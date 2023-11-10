Пресвитеры и дьяконы некой маленькой, но серьезной евангелической церкви — это могло быть как в Великобритании, так и в США, Украине, Беларуси — встретились, чтобы обсудить возможного кандидата на место пастора в их церкви. Наиболее вероятных кандидатур было две. Оба служителя являлись недавними выпускниками уважаемых семинарий, оба отвечали требованиям Писания, предъявляемых к пасторам. Об этих людях было известно как будто все, но кое-что все же было сокрыто от глаз проницательных старейшин. Им не было известно, что в семинариях, подготовивших этих молодых людей, несмотря на евангельскую и кальвинистскую доктрину, произошли серьезные изменения.

Служители понятия не имели, что во многих серьезных семинариях произошел незаметный переворот, своеобразная тихая революция, которая поставила под сомнение традиционный взгляд на толкование Священного Писания. Пресвитеры и дьяконы той церкви и не подозревали даже, что либерализм пустил корни в большинстве библейских школ, некогда бывших фундаментальными. Следовательно, они, доверившись старой доброй репутации семинарий, оказались пред угрозой впустить в церковь проповедь искаженной Истины. Наследие Реформации, столь бережно хранимое серьезными верующими в этой церкви, оказалось в серьезной опасности.

Эта книга призвана показать, где именно многие сошли с пути Истины, почему это произошло, и что можно сделать, чтобы исправить положение и вернуть верующих на библейский путь. Мы также готовы привести примеры, доказывающие, что есть только один правильный путь, который может открыть понимание полного откровения Слова Божьего. Тема толкования Писания важна не только для проповедников, но и для всех верующих, признающих, что Библия есть Слово Божье. Если бы служители церкви знали о том перевороте, который совершается в христианских учебных заведениях, то они предприняли бы шаги, могущие предотвратить выхолащивание идей Реформации и заменой их подслащенными пилюлями горькой лжи.

Питер Мастерс - Книга - не такая, как другие

Пер. с англ. — Минск: Издательский дом "Завет Христа", 2009. — 160 с.

ISBN 966-96543-1-9

Питер Мастерс - Книга, не такая, как другие - Содержание