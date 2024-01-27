Маст Родни - Об альтернативной медицине

Холистическое исцеление (от англ, «whole» — целый, полный) — это исцеление всего человека, как его разума и духа, так и тела. Холистические целители верят, что разум, дух и тело связаны между собой; если из этого что- либо одно заболевает, то заболевает и все остальное. Таким образом, лечение должно быть направлено на всего человека.

Холистические целители обращают главное внимание на то, что исцеление во многом зависит от исцеляемого2. Они также подчеркивают, что болезнь лучше предупредить, чем лечить, и что после того, как человек получил исцеление, поддерживать свое здоровье обязан именно он3.

Мы согласны. Некоторые из этих мыслей насчет здоровья верны.

Это верно, что лучше вести здоровый образ жизни ради предотвращения болезни, чем болеть и затем бороться с болезнью.

Это верно, что поддерживать свое здоровье обязан каждый из нас лично, а не врачи.

Это верно, что хорошие отношения между мужем и женой, отцом и сыном, матерью и дочкой способствуют хорошему здоровью.

Это верно, что человек с психическими или духовными недугами часто имеет проблемы и с физическим здоровьем.

Но когда кто-то берется за лечение не только нашего тела, но и разума и духа, мы должны более внимательно изучить этот вид лечения. Потому что наш разум и дух обладают определенными особенностями.

Родни Маст - Об альтернативной медицине

Пер. с англ. - К.: «Международное Господнее служение», Москаленко О.М., 2014. - 88 с.

ISBN 978-966-2214-40-6

Родни Маст - Об альтернативной медицине – Содержание

Предисловие к русскому изданию

От автора

Посвящение

Христианин и жизнь, здоровье и... смерть

Исцеление всего человека

Наше тело, разум и дух

Холистическое исцеление ума и духа

Божье исцеление для нашего разума и духа

Лечение руками

Хиропрактика

Рефлексотерапия ступни

Прикладная кинезиология

Другие виды массажа

Из Китая

Инь и Ян

Акупунктура

Акупрессура и шиацу

Китайская фитотерапия

Глаза, растения и маятники

Иридодиагностика

Гомеопатия

Радиэстезия

Подсознание

Биологическая обратная связь

Йога

Медитация

Гипнотерапия

«Придите — и рассудим»

Энергетическая связь

Облака тумана

Проведите черту

Что бы сказал Павел?

Нью Эйдж... под прикрытием

Библейская альтернатива

Божий план для больных

Вопросы

Детальный расчет