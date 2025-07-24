Первая фраза в книге — входная дверь в повествование, которое вот-вот развернется перед нами. Первые слова — порог, предваряющий сотни страниц, допускающий нас до всех загадок и тайн текста. Приступая к чтению, мы как бы окунаемся в приключение, отвечаем на вызов, и то же случается, когда мы выходим за дверь. Неважно — в архитектурном или метафорическом смысле: место, ожидающее нас по ту сторону порога, неизменно исполнено таинственности.

«Пороги» — книга про двери, про то, какой особый смысл вкладывался в эти архитектурные элементы и какое символическое значение придавали люди входам в свои жилища и строения. Это не только рассказ об архитектуре, но и своего рода путеводитель, который представит читателю доселе неизвестные ему двери и расскажет новые истории о хорошо знакомых.

Бесспорно, на протяжении истории человек всегда заботился о сооружении и украшении дверей и ворот: мало найдется других предметов, так же четко отмечающих начало цивилизации. Если что-то и отличает нас от доисторических предков, помимо письма, торговли и общественного устройства городов, то это как раз двери.

Всякая дверь знаменует переход. Порог, обрамленный косяками и притолокой или сводом ворот, — гибридное пространство, мгновение между двумя реальностями, граница двух миров, двух состояний. Двери — не просто элементы архитектуры, позволяющие нам передвигаться между внутренними помещениями, попадать внутрь сооружения и выходить из оного; они обладают мощным символическим смыслом.

Любой переход, любая перемена подразумевает риск, поэтому пороги следует защищать от бесчисленных опасностей, подстерегающих всякого, кто переступает черту. Защиту дают обряды и суеверия, а также использование амулетов. Двери — места особые, хрупкие, нуждающиеся в защите, украшении и хвале. В этой книге мы попытаемся открыть некоторые двери, разгадать их секреты и загадки.

Оскар Мартинес - Пороги. Путешествие по западной культуре от двери к двери

пер. с исп. Д. Синицыной. — М.: Синдбад, 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-00131-632-9

Оскар Мартинес – Пороги. Путешествие по западной культуре от двери к двери – Содержание