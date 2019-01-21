Ненависть возникла во мне не вдруг. Она росла постепенно, начиная с ранних лет. Когда мне было шесть, я помогал отцу наклеивать бумагу на окна квартиры. Коричневая бумага из рулонов клеилась изнутри, чтобы заглушить электрический свет. Так мы надеялись избежать израильских снарядов во время бомбежек.

Чем старше я становился, тем чаще мне приходилось слышать антисемитские лозунги. Вот один из них: «Аль-хак аля аль-тилуан» — «Во всем виноваты итальянцы». Итальянцы? Но в чем? Оказывается, во время второй мировой войны Италия сначала была союзницей гитлеровской Германии, но под конец пристала к войскам антигитлеровской коалиции и вместе с ними боролась против геноцида евреев. И всякий раз, когда наши соседи были недовольны евреями, они обвиняли во всем итальянцев, за их непоследовательность во время той войны.

Фуад Масри - Посланники к мусульманам. Возведение мостов благовестия

Москва: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2014 г. — 176 с.

ISBN 978-5-905340-24-6

Фуад Масри - Посланники к мусульманам. Возведение мостов благовестия - Содержание

Введение

Глава 1 Потому что я ненавижу

Глава 2 Добро пожаловать в мусульманский мир

Глава з Духовная Сахара

Глава 4 Кризис в церкви

Глава 5 Кто такой посланник?

Глава 6 Принципы поведения посланника

Глава 7 Ислам: вера и обряды

Глава 8 Начальный курс возведения мостов

Глава 9 Возведение моста к Библии

Глава 10 Возведение моста к спасению

Глава 11 На первой линии у Бога

Концевые сноски

Приложение: Иисус в Коране и Инджиле

Фуад Масри - Посланники к мусульманам. Возведение мостов благовестия – Введение

В моей жизни сбылась мечта всех студентов на земле: я получил возможность учиться в Соединенных Штатах. Перспектива получить ученую степень в «земле возможностей» была волнительной для восемнадцатилетнего парня из Ливана.

Шел 1980 год, когда я отправился в Америку рейсом из Бейрута в Аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорк. Это была моя первая поездка в США. В течение длинного перелета я перезнакомился с огромным количеством пассажиров и вдоволь насмотрелся американских фильмов. Я также нашел время почитать книгу под названием «Величайшая коллекция чисто американских шуток», которую кто-то из друзей подарил мне перед вылетом из Бейрута. Это была моя первая попытка понять американский юмор. Отдельные шутки действительно были смешными, но в основном их юмор мне показался нудноватым. Признаться, в чем смысл многих из них я так до сих пор и не уловил.

Когда я сошел с трапа самолета, то попытался понять окружение, оперевшись на опыт предыдущей жизни. Мне говорили, что Америка — христианская страна, а в Ливане религиозная принадлежность человека явствует из его имени и одежды. Но я не видел никаких стандартных христианских облачений, которые выдавали бы религию людей. Кто из них христианин, а кто нет? Одни носили цветастые одежды, а другие ходили в строгих костюмах. Это меня сильно запутало.

Меня также удивило многообразие национальностей. Не то, чтобы я ожидал увидеть вокруг себя массу арабов, как в Ливане. Но все же ожидал хоть какого-то единообразия. Было ощущение, что в одном месте собрался целый мир! Не только латиноамериканцы, кавказцы, азиаты и африканцы, а представители всех национальностей.

Культурный шок, который я испытал в аэропорту был только началом. Моим первым учебным заведением в США стал Гуманитарный Колледж на Среднем Западе. Довольно скоро обо мне узнал весь кампус. Студентам-американцам было трудно произносить мое имя. Они просто не могли сказать «Фуад». Один из моих сокурсников весь семестр называл меня «Фудом» (от food — еда). (Путь кому-то трудно произносить мое имя. Мне оно нравится, более того, я горжусь им, потому что по-арабски Фуад значит «любящее сердце».)

Вскоре, когда брат моего однокурсника устроился на работу, выяснилось, хорошо ли я понимаю американский сленг. На вопрос, как работается, он ответил: «Они уже дали ему сапога».

Тогда я еще подумал, зачем его брату дали ковбойские сапоги. Я осторожно продолжил: «А зачем они это сделали?»

Одноклассник продолжил: «Видишь ли, брат оказался ниже по тотемному столбу».

Я, конечно учил английский, но не такой английский.