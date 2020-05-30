Общий замысел русской идеи Соловьева относился к так называемому теократическому периоду его творчества, когда он разрабатывал свое учение о «вселенской теократии», испытав разочарование в своих первоначальных надеждах (близких к славянофилам) на русский народ как на носителя будущего религиозно-общественного возрождения для всего христианского мира.

В конце марта 1887 года Соловьев прочел в Москве (в пользу нуждающимся студентам) две лекции на тему «Славянофильство и русская идея». Славянофильски настроенная московская публика приготовилась прослушать лекцию «аксаковского» направления, ведь в то время в печати находился очередной том собрания сочинений И. С. Аксакова, выходивший в свет под наблюдением вдовы писателя, А. Ф. Аксаковой, старшей дочери поэта Ф. И. Тютчева. Соловьев, встреченный, по словам присутствовавшего на лекции Л. И. Поливанова, «шумными рукоплесканиями», был провожден «гробовым и мрачным молчанием». С. М. Соловьев сообщает, что после лекции А. Ф. Аксакова немедленно отправилась в типографию, где печаталось собрание сочинений покойного мужа, и собственноручно вырезала ножницами предисловие Соловьева.

Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2017. — 526 с.

ISBN: 978-5-88812-838-1

Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии - Содержание

От автора

РАЗДЕЛ I. Русская философия: разноликость и единство

История русской философии как университетская дисциплина. Очерк развития

Интервью с заведующим кафедрой истории русской философии М. А. Маслиным в связи с 70-летием кафедры

Велико незнанье России

Концепция проекта энциклопедии «Русская философия»

Русский Путь. Диалог традиций и мировоззрений в истории русской культуры

РАЗДЕЛ II. Русские мыслители ХVIII-ХIХ веков

Правда и вера в наследии М. В. Ломоносова

Иван Киреевский и русская философия

Философия А. И. Герцена сегодня

Н. П. Огарев: от поклонения к забвению

«Мыслящий реализм» Д. И. Писарева

Миросозерцание Ф. М. Достоевского

Константин Леонтьев — дипломат и философ

РАЗДЕЛ III. «Русская философия ХХ-ХХI веков»

Классики русской идеи: Владимир Соловьев и Николай Бердяев

«Вехи» против «нищеты Духа»

Культура как «постановка и решение вопросов духа и жизни»

Актуальность политической философии И. А. Ильина

Московское Психологическое Общество. Очерк истории

Г. П. Федотов о трагедии интеллигенции

В. В. Розанов о России и русских

«Эпистолярность» русской философии и творчество В. В. Розанова

Г. В. Флоровский и философское россиеведение

Евразийство как пореволюционное идейное течение

М. М. Бахтин о серьезности

Классическое евразийство и его современные трансформации

Слово Святейшего Патриарха Кирилла: философские аспекты

РАЗДЕЛ IV. Русская философия за рубежом

Философское россиеведение за рубежом

Анджей Валицкий как историк русской философии

Русская философия в католической философско-богословской мысли XX века

Философы и фрейдисты

Размышления о судьбе русской философии на Западе

Китайская мечта: метафизический взгляд из России

Об авторе

Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии - От автора

Разноликость и единство — ключевые слова, вынесенные в заглавие настоящей книги в качестве предельно общих определений своеобразия предметной области русской философии. Они отражают сложившуюся в течение многих лет научную концепцию, которая выразилась в прочитанных автором курсах лекций в Московском университете, Российском университете дружбы народов, МФТИ, МАИ, а также за рубежом — в США, ФРГ, КНР, в выступлениях в научной печати и на различных теоретических конференциях в России и за рубежом.

Порядок расположения этих слов не случаен. На первое место поставлено славянское (сербское) слово «разноликость», которое является эквивалентом распространенного русского слова «многообразие», особенно часто используемого в бинарных связках «единство в многообразии», или «многообразие в единстве». Однако, сербское слово «разноликость», употребляемое по-русски реже, представляется более образным и содержательным по отношению к той культурно-исторической духовной реальности, которую олицетворяет и «озвучивает» русская философия. Своеобразным и, возможно, неповторимым качеством русской философской мысли является именно ее разноликость, то есть чрезвычайное разнообразие смысловых преломлений при сохранении общего лика, в его целостности и единстве. Понятие единства здесь стоит на втором плане, ибо разные лики единого целого русской философской мысли являлись продуктами разных исторических и философских эпох. Отсюда понятно, что не существует равной самой себе русской философской мысли, основные теоретические качества которой сводились бы к неизменному воспроизведению, например, антропоцентризма, историософичности, социальной приверженности или иных штучных особенностей, которые часто фигурируют в научной литературе в качестве штампов, усредняющих и нивелирующих разноликость русской философии. Предмет, жанровые особенности и проблемы русской философии претерпевали изменения в разные эпохи ее существования, и разноликость является ее фундаментальной характеристикой, подтверждаемой источниками.

Специальный анализ центральной для данной монографии концепции соотношения разноликости и единства русской философии представлен в первом методологическом разделе монографии, название которого совпадает с ее общим названием. Данная концепция конкретным образом раскрывается в книге в качестве очерка истории русской философии как научной дисциплины и как презентация большого научного проекта энциклопедии «Русская философия», коллектив которого насчитывает несколько десятков отечественных и зарубежных исполнителей и которым руководит автор книги, начиная с 90-х годов прошлого столетия вплоть до настоящего времени. Назову имена лишь основных исполнителей проекта, которым я особенно благодарен: А. И. Абрамов, В. Ф. Пустарнаков, П. П. Гайденко, А. А. Ермичев, М. Н. Громов, В. В. Мильков, А. А. Ермичев, Л. Е. Шапошников, Б. В. Емельянов, С. М. Половинкин, В. П. Кошарный, В. В. Сербиненко, О. В. Марченко, В. А. Бажанов, П. В. Калитин, А. Н. Ерыгин, А. С. Мигунов, А. П. Козырев, В. В. Ванчугов, Б. В. Межуев, А. А. Попов, А. П. Поляков, П. П. Апрышко.