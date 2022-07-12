Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мартини - Позвал к Себе

Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал. Библия и призвание
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Лекции, представленные в этой книге, были прочитаны в 1979-1980 гг. в Римской Папской семинарии. Поскольку душой богословия является Писание, а духовное богословие сегодня все чаще рассматривается как неотъемлемая часть самого богословия, эти лекции содержат определенно фундаментальный подход к подготовке тех, кто призван к особому посвящению.
Карло Мария Мартини читал эти лекции, будучи ректором Григорианского университета. Долгий пастырский опыт привел этого специалиста по текстологии к тому, чтобы раскрыть для всех богатство библейской вести: через всю Библию, начиная от Авраама и следуя через Моисея, Самуила и Иеремию к двенадцати апостолам, он с ювелирной точностью и одновременно с удивительной простотой анализирует то, чему учит история домостроительства спасения в отношении призвания Божьих избранников.
Надеюсь, что эти страницы, прочитанные с молитвенным сосредоточением, помогут многим глубже проникнуть в тайну призыва Божьего. Семинаристы, к которым они прежде всего обращены, научатся с их помощью лучше понимать благодать своего призвания. Священники и посвященные Богу люди откроют в них глубину и величие дара, который они получили. Желаю, чтобы эта книга попала в руки многим молодым людям, потому что Господь всегда продолжает призывать к Своему исключительному служению. Желаю, чтобы ее прочли также родители-христиане, ибо тогда они научатся осознавать действие Господа в сердце того из своих детей, в ком слышится или будет услышан Его сокровенный призыв.
Всякий раз, когда мне доводилось касаться темы призвания, я испытывал ощутимое затруднение, и потому с неохотой отозвался говорить с вами об этом, осознавая, насколько непросто собрать воедино все, что поддается объяснению и выстроить все это в логической последовательности.
Мне бы хотелось сразу указать вам на трудности, которые встречаются в рассуждениях на тему призвания; по крайней мере, на те трудности, которые вижу я.

Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание

СПб.: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2018. - 176 с.
ISBN: 978-5-905349-09-6

Карло Мария Мартини - Позвал к Себе тех, кого пожелал - Библия и призвание - Содержание

Предисловие
Введение
I СЛОВО БОЖИЕ
  • Почему мы начинаем со Слова Божия?
  • Слово Божие как слово
  • Слово Божие как действительность
  • Слово в своем звучании и динамике
II ПРИЗЫВЫ В БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
  • К вопросу о природе призвания
  • История призывания Авраама
  • Откуда призван Авраам?
  • Кем призван Авраам?
  • К чему призван Авраам?
  • Своеобразие призвания Авраама
  • Моисей: разные этапы одного призвания
  • Образ Моисея
  • Воспитание Моисея: стихи 20-22
  • Великодушие и разочарование Моисея: стихи 23-29
  • Открытие собственного призвания: стихи 30-40
  • Моисей: раб Божий
  • К чему был призван Моисей?
  • Христианское призвание как призыв к служению
  • Самуил: совесть народа
  • Введение
  • Самуиловы вехи
  • Составляющие призвания Самуила
  • Кто в истории Церкви напоминает собой фигуру Самуила?
  • Иеремия: вера и призвание
  • Введение
  • Рецептивная вера детства
  • Жертвенная подростковая вера
  • Вера зрелого возраста
  • Призвание в синоптических Евангелиях
  • Введение
  • Поставление Двенадцати: Мк 3, 13
  • Миссия Двенадцати: Мф 10, 1-4
III ПРИЗЫВАНИЕ НА ХРИСТИАНСКОМ ПУТИ СПАСЕНИЯ
  • Евангелие как учебник христианского посвящения
  • Евангелие от Марка
  • Евангелие от Матфея
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Служения на пути обретения христианской зрелости
  • Структура христианского призвания
Views 397
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books