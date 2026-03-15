Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мастерс - Целители душ

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Целители душ: служение Евангелия» посвящена пастырскому служению и духовной заботе о людях через проповедь и применение Евангелия. Автор рассматривает служение пастора и духовного наставника как призвание помогать людям находить исцеление души через истину Божьего Слова.

В книге раскрываются принципы духовного наставничества, библейского душепопечения и пастырской ответственности. Мастерс объясняет, как Евангелие отвечает на глубокие духовные и моральные проблемы человека, помогая ему обрести прощение, мир с Богом и новую жизнь.

Издание будет полезно служителям церкви, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется пастырским служением, душепопечением и практическим применением христианского учения.

Питер Мастерс - Целители душ - Служение Евангелия

Напечатано для Метрополитен Табернакл ("Церкви Сперджена") в Лондоне

Минск: ПРИНТКОРП.ЛП № 347 1999г., - 274 с.

Питер Мастерс - Целители душ - Служение Евангелия - Содержание

  • 1. ЭТО НЕОБХОДИМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ МОЯ!

  • 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «ЕВАНГЕЛИЕ»

  • 3. КАК ПРОПОВЕДОВАЛИ АПОСТОЛЫ?

  • 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

  • 5. ПРЕПЯТСТВИЯ К ПОКАЯНИЮ И ВЕРЕ

  • 6. СЕМЬ ВЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ИСТИННОГО ОБРАЩЕНИЯ

  • 7. СОВЕРШАЕТСЯ ЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ МГНОВЕННО, ИЛИ ПОСТЕПЕННО?

  • 8. ЗАЩИТА МЕТОДА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

  • 9. ФЕНОМЕН РОСТА ЦЕРКВЕЙ

  • 10. МЕТОДЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

  • 11. ЛИЧНАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ ПРОПОВЕДНИКОВ

  • 12. РАЗНОВИДНОСТИ СТИЛЕЙ В ПРОПОВЕДИ И УЧИТЕЛЬСТВЕ

  • 13. ПОДГОТОВКА ПРИЗЫВНОЙ ПРОПОВЕДИ

  • 14. ПРИТЧИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

  • 15. ПОИСК ТЕКСТОВ

  • 16. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АПОЛОГЕТИКЕ

  • 17. ОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНЫХ ПРИГЛАШЕНИЙ

  • 18. ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННАЯ ПРОПОВЕДЬ И ПРОБУЖДЕНИЕ

  • 19. ПРИЛОЖЕНИЯ

Views 38
Rating
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

