Мастерс - Целители душ
Книга Питера Мастерса «Целители душ: служение Евангелия» посвящена пастырскому служению и духовной заботе о людях через проповедь и применение Евангелия. Автор рассматривает служение пастора и духовного наставника как призвание помогать людям находить исцеление души через истину Божьего Слова.
В книге раскрываются принципы духовного наставничества, библейского душепопечения и пастырской ответственности. Мастерс объясняет, как Евангелие отвечает на глубокие духовные и моральные проблемы человека, помогая ему обрести прощение, мир с Богом и новую жизнь.
Издание будет полезно служителям церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется пастырским служением, душепопечением и практическим применением христианского учения.
Питер Мастерс - Целители душ - Служение Евангелия
Напечатано для Метрополитен Табернакл ("Церкви Сперджена") в Лондоне
Минск: ПРИНТКОРП.ЛП № 347 1999г., - 274 с.
Питер Мастерс - Целители душ - Служение Евангелия - Содержание
Напечатано для Метрополитен Табернакл ("Церкви Сперджена") в Лондоне
1. ЭТО НЕОБХОДИМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ МОЯ!
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ЕВАНГЕЛИЕ»
3. КАК ПРОПОВЕДОВАЛИ АПОСТОЛЫ?
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
5. ПРЕПЯТСТВИЯ К ПОКАЯНИЮ И ВЕРЕ
6. СЕМЬ ВЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ИСТИННОГО ОБРАЩЕНИЯ
7. СОВЕРШАЕТСЯ ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ МГНОВЕННО, ИЛИ ПОСТЕПЕННО?
8. ЗАЩИТА МЕТОДА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
9. ФЕНОМЕН РОСТА ЦЕРКВЕЙ
10. МЕТОДЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
11. ЛИЧНАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ ПРОПОВЕДНИКОВ
12. РАЗНОВИДНОСТИ СТИЛЕЙ В ПРОПОВЕДИ И УЧИТЕЛЬСТВЕ
13. ПОДГОТОВКА ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ
14. ПРИТЧИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
15. ПОИСК ТЕКСТОВ
16. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АПОЛОГЕТИКЕ
17. ОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНЫХ ПРИГЛАШЕНИЙ
18. ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННАЯ ПРОПОВЕДЬ И ПРОБУЖДЕНИЕ
19. ПРИЛОЖЕНИЯ
