Мартинович - Сектантство: возникновение и миграция
Материалы к изучению нетрадиционной религиозности
Мы живем в очень странное время: время нанотехнологий и пышного расцвета оккультизма, время запуска сверхмощного коллайдера и беспрецедентного роста примитивнейших суеверий, время глобализации и триумфального шествия по странам и континентам бесчисленного множества сект, секточек, экзотических культов, всеядно-либерального постмодернистского мистицизма и радикально-фанатического религиозного фундаментализма... Всего того, что Владимир Александрович Мартинович - автор данного интереснейшего научного труда - собирательно обозначил в качестве «нетрадиционной религиозности». Всем, кто еще сравнительно недавно был абсолютно убежден, что «преодоление религиозно-мистических пережитков прошлого» является закономерным итогом научно-технического прогресса, постсекулярная эпоха преподнесла множество сюрпризов. Она развернула перед специалистами-религиоведами целый комплекс сложнейших взаимообусловленных научных проблем как общетеоретического, так и предметно-эмпирического характера.
Чем вызвано лавинообразное распространение по планете нетрадиционной религиозности на рубеже XX-XXI вв.? Какова сущностная природа столь различных внешне неорелигиозных феноменов? Есть ли между ними нечто действительно общее? В чем заключаются их особенности и что может являться критерием для их типологизации и комплексного содержательного анализа? Что является причиной их возникновения и какова «питательная среда», поставляющая адептов множащимся в геометрической прогрессии новым религиозным движениям? Каким образом осуществляется миграция нетрадиционной религиозности в отдельно взятой стране и за ее пределами? В какой степени и в какой части так называемые «новые религиозные движения» являются действительно «новыми»? Что представляет собой количественная и качественная динамика нетрадиционной религиозности на конкретной территории отдельного государства? Эти и многие другие вопросы стали предметом научного изучения едва ли не во всех религиоведческих центрах научного мира. Однако, как справедливо отмечает Владимир Александрович, колоссальное количество проведенных за последнее столетие исследований по отдельным узким вопросам, выдвижение множества частных теорий по локальным аспектам темы не образуют целостного видения и понимания рассматриваемого явления. Так же как и конкретное изучение отдельно взятой неорелигиозной организации или движения лишь добавляет очередной фрагмент в общую копилку информации по теме, но не воссоздает полную картину многоаспектной, динамически изменяющейся религиозной ситуации в том или ином конкретном регионе.
Сложно представить себе научный труд, в котором были бы собраны и систематизированы под одной обложкой не только наиболее значимые научные подходы к различным аспектам рассматриваемой темы, приведены обоснованные варианты возможных ответов на ключевые вопросы предметного поля, но и выдвинута комплексная теория, претендующая на законченное объяснение универсальных закономерностей развития и эволюции исследуемого феномена. Однако теперь такая книга есть, и она в ваших руках. Авторская концепция, опирающаяся на десятилетия не только теоретических штудий, но и колоссального труда по сбору и аналитическому изучению сотен тысяч социологически значимых фактов, позволила детально и всесторонне просканировать возникновение, эволюцию и современное состояние НРД (новых религиозных движений) в конкретно взятом государстве, выявив скрытые глубинные и, как полагает автор, универсальные закономерности исследуемых процессов.
В своей монографии Владимир Александрович Мартинович выдвигает в определенной степени новую и достаточно смелую идею о том, что так называемые «новые религиозные движения» не есть порождение лишь последнего времени, а их стремительное распространение не является чем-то особенным, экстраординарным, принципиально новым или уникальным. Он полагает, что НРД, или точнее нетрадиционная религиозность, существовала всегда, имея единую универсальную причину появления, вне зависимости от бесконечных види-мостей ее формальных модификаций. Во все века и времена, во всех известных нам исторических цивилизациях, странах и социумах параллельно с официальными культами или традиционными религиями рождались, мутировали, развивались и/или исчезали бесконечно разнообразные формы верований, сект, альтернативных религиозных движений, имя которым легион. И с этой точки зрения, каждая эпоха имеет свои НРД, являющиеся, по мнению автора, неким стихийно возникающим обманчивым «эхом», отраженным «многоголосьем» спонтанных искажений господствующих информационных потоков. И чем объемнее и концентрированнее становится содержание обычной информационной «несектантской» среды, тем выше, естественным образом, становится и уровень стихийно возникающих информационных «искажений», трансформирующихся в том числе в «сектантские» идеи.
Те в свою очередь, синтезируясь в виде специфической культовой среды, уплотняются, сжимаясь до концентрических кругов аудиторных, клиентурных, аморфных и подвижных культов, кристаллизующихся в итоге в собственно сектантские и культовые структуры. Эта разрастающаяся кристаллизация, «разжижая» «несектантское» информационное пространство, в свою очередь, истощает исходную питательную среду, приводя на следующем витке к стабилизации и постепенной стагнации культового информационного пространства и стимулируя процессы перехода к очередному циклу развития новых «несектантских идей». Такое методологическое основание авторской теории «циклической динамики "сектантских" искажений "несектантских" информационных потоков» и проистекающая из нее уточненная и расширенная интеллектуальная модель культовой инновации возвращают нас к лучшим традициям «понимающей социологии». К научному подходу, в котором человек предстает не в качестве пассивного «итогового продукта» социально-экономических, превращенно-биологических или манипулятивно-политических детерминант, но в качестве разумной личности, творчески созидающей и определяющей свое мировоззрение и свой путь посредством осмысления, субъективного понимания и личностного выбора, которые, к сожалению, далеко не всегда оказываются адекватными по отношению к исходным информационным посылам.
Человеку свойственно ошибаться. Особенно в периоды активного возникновения и распространения принципиально нового знания и новых идей. И эти процессы можно обнаружить как происходящие постоянно и усиливающиеся периодически, хотя и с разной интенсивностью, во все эпохи, у всех народов. Поскольку поступательное развитие человека разумного демонстрирует постоянное приращение нового знания и новых пониманий. И особенно энергично — на границах соприкосновения и на стыках взаимопроникновения различных типов культур и цивилизаций. Такой методологический подход при всей его спорности достаточно логично и наглядно объясняет причины столь, казалось бы, парадоксальной вспышки современной нетрадиционной религиозности, лесным пожаром распространяющейся по всему земному шару.
Монография В. А. Мартиновича в силу ее поистине энциклопедической широты и полноты охвата исследуемой темы может быть рекомендована читателям самых разных аудиторий. Студентам гуманитарных специальностей, касающихся темы новых религиозных движений — в качестве учебно-методического пособия; практикам - как полноценный справочно-консультативный труд; коллегам-религиоведам -как источник обобщенной информации и образец социологического подхода к вопросам изучения и осмысления феномена НРД; всем интересующимся данной темой — в качестве одного из лучших трудов в области исследования новых религиозных движений на постсоветском пространстве.
Л. И. Григорьева доктор философских наук, профессор кафедр философии и социологии Сибирского федерального университета
Владимир Александрович Мартинович - Сектантство: возникновение и миграция
Предисл. Л. И. Григорьевой.
М.: Издательский дом «Познание», 2018. - 552 с: ил. - (Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1.)
ISBN 978-5-906960-29-0
Владимир Мартинович - Сектантство: возникновение и миграция - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СЕКТОВЕДЕНИЯ
- 1.1. Обзор литературы
- 1.2. История определения структурированных форм сектантства
- 1.3.История определения неструктурированных форм сектантства
- 1.4. История определения пограничных форм сектантства
- 1.5. История определения нерелигиозных форм сектантства
- 1.6. История дискуссий о понятийном аппарате сектоведения
Глава 2 СИСТЕМА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 2.1.Системный подход к анализу нетрадиционной религиозности
- 2.2.Классификация нетрадиционной религиозности по структуре
- 2.3 Классификация нетрадиционной религиозности по содержанию
- 2.4. Матрица нетрадиционной религиозности
- 2.5 Региональная распространенность НРД
- 2.6. Границы и пограничные состояния системы нетрадиционной религиозности
Глава 3 СИСТЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА НЕТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 3.1. Системный подход к анализу воспроизводства нетрадиционной религиозности
- 3.2. Основные элементы системы воспроизводства нетрадиционной религиозности
- 3.3. Основные процессы системы воспроизводства нетрадиционной религиозности
- 3.4. Динамика системы воспроизводства нетрадиционной религиозности
- 3.5. Влияние социокультурного контекста на систему воспроизводства нетрадиционной религиозности
Глава 4 ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ: МАКРОУРОВЕНЬ
- 4.1. Аккультурация
- 4.2. Секуляризация
- 4.3. Кризисы общества
- 4.4. Социальные изменения и трансформации общества
- 4.5. Внутренняя динамика развития религии
Глава 5 РЕЛИГИОЗНАЯ ИННОВАЦИЯ (ПОЯВЛЕНИЕ СЕКТ): МИКРОУРОВЕНЬ
- 5.1. Интерпретации существующего канона
- 5.2. Новые «откровения»
- 5.3. Новые учения, практики и методы работы
- 5.4. Организационная дисциплина и внешнее вмешательство
- 5.5.Факторы, влияющие на образование сект
Глава 6 КУЛЬТОВАЯ ИННОВАЦИЯ (ПОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТОВ): МИКРОУРОВЕНЬ
- 6.1. Предпринимательская модель культовой инновации
- 6.2. Психопатологическая модель культовой инновации
- 6.3. Субкультурно-эволюционная модель культовой инновации
- 6.4. Интеллектуальная модель культовой инновации
- 6.5. Трансформация несектантских организаций в культы
- 6.6. Роль лидера в создании сект и культов
- 6.7. Вопрос «новизны» в новых религиозных движениях
Глава 7 МИГРАЦИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
- 7.1. Определение и типология миграции НРД
- 7.2. Факторы, влияющие на выбор страны - цели миграции .
- 7.3. Стратегии миграции
- 7.4. Факторы, влияющие на возникновение и миграцию НРД в Беларуси
- 7.5.Влияние миграции НРД на систему воспроизводства нетрадиционной религиозности
Глава 8 ВОЗНИКНОВЕНИЕ И МИГРАЦИЯ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ В БЕЛАРУСИ
- 8.1.Методологические проблемы анализа возникновения и миграции новых религиозных движений в Беларуси
- 8.2.Динамика возникновения и миграции НРД на территории Беларуси
- 8.3 Соотношение возникающих и мигрирующих НРД
- 8.4. Страны - источники миграции НРД на территорию Беларуси
- 8.5 Структурные и содержательные различия между мигрирующими и возникающими НРД
- 8.6. Влияние миграции и возникновения НРД на формирование конфессионального пространства Беларуси
- 8.7. Возникновение в Беларуси и функции сектоподобных групп
ПОСЛЕСЛОВИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Владимир Мартинович - Сектантство: возникновение и миграция - Введение
Тогда явился мудрый сочинитель И в душах ужас пред богами поселил... Он лживый, но чарующий людей Придумал миф, лукавое ученье. Он говорил о сонме злых богов, Живущих там, где молнии сверкают И громы оглушительно гремят... Так страхом он людей заворожил, Их окружив бессмертными богами, И род людской околдовав речами, Он произвол в порядок обратил.
Критий (ок. 460-403 до н. э.)
Глубокое понимание места и роли религии в современном мире невозможно без учета всего многообразия форм нетрадиционной религиозности. Сектантство является одним из важнейших компонентов религиозного пространства всех стран мира, вне зависимости от уровня их индустриального развития, политического строя, древности культуры и доминирующей традиционной религии. Оно рождается в ткани повседневной жизни человека, поддерживается всеми существующими институтами общества, противопоставляет себя им, терпит крах и распадается лишь затем, чтобы снова наподобие феникса возродиться из пепла в самой гуще общественной и религиозной жизни.
Данная монография посвящена анализу этой способности нетрадиционной религиозности воспроизводить саму себя, практически в любых условиях приспосабливаться к внешней среде, преодолевать энтропийные тенденции, с нуля самоорганизовываться и создавать сотни и тысячи отличающихся по своему вероучению, структуре и методам работы сектантских сообществ. В ней делается попытка системного описания и представления всех основных форм сектантства в их целостности и неразрывной взаимосвязи, а также вычленения их места и роли в общей системе воспроизводства нетрадиционной религиозности в современном мире. Сама проблема рассматривается на макро- и микроуровнях с учетом влияния соответствующих социокультурных, общественных, политических, экономических, религиозных и иных факторов. В качестве особого явления, сопутствующего процессу возникновения новых религиозных движений (далее - НРД), выделяется и анализируется феномен миграции нетрадиционной религиозности.
В работе делается обзор уже существующих в науке взглядов на процессы возникновения и миграции НРД и представляется целый ряд авторских теорий и концепций, описывающих и объясняющих как самые разные составляющие феномена сектантства в целом, так и весь комплекс процессов, приводящих к непрерывному воспроизводству нетрадиционной религиозности в частности. Теоретические выкладки сопровождаются представлением результатов проведенных автором исследований конфессионального пространства Беларуси, а также процессов возникновения и миграции нетрадиционной религиозности на ее территории в конце XX - начале XXI в.
За рамки работы были вынесены все современные дискуссии относительно сектанства, не имеющие никакого отношения к научному анализу этого феномена. Автор исходит из допущения, что прежде чем формулировать отношение к какому-то явлению или феномену, его нужно хорошо и глубоко знать и понимать.
Актуальность темы работы в особых комментариях не нуждается: процессы возникновения и миграции НРД протекают в современном обществе так же, как и на протяжении практически всей истории человечества. Регулярно всплывающие слухи об исчезновении и смерти сектантства оказываются, как всегда, сильно преувеличенными. Объяснения причин появления нетрадиционной религиозности исключительно какими-то ситуативными и/или социокультурными факторами неизбежно разбиваются о многочисленные факты, примеры и случаи появления сектантства в ситуациях и контекстах, не укладывающихся в заданное, узко ограниченное пространство, оставляемое учеными для появления НРД. Таким образом, тема актуальна и достаточно слабо исследована как в отечественной науке, так и за рубежом.
Наконец, данное исследование относится к числу тех, которые лучше читать целиком, без пропусков, и не ограничиваться изучением отдельных, кажущихся наиболее интересными глав. Постепенное и последовательное раскрытие понятийного аппарата, а также основных теорий и концепций работы, связанных друг с другом, сильно осложнит любые попытки избирательного прочтения глав монографии.
Вышеуказанное издание является переизданием издания Минской Духовной Академии.
Владимир Мартинович - Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция : Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1
В. А. Мартинович ; предисл. Л. И. Григорьевой.
Минск : Минская духовная академия, 2015.
(Монографии Минской духовной академии).
ISBN 978-985-7028-11-5.
В монографии В. А. Мартиновича собраны и систематизированы наиболее значимые научные подходы к различным аспектам рассматриваемой темы, приведены обоснованные варианты возможных ответов на ключевые вопросы предметного поля, а также выдвинута комплексная теория, претендующая на законченное объяснение универсальных закономерностей развития и эволюции исследуемого феномена.
Авторская концепция, опирающаяся на десятилетия не только теоретических штудий, но и колоссального труда по сбору и аналитическому изучению тысяч социологически значимых фактов, позволила детально и всесторонне просканировать возникновение, эволюцию и современное состояние НРД в конкретно взятом государстве.
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