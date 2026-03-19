Мастерс - Будьте предо Мною святы

Книга Питера Мастерса «Будьте предо Мною святы» представляет собой глубокое пастырское и экспозиционное исследование Десяти заповедей, рассматривающее Декалог как вечный и неизменный стандарт Божьей святости. Автор, будучи преемником Чарльза Сперджена в лондонской церкви «Метрополитан Табернакл», ставит задачу показать, что закон Божий не утратил своей актуальности для современного христианина. Основная идея произведения заключается в том, что заповеди — это не просто внешние правила поведения, а «зеркало души», которое выявляет нашу нужду в Божьей благодати и одновременно служит верным путеводителем для жизни в угоду Творцу.

Содержательная часть книги детально разбирает каждую из десяти заповедей, раскрывая их глубокий духовный смысл, который часто ускользает при поверхностном чтении. Мастерс последовательно анализирует Первую заповедь как фундамент исключительной преданности Богу, Пятую — как основу социального порядка, и Десятую — как стража наших внутренних помыслов. Автор уделяет значительное внимание практическому применению закона в условиях современной культуры, затрагивая вопросы честности, чистоты речи, святости брака и почитания дня покоя. В книге подчеркивается, что истинное соблюдение заповедей возможно только через возрожденное сердце, которое стремится к святости не из страха наказания, а из любви к Спасителю.

Текст написан в строгом, назидательном и при этом очень доступном стиле, характерном для классической британской проповеди. Питер Мастерс мастерски соединяет богословскую точность с живыми примерами из повседневной жизни, помогая читателю увидеть в древних словах Синайского откровения живое слово к современному человеку. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет твердые этические ориентиры в мире относительных ценностей и стремится к подлинному духовному росту. Это чтение помогает осознать, что путь к истинной свободе и радости лежит через добровольное подчинение совершенному Божьему закону, который и делает нас «святыми пред лицем Его».

Питер Мастерс – Будьте предо Мною святы – К пониманию десяти заповедей

Пер. с англ. — Житомир: «Издательский дом “Завет Христа”», 2005. — 160 с.

ISBN 966-96543-0-0 (рус.)

ISBN 1 870855 37 X (англ).

Питер Мастерс – Будьте предо Мною святы – Содержание

Вступление. Пять важных ключей

Бог всегда на первом месте

Посягательство на величие

Ближе, Господь, к Тебе

Особый день для верующих

Божий план для Его церкви

Виновны все!

Преграда несчастьям

Ипостаси воровства

"Лживая семья"

Враг сердца

Эпилог