В этой книге читатель обнаружит три не издававшиеся ранее работы Анри Масперо о даосизме первых столетий христианской эры — эпохи, когда эта религия возникает в тех формах, которые отныне сохраняются почти неизменными.

Масперо был первым как на Востоке, так и на Западе и остается до сих пор единственным ученым, кто отважился на научное исследование истории и литературы даосизма того времени. Эти три неизданные работы, вдобавок к страницам, посвященным даосизму в общем очерке религиозной истории Китая, составившем первую книгу его посмертных изданий, представляют собой опыт популяризации или, скорее, синтеза исследований того предмета, которым он занимался более двадцати лет.

Анри Масперо - Даосизм

Издательство Наука, 2007. — 294 с.

ISBN 978-5-02-026924-8

Анри Масперо – Даосизм – Содержание

Предисловие

Даосизм в религиозных верованиях китайцев в эпоху Шести династий

Адепты даосизма и поиски бессмертия: психотелесные практики

Духовные техники: внутреннее зрение, медитация и мистическое соединение

Даосская церковь и спасение верующих: учреждения и церемонии

Поэт Цзи Кан и Общество Семи мудрецов в Бамбуковой роще

Состояние даосизма в первые века христианской эры

Библиографическое введение

Индивидуальная религиозная жизнь и поиски бессмертия

Внешняя религиозная жизнь: практики и упражнения

Внутренняя религиозная жизнь: боги и отношение к ним адепта

Даосские общины и публичный культ

Даосизм и ранние этапы истории буддизма в Китае

Приложение: Об истоках даосской религии и ее развитии до эпохи Хань

Святой и мистическая жизнь у Лао-цзы и Чжуан-цзы

Анри Масперо и европейская даология: размышления на полях книги «Даосизм» (С. Филонов)

Анри Масперо – Даосизм – Адепты даосизма и поиск бессмертия: психотелесные практики

Во всех книгах о Китае упоминаются три религии: конфуцианство, буддизм и даосизм. Но если о двух первых говорят довольно часто, то о третьей вспоминают лишь для того, чтобы противопоставить древнюю философию Лао-цзы современным ритуалам, в которых колдуны посредством своих танцев и заклинаний изгоняют демонов. Ослепленные гением Лао-цзы и Чжуан-цзы, великих даосских философов древности, китайцы и европейцы не желают видеть в религии даосизма ничего, кроме упадка и вырождения доктрины древних учителей. Тем не менее она принципиально отличалась от древней аграрной религии, которая была обращена главным образом к коллективам и почти не учитывала индивида.

Древняя религия предназначалась лишь для больших социальных групп. В те времена, когда китайский мир был разделен на множество царств и княжеств, она представляла собой совокупность культов правителя, подобно тому как греческая и римская религия была совокупностью культов города. Эта древняя религия постепенно исчезала вместе с обществом родовой знати. Противостоящий же ей даосизм был попыткой китайцев создать религию личности. В дальневосточном мире он играл роль, аналогичную орфизму и мистериям в эллинистическом мире, и так же, как они, в конце концов уступил место (хотя и не полностью) религии чужеземного происхождения, буддизму, который, в свою очередь, играл некоторое время в Китае ту же самую роль, что и христианство в Средиземноморье, хотя так и не сумел там утвердиться. Многочисленные попытки выразить религиозные чувства личности в Китае в начале христианской эры часто напоминали то, что в это же самое время происходило на Западе. Проблемы, возникавшие две тысячи лет тому назад в Средиземноморье, были почти такими же, какие почти в тот же период появлялись на берегах Желтой реки; и если решения, которые были для этих проблем найдены, не получили одинаковое выражение, то они все же совпадали по многим пунктам, а пути поисков этих решений часто проходили параллельно друг другу.