и Маркиона, которые обычно просто называли себя христианами. Именно такие апологеты Церкви, как Тертуллиан и Иреней, часто обозначали их «еретиками». Проблема усугублялась тем, что сами гностики состояли в различных группах, исповедовавших различные верования; поистине, разнообразие тоже можно назвать характерной чертой гностицизма. Боле того, не все гностики принадлежали к христианству - некоторые были иудеями, некоторые язычниками.

Современные исследователи расходятся в том, что следует понимать под термином «гностицизм». В 1966 году несколько ученых собрались в Мессине, Италия, чтобы определить точные рамки гностицизма и гнозиса. Они пришли к выводу, что гностицизм обозначает религиозные системы, возникшие в первые века нашей эры, тогда как гнозис - это получение знания. Следовательно, некто может иметь гнозис, но не быть гностиком (для данной книги мы постараемся придерживаться позиции, выработанной в Мессине). Политолог Эрик Фёгелин впоследствии добавил некоторой путаницы, когда попытался определить гностицизм как общее чувство отчуждения и разобщенности с обществом. В результате, он обнаружил гностицизм в марксизме, коммунизме и нацизме, все из которых, согласно Фёгелину, представляют собой движения, стремящиеся к достижению апокалипсиса (он обозначал это двойным понятием «увековечивание эсхатона»).

Шон Мартин - Гностики - Первые христианские еретики

«Касталия», 2023. - 162 с.

ISBN 978-5-521-23839-2

Шон Мартин - Гностики - Первые христианские еретики - Содержание

Пролог: Египет, декабрь 1945 года

Гностицизм и христианство

Верования и мифы

Учителя и традиции

Гностические религии

Тексты и евангелия

Влияние и наследие

Приложение 1: Глоссарий

Приложение 2: Гностицизм и буддизм

Рекомендации для дальнейшего чтения

Примечания