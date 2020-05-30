Маслин - Разноликость и единство русской философии
Общий замысел русской идеи Соловьева относился к так называемому теократическому периоду его творчества, когда он разрабатывал свое учение о «вселенской теократии», испытав разочарование в своих первоначальных надеждах (близких к славянофилам) на русский народ как на носителя будущего религиозно-общественного возрождения для всего христианского мира.
В конце марта 1887 года Соловьев прочел в Москве (в пользу нуждающимся студентам) две лекции на тему «Славянофильство и русская идея». Славянофильски настроенная московская публика приготовилась прослушать лекцию «аксаковского» направления, ведь в то время в печати находился очередной том собрания сочинений И. С. Аксакова, выходивший в свет под наблюдением вдовы писателя, А. Ф. Аксаковой, старшей дочери поэта Ф. И. Тютчева. Соловьев, встреченный, по словам присутствовавшего на лекции Л. И. Поливанова, «шумными рукоплесканиями», был провожден «гробовым и мрачным молчанием». С. М. Соловьев сообщает, что после лекции А. Ф. Аксакова немедленно отправилась в типографию, где печаталось собрание сочинений покойного мужа, и собственноручно вырезала ножницами предисловие Соловьева.
Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии
СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2017. — 526 с.
ISBN: 978-5-88812-838-1
Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии - Содержание
- От автора
РАЗДЕЛ I. Русская философия: разноликость и единство
- История русской философии как университетская дисциплина. Очерк развития
- Интервью с заведующим кафедрой истории русской философии М. А. Маслиным в связи с 70-летием кафедры
- Велико незнанье России
- Концепция проекта энциклопедии «Русская философия»
- Русский Путь. Диалог традиций и мировоззрений в истории русской культуры
РАЗДЕЛ II. Русские мыслители ХVIII-ХIХ веков
- Правда и вера в наследии М. В. Ломоносова
- Иван Киреевский и русская философия
- Философия А. И. Герцена сегодня
- Н. П. Огарев: от поклонения к забвению
- «Мыслящий реализм» Д. И. Писарева
- Миросозерцание Ф. М. Достоевского
- Константин Леонтьев — дипломат и философ
РАЗДЕЛ III. «Русская философия ХХ-ХХI веков»
- Классики русской идеи: Владимир Соловьев и Николай Бердяев
- «Вехи» против «нищеты Духа»
- Культура как «постановка и решение вопросов духа и жизни»
- Актуальность политической философии И. А. Ильина
- Московское Психологическое Общество. Очерк истории
- Г. П. Федотов о трагедии интеллигенции
- В. В. Розанов о России и русских
- «Эпистолярность» русской философии и творчество В. В. Розанова
- Г. В. Флоровский и философское россиеведение
- Евразийство как пореволюционное идейное течение
- М. М. Бахтин о серьезности
- Классическое евразийство и его современные трансформации
- Слово Святейшего Патриарха Кирилла: философские аспекты
РАЗДЕЛ IV. Русская философия за рубежом
- Философское россиеведение за рубежом
- Анджей Валицкий как историк русской философии
- Русская философия в католической философско-богословской мысли XX века
- Философы и фрейдисты
- Размышления о судьбе русской философии на Западе
- Китайская мечта: метафизический взгляд из России
Об авторе
Михаил Александрович Маслин - Разноликость и единство русской философии - От автора
Разноликость и единство — ключевые слова, вынесенные в заглавие настоящей книги в качестве предельно общих определений своеобразия предметной области русской философии. Они отражают сложившуюся в течение многих лет научную концепцию, которая выразилась в прочитанных автором курсах лекций в Московском университете, Российском университете дружбы народов, МФТИ, МАИ, а также за рубежом — в США, ФРГ, КНР, в выступлениях в научной печати и на различных теоретических конференциях в России и за рубежом.
Порядок расположения этих слов не случаен. На первое место поставлено славянское (сербское) слово «разноликость», которое является эквивалентом распространенного русского слова «многообразие», особенно часто используемого в бинарных связках «единство в многообразии», или «многообразие в единстве». Однако, сербское слово «разноликость», употребляемое по-русски реже, представляется более образным и содержательным по отношению к той культурно-исторической духовной реальности, которую олицетворяет и «озвучивает» русская философия. Своеобразным и, возможно, неповторимым качеством русской философской мысли является именно ее разноликость, то есть чрезвычайное разнообразие смысловых преломлений при сохранении общего лика, в его целостности и единстве. Понятие единства здесь стоит на втором плане, ибо разные лики единого целого русской философской мысли являлись продуктами разных исторических и философских эпох. Отсюда понятно, что не существует равной самой себе русской философской мысли, основные теоретические качества которой сводились бы к неизменному воспроизведению, например, антропоцентризма, историософичности, социальной приверженности или иных штучных особенностей, которые часто фигурируют в научной литературе в качестве штампов, усредняющих и нивелирующих разноликость русской философии. Предмет, жанровые особенности и проблемы русской философии претерпевали изменения в разные эпохи ее существования, и разноликость является ее фундаментальной характеристикой, подтверждаемой источниками.
Специальный анализ центральной для данной монографии концепции соотношения разноликости и единства русской философии представлен в первом методологическом разделе монографии, название которого совпадает с ее общим названием. Данная концепция конкретным образом раскрывается в книге в качестве очерка истории русской философии как научной дисциплины и как презентация большого научного проекта энциклопедии «Русская философия», коллектив которого насчитывает несколько десятков отечественных и зарубежных исполнителей и которым руководит автор книги, начиная с 90-х годов прошлого столетия вплоть до настоящего времени. Назову имена лишь основных исполнителей проекта, которым я особенно благодарен: А. И. Абрамов, В. Ф. Пустарнаков, П. П. Гайденко, А. А. Ермичев, М. Н. Громов, В. В. Мильков, А. А. Ермичев, Л. Е. Шапошников, Б. В. Емельянов, С. М. Половинкин, В. П. Кошарный, В. В. Сербиненко, О. В. Марченко, В. А. Бажанов, П. В. Калитин, А. Н. Ерыгин, А. С. Мигунов, А. П. Козырев, В. В. Ванчугов, Б. В. Межуев, А. А. Попов, А. П. Поляков, П. П. Апрышко.
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