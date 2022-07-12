Лекции, представленные в этой книге, были прочитаны в 1979-1980 гг. в Римской Папской семинарии. Поскольку душой богословия является Писание, а духовное богословие сегодня все чаще рассматривается как неотъемлемая часть самого богословия, эти лекции содержат определенно фундаментальный подход к подготовке тех, кто призван к особому посвящению.

Карло Мария Мартини читал эти лекции, будучи ректором Григорианского университета. Долгий пастырский опыт привел этого специалиста по текстологии к тому, чтобы раскрыть для всех богатство библейской вести: через всю Библию, начиная от Авраама и следуя через Моисея, Самуила и Иеремию к двенадцати апостолам, он с ювелирной точностью и одновременно с удивительной простотой анализирует то, чему учит история домостроительства спасения в отношении призвания Божьих избранников.

Надеюсь, что эти страницы, прочитанные с молитвенным сосредоточением, помогут многим глубже проникнуть в тайну призыва Божьего. Семинаристы, к которым они прежде всего обращены, научатся с их помощью лучше понимать благодать своего призвания. Священники и посвященные Богу люди откроют в них глубину и величие дара, который они получили. Желаю, чтобы эта книга попала в руки многим молодым людям, потому что Господь всегда продолжает призывать к Своему исключительному служению. Желаю, чтобы ее прочли также родители-христиане, ибо тогда они научатся осознавать действие Господа в сердце того из своих детей, в ком слышится или будет услышан Его сокровенный призыв.

Всякий раз, когда мне доводилось касаться темы призвания, я испытывал ощутимое затруднение, и потому с неохотой отозвался говорить с вами об этом, осознавая, насколько непросто собрать воедино все, что поддается объяснению и выстроить все это в логической последовательности.

Мне бы хотелось сразу указать вам на трудности, которые встречаются в рассуждениях на тему призвания; по крайней мере, на те трудности, которые вижу я.

Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание

СПб.: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2018. - 176 с.

ISBN: 978-5-905349-09-6

Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание - Содержание

Предисловие

Введение

I СЛОВО БОЖИЕ

Почему мы начинаем со Слова Божия?

Слово Божие как слово

Слово Божие как действительность

Слово в своем звучании и динамике

II ПРИЗЫВЫ В БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

К вопросу о природе призвания

История призывания Авраама

Откуда призван Авраам?

Кем призван Авраам?

К чему призван Авраам?

Своеобразие призвания Авраама

Моисей: разные этапы одного призвания

Образ Моисея

Воспитание Моисея: стихи 20-22

Великодушие и разочарование Моисея: стихи 23-29

Открытие собственного призвания: стихи 30-40

Моисей: раб Божий

К чему был призван Моисей?

Христианское призвание как призыв к служению

Самуил: совесть народа

Введение

Самуиловы вехи

Составляющие призвания Самуила

Кто в истории Церкви напоминает собой фигуру Самуила?

Иеремия: вера и призвание

Введение

Рецептивная вера детства

Жертвенная подростковая вера

Вера зрелого возраста

Призвание в синоптических Евангелиях

Введение

Поставление Двенадцати: Мк 3, 13

Миссия Двенадцати: Мф 10, 1-4

III ПРИЗЫВАНИЕ НА ХРИСТИАНСКОМ ПУТИ СПАСЕНИЯ