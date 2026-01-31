Женщина, это очаровательное создание, приводящее в недоумение и восторг мужчин со времен Адама, в последние годы начинает играть в обществе новую и важную роль. Освободительное и феминистское движение обратило внимание общества на роль женщины, заставило их самих серьезно задуматься о своем месте в жизни. Некоторые с радостью подтвердили свою приверженность традиционному статусу жены и матери, дающему им чувство уверенности. Другие же решительно пошли иным путем: наше поколение видело матерей, оставляющих свои дома и семьи только ради того, чтобы самореализоваться.

Женщины-христианки занялись серьезным изучением Священного Писания, чтобы выяснить, как женщина представлена в Библии. Вопреки возможным предположениям, Библия высоко оценивает роль женщины. Ева предстает как мыслящая личность, действующая независимо от своего мужа Адама. Другими выдающимися женщинами раннего периода были Мариамь - пророчица и Девора - судья и военачальница. В Ветхом Завете женщины выступают в самых различных ролях. В Новом Завете говорится, что во Христе женщины занимают равное положение с муж чинами, ибо «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал.3:28). Всюду, где проповедывалось Евангелие и следуют христианским нормам, статус женщины повышается.

В большинстве языческих культур можно обнаружить две крайние позиции. Женщины рассматриваются или как рабыни, принадлежащие мужчинам и ненамного превосходящие своей ценностью сельскохозяйственных животных, или как канарейки в клетке, задача которых доставлять наслаждение мужчинам, развлекать их. Христианство же считает, что женщины обладают большими достоинствами, независимы, и Бог их любит такими, какие они есть.

Пегги Масгроу - Женщины в Библии

Μ.: ММП «Дубки», 1998. - 192 с.

ISBN 985-6481-04-Х

Пегги Масгроу - Женщины в Библии - Содержание

Введение

Ева

Есфирь

Мариамь

Ревекка

Анна

Авигея

Сарра

Девора

Ноэминь и Руфь

Марфа и Мария

Мария из Назарета

Фива и друзья

Анна