Мартинес - Пороги - Путешествие по западной культуре от двери к двери
Первая фраза в книге — входная дверь в повествование, которое вот-вот развернется перед нами. Первые слова — порог, предваряющий сотни страниц, допускающий нас до всех загадок и тайн текста. Приступая к чтению, мы как бы окунаемся в приключение, отвечаем на вызов, и то же случается, когда мы выходим за дверь. Неважно — в архитектурном или метафорическом смысле: место, ожидающее нас по ту сторону порога, неизменно исполнено таинственности.
«Пороги» — книга про двери, про то, какой особый смысл вкладывался в эти архитектурные элементы и какое символическое значение придавали люди входам в свои жилища и строения. Это не только рассказ об архитектуре, но и своего рода путеводитель, который представит читателю доселе неизвестные ему двери и расскажет новые истории о хорошо знакомых.
Бесспорно, на протяжении истории человек всегда заботился о сооружении и украшении дверей и ворот: мало найдется других предметов, так же четко отмечающих начало цивилизации. Если что-то и отличает нас от доисторических предков, помимо письма, торговли и общественного устройства городов, то это как раз двери.
Всякая дверь знаменует переход. Порог, обрамленный косяками и притолокой или сводом ворот, — гибридное пространство, мгновение между двумя реальностями, граница двух миров, двух состояний. Двери — не просто элементы архитектуры, позволяющие нам передвигаться между внутренними помещениями, попадать внутрь сооружения и выходить из оного; они обладают мощным символическим смыслом.
Любой переход, любая перемена подразумевает риск, поэтому пороги следует защищать от бесчисленных опасностей, подстерегающих всякого, кто переступает черту. Защиту дают обряды и суеверия, а также использование амулетов. Двери — места особые, хрупкие, нуждающиеся в защите, украшении и хвале. В этой книге мы попытаемся открыть некоторые двери, разгадать их секреты и загадки.
Оскар Мартинес - Пороги. Путешествие по западной культуре от двери к двери
пер. с исп. Д. Синицыной. — М.: Синдбад, 2024. — 320 с.
ISBN 978-5-00131-632-9
Оскар Мартинес – Пороги. Путешествие по западной культуре от двери к двери – Содержание
- Введение
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НАЧАЛО
- Дом Ветгиев (Помпеи)
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СВЯЩЕННЫЕ ПОРОГИ
- Дольмен Менга (Антекера)
- Аббатство Сент-Фуа (Конк)
- Пантеон Адриана (Рим)
- Собор Святого Марка (Венеция)
- Поминальный храм Рамсеса III (Мединет-Абу)
- Храм Конкордии (Агридженто)
- Церковь Санта-Мария-де-лос-Рейес (Лагуардия)
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ДОСТУП К ЧАСТНОМУ
- Ювелирный магазин Фуке (Париж)
- Фасад дворца Комарес в Альгамбре (Гранада)
- Замок Кастель-дель-Монте (Апулия)
- Ворота Серранос (Валенсия)
- Ворота поместья Гуэля (Барселона)
- Кастель-Нуово (Неаполь)
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ВХОДЫ В ИНЫЕ МИРЫ
- Погребальный комплекс фараона Джосера (Саккара)
- Вилла Барбаро (Мазер)
- Здание Баухауса (Дессау)
- Триумфальная арка Тита (Рим)
- Сад чудовищ (Бомарцо)
- Перспектива Борромини (Рим)
- Имение Регалейра (Синтра)
- Дом Сецессиона (Вена)
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ОКОНЧАНИЕ
- Улица поэта Гарсиа Карбонелл, дом 10, второй этаж, квартира D-А (Альбасете)
- Благодарности
- Библиография
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