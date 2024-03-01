Мастерс - Виткомб – Харизматический феномен
С тех пор, как Святой Дух сошел на тогда еще только основанную церковь Иисуса Христа в день Пятидесятницы, прошло две тысячи лет свидетельства о Христе. В это время произошло немало важных сражений между дьяволом и Церковью. Сатана насылал жестокие физические преследования извне и, проникнув в Церковь, пытался уничтожить евангельское учение изнутри. Но великой силой Духа Святого истинная Церковь, состоящая из несметного множества поместных церквей по всему миру, торжествовала и возрастала.
В истории Церкви известны многочисленные победы благодати, результатами которых явились великие пробуждения, и времена, когда неизменное и непогрешимое Слово излучало прекрасный свет Божий. Однако ни славные победы Святого Духа, включая борьбу с преследованиями, ни реформация, ни возрождение не послужили возникновению харизматического движения.
Пятидесятничество зародилось только в конце XIX века и первые пятьдесят лет своего существования представляло собой не более, чем незначительную часть свидетельствующих о Христе верующих. Выделение современного харизматического движения из пятидесятничества до 1955 года даже не намечалось. На сегодняшний день его история насчитывает менее 40 лет из примерно 2000-лет- ней истории христианства.
Несмотря ни на что, харизматические учителя и авторы непоколебимо стоят на том, что они вновь открыли утерянные учения Святого Духа. Они с презрением отмахиваются от свидетельства веков, считая их свидетельством невежества и духовного бессилия! Многие заявляют, что настоящего поклонения до появления харизматического движения не было вовсе, не было в течение двух тысячелетий?! Некоторые утверждают, что все эти столетия основные духовные права и благословения людей Христа отвергались, так как порочное духовенство ради сохранения своей элитной власти и господства скрывало факт даров, которыми должен был пользоваться и наслаждаться каждый человек. Основываясь на таком видении, харизма- ты высмеивают эру Святого Духа, называя его темным веком безжизненного формализма. Утверждается, что опасный раскол в духовной жизни людей Божьих произошел во время написания книги Деяния и длился до 1955 года, когда вновь проявился свет и сила в языках и видениях первых харизматов.
Питер Мастерс, Джон Виткомб – Харизматический феномен
Минск: Реформатская баптистская церковь «Завет Христа», 2004. – 129 с.
Питер Мастерс, Джон Виткомб – Харизматический феномен – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I
- 1. ЖАЖДА ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС
- 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГОДНЯШНИХ ЧУДЕС
- 3. «ДЕЛА БОЛЬШЕ СИХ»
- 4. ОТЛИЧИЕ СЕГОДНЯШНИХ ДАРОВ
- 5. НАЗНАЧЕНИЕ ДАРОВ ИЗМЕНИЛОСЬ
- 6. ЗАВЕРШЕНО ЛИ СЛОВО БОЖЬЕ?
- 7. ДАР ЯЗЫКОВ И СОБСТВЕННЫЕ БЛАГА
- 8. СЛЕДУЕТ ЛИ ДОМОГАТЬСЯ ДАРОВ?
- 9. ПРЕНЕБРЕГАЯ РАЗУМОМ И СЛОВОМ БОЖЬИМ
- 10. В ЭТОМ ЛИ СВЯТОЙ ДУХ?
ЧАСТЬ II. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
- 11. КАК НАСЧЕТ ЗНАМЕНИЙ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА 16?
- 12. ОСТАЕТСЯ ЛИ ПОВЕЛЕНИЕ ПАВЛА В СИЛЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ?
- 13. ПОЧЕМУ ЛОЖНЫЕ ДАРЫ УМАЛЯЮТ ЗНАЧЕНИЕ ИСТИННЫХ?
- 14. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРНУТЬСЯ К ПРАКТИКЕ РАННЕЙ ЦЕРКВИ?
- 15. ИСЦЕЛЯЕТ ЛИ БОГ СЕГОДНЯ?
- 16. НАДО ЛИ ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ?
- 17. ЕСЛИ ПРОПОВЕДЬ БОГОДУХНОВЕННА, ПОЧЕМУ ПРОРОЧЕСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ?
- 18. РАЗВЕ ДАРЫ НЕ ОСТАЮТСЯ ДО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА?
- 19. ИНЫЕ ЯЗЫКИ В МОЛИТВЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЕТИ САТАНЫ
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