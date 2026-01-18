Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Паскуалис - Алжирский манускрипт

Мартинес Де Паскуалис - Алжирский манускрипт. Трактат  о реинтеграции  существ в их первоначальных свойствах, качествах и силах, духовных и божественных
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Мистические культы Средневековья и Ренессанса (8 books)

Вначале времен Бог сотворил духовные существа для Своей вящей славы и в Своей божественной беспредельности. Эти существа должны были отправлять культ, который Божество им установило посредством вечных законов, предначертаний и повелений. Существа являлись свободными и отделенными от Создателя, и Ему нельзя было отказывать им в свободе выбора, с коей они появились на свет, иначе это разрушило бы в них духовные и личные особенности, богатства и добродетели, данные для того, чтобы с точностью действовать в границах, соответствующих их силам и возможностям. Ведь именно в этих границах первые духовные существа должны были установить культ, ради которого они и произошли от Создателя. Эти первые существа не могли ни отрицать, ни отвергать установления, данные им Творцом через законы, предначертания и повеления, ибо только на вышеназванных установлениях и было основано их действенное существование.

Мартинес Де Паскуалис - Алжирский манускрипт. Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных свойствах, качествах и силах, духовных и божественных

СПб.: Алтейя, 2021. - 636 с.

ISBN 978-5-00165-343-1

Мартинес Де Паскуалис - Алжирский манускрипт - Содержание

  • Владимир Ткаченко-Гильдебрандт (Прандау). Жизнь и учение Мартинеса де Паскуалиса

  • Краткая библиография

  • ТРАКТАТ О РЕИНТЕГРАЦИИ СУЩЕСТВ

  • Владимир Ткаченко-Гильдебрандт (Прандау). Орден избранных кознов и масонство Франции конца XVIII столетия

  • АЛЖИРСКИЙ МАНУСКРИПТ ИЛИ ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, ИЛИ РУКОПИСЬ ДЕ ГРЭНВИЛЛЯ

  • Владимир Ткаченко-Гильдебрандт (Прандау). ГЛОССАРИЙ, употребляемых в тексте

  • «АЛЖИРСКОГО МАНУСКРИПТА» терминов и названий, значение которых требует дополнительного разъяснения

  • РЕЕСТР 2400 МАГИКО-ТЕУРГИЧЕСКИХ ИМЕН ОРДЕНА РЫЦАРЕЙ МАСОНОВ ИЗБРАННЫХ КОЭНОВ ВСЕЛЕННОЙ

Views 353
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books