Книга Билла Маска «Какой час посвятить молитве? – О вере и суевериях» представляет собой практическое руководство для христианина, стремящегося к осознанной и регулярной духовной жизни в условиях современного мира. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть формализм в молитве и научиться различать подлинное общение с Богом и магическое отношение к религиозным ритуалам. Основная идея произведения заключается в том, что молитва — это не механическое вычитывание текстов в «правильное» время, а живой диалог, требующий дисциплины ума и искренности сердца, который не имеет ничего общего с суеверным поиском «особых часов» для гарантированного результата.

Содержательная часть книги разделена на две важные составляющие: искусство молитвенной дисциплины и борьба с околоцерковными заблуждениями. Маск подробно разбирает психологические и духовные препятствия, мешающие сосредоточенности, и предлагает конкретные советы по организации молитвенного времени в течение дня. Вторая часть труда посвящена разоблачению суеверий, которые часто проникают в среду верующих: автор анализирует страхи перед «числами», «особыми днями» и обрядоверием. Он подчеркивает, что вера во всемогущество Бога исключает рабскую зависимость от примет, и призывает читателя к свободе во Христе, основанной на знании Писания и здравом смысле.

Текст написан в доступном, лаконичном и откровенном стиле, ориентированном на практическое применение. Билл Маск обращается к самому широкому кругу читателей — от новоначальных до тех, кто давно в церкви, но чувствует охлаждение в молитве или запутался в народных преданиях. Работа служит отличным инструментом для духовного «очищения» и настройки внутренней жизни, напоминая, что лучший час для молитвы — это тот, который посвящен Богу со всей полнотой внимания. Это чтение помогает построить здоровое богословие повседневности, где вера становится источником мира, а не новых тревог.

Билл Маск - Какой час посвятить молитве? – О вере и суевериях

Пер. с англ. — Казань: Заман, 2002. — 304 с. — (Шатры Авраама).

ISBN 1-85424-018-8

Билл Маск - Какой час посвятить молитве? – Содержание

Предисловие

Благодарность

Введение

Часть первая

1. Дурной глаз вдовы Азизы

2. Ночь принадлежит джиннам

3. Святые и их почитатели

4. Толкование будущего

5. Набожность

6. Исцеляющее прикосновение

7. Кто же правит?

8. От колыбели до могилы

9. Времена и сезоны

10. Зная свое место

Часть вторая

11. Мир простого мусульманина

12. В попытке изменить судьбу

13. Официальный и народный ислам

14. Вера и обряд: как их понимать?

15. Война миров?

16. Осознание силы

17. Простые мусульмане и Евангелие

Приложения

1. Основные исламские течения

2. О жанре хадиса

Библиография

Глоссарий

Указатель имен и терминов