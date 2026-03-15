Книга Билла Маска «Какой час посвятить молитве? – О вере и суевериях» представляет собой практическое руководство для христианина, стремящегося к осознанной и регулярной духовной жизни в условиях современного мира. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть формализм в молитве и научиться различать подлинное общение с Богом и магическое отношение к религиозным ритуалам. Основная идея произведения заключается в том, что молитва — это не механическое вычитывание текстов в «правильное» время, а живой диалог, требующий дисциплины ума и искренности сердца, который не имеет ничего общего с суеверным поиском «особых часов» для гарантированного результата.
Содержательная часть книги разделена на две важные составляющие: искусство молитвенной дисциплины и борьба с околоцерковными заблуждениями. Маск подробно разбирает психологические и духовные препятствия, мешающие сосредоточенности, и предлагает конкретные советы по организации молитвенного времени в течение дня. Вторая часть труда посвящена разоблачению суеверий, которые часто проникают в среду верующих: автор анализирует страхи перед «числами», «особыми днями» и обрядоверием. Он подчеркивает, что вера во всемогущество Бога исключает рабскую зависимость от примет, и призывает читателя к свободе во Христе, основанной на знании Писания и здравом смысле.
Текст написан в доступном, лаконичном и откровенном стиле, ориентированном на практическое применение. Билл Маск обращается к самому широкому кругу читателей — от новоначальных до тех, кто давно в церкви, но чувствует охлаждение в молитве или запутался в народных преданиях. Работа служит отличным инструментом для духовного «очищения» и настройки внутренней жизни, напоминая, что лучший час для молитвы — это тот, который посвящен Богу со всей полнотой внимания. Это чтение помогает построить здоровое богословие повседневности, где вера становится источником мира, а не новых тревог.
Билл Маск - Какой час посвятить молитве? – О вере и суевериях
Пер. с англ. — Казань: Заман, 2002. — 304 с. — (Шатры Авраама).
ISBN 1-85424-018-8
Билл Маск - Какой час посвятить молитве? – Содержание
Предисловие
Благодарность
Введение
Часть первая
1. Дурной глаз вдовы Азизы
2. Ночь принадлежит джиннам
3. Святые и их почитатели
4. Толкование будущего
5. Набожность
6. Исцеляющее прикосновение
7. Кто же правит?
8. От колыбели до могилы
9. Времена и сезоны
10. Зная свое место
Часть вторая
11. Мир простого мусульманина
12. В попытке изменить судьбу
13. Официальный и народный ислам
14. Вера и обряд: как их понимать?
15. Война миров?
16. Осознание силы
17. Простые мусульмане и Евангелие
Приложения
1. Основные исламские течения
2. О жанре хадиса
Библиография
Глоссарий
Указатель имен и терминов
