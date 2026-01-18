Вначале времен Бог сотворил духовные существа для Своей вящей славы и в Своей божественной беспредельности. Эти существа должны были отправлять культ, который Божество им установило посредством вечных законов, предначертаний и повелений. Существа являлись свободными и отделенными от Создателя, и Ему нельзя было отказывать им в свободе выбора, с коей они появились на свет, иначе это разрушило бы в них духовные и личные особенности, богатства и добродетели, данные для того, чтобы с точностью действовать в границах, соответствующих их силам и возможностям. Ведь именно в этих границах первые духовные существа должны были установить культ, ради которого они и произошли от Создателя. Эти первые существа не могли ни отрицать, ни отвергать установления, данные им Творцом через законы, предначертания и повеления, ибо только на вышеназванных установлениях и было основано их действенное существование.

Мартинес Де Паскуалис - Алжирский манускрипт. Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных свойствах, качествах и силах, духовных и божественных

СПб.: Алтейя, 2021. - 636 с.

ISBN 978-5-00165-343-1

Мартинес Де Паскуалис - Алжирский манускрипт - Содержание