Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание

Мартини - Позвал к Себе
Лекции, представленные в этой книге, были прочитаны в 1979-1980 гг. в Римской Папской семинарии. Поскольку душой богословия является Писание, а духовное богословие сегодня все чаще рассматривается как неотъемлемая часть самого богословия, эти лекции содержат определенно фундаментальный подход к подготовке тех, кто призван к особому посвящению.
Карло Мария Мартини читал эти лекции, будучи ректором Григорианского университета. Долгий пастырский опыт привел этого специалиста по текстологии к тому, чтобы раскрыть для всех богатство библейской вести: через всю Библию, начиная от Авраама и следуя через Моисея, Самуила и Иеремию к двенадцати апостолам, он с ювелирной точностью и одновременно с удивительной простотой анализирует то, чему учит история домостроительства спасения в отношении призвания Божьих избранников.
Надеюсь, что эти страницы, прочитанные с молитвенным сосредоточением, помогут многим глубже проникнуть в тайну призыва Божьего. Семинаристы, к которым они прежде всего обращены, научатся с их помощью лучше понимать благодать своего призвания. Священники и посвященные Богу люди откроют в них глубину и величие дара, который они получили. Желаю, чтобы эта книга попала в руки многим молодым людям, потому что Господь всегда продолжает призывать к Своему исключительному служению. Желаю, чтобы ее прочли также родители-христиане, ибо тогда они научатся осознавать действие Господа в сердце того из своих детей, в ком слышится или будет услышан Его сокровенный призыв.
Всякий раз, когда мне доводилось касаться темы призвания, я испытывал ощутимое затруднение, и потому с неохотой отозвался говорить с вами об этом, осознавая, насколько непросто собрать воедино все, что поддается объяснению и выстроить все это в логической последовательности.
Мне бы хотелось сразу указать вам на трудности, которые встречаются в рассуждениях на тему призвания; по крайней мере, на те трудности, которые вижу я.
Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание
СПб.: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2018. - 176 с.
ISBN: 978-5-905349-09-6
Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание - Содержание
Предисловие
Введение
I СЛОВО БОЖИЕ
- Почему мы начинаем со Слова Божия?
- Слово Божие как слово
- Слово Божие как действительность
- Слово в своем звучании и динамике
II ПРИЗЫВЫ В БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
- К вопросу о природе призвания
- История призывания Авраама
- Откуда призван Авраам?
- Кем призван Авраам?
- К чему призван Авраам?
- Своеобразие призвания Авраама
- Моисей: разные этапы одного призвания
- Образ Моисея
- Воспитание Моисея: стихи 20-22
- Великодушие и разочарование Моисея: стихи 23-29
- Открытие собственного призвания: стихи 30-40
- Моисей: раб Божий
- К чему был призван Моисей?
- Христианское призвание как призыв к служению
- Самуил: совесть народа
- Введение
- Самуиловы вехи
- Составляющие призвания Самуила
- Кто в истории Церкви напоминает собой фигуру Самуила?
- Иеремия: вера и призвание
- Введение
- Рецептивная вера детства
- Жертвенная подростковая вера
- Вера зрелого возраста
- Призвание в синоптических Евангелиях
- Введение
- Поставление Двенадцати: Мк 3, 13
- Миссия Двенадцати: Мф 10, 1-4
III ПРИЗЫВАНИЕ НА ХРИСТИАНСКОМ ПУТИ СПАСЕНИЯ
- Евангелие как учебник христианского посвящения
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Служения на пути обретения христианской зрелости
- Структура христианского призвания
спасибо