С тех пор, как Святой Дух сошел на тогда еще только основанную церковь Иисуса Христа в день Пятидесятницы, прошло две тысячи лет свидетельства о Христе. В это время произошло немало важных сражений между дьяволом и Церковью. Сатана насылал жестокие физические преследования извне и, проникнув в Церковь, пытался уничтожить евангельское учение изнутри. Но великой силой Духа Святого истинная Церковь, состоящая из несметного множества поместных церквей по всему миру, торжествовала и возрастала.

В истории Церкви известны многочисленные победы благодати, результатами которых явились великие пробуждения, и времена, когда неизменное и непогрешимое Слово излучало прекрасный свет Божий. Однако ни славные победы Святого Духа, включая борьбу с преследованиями, ни реформация, ни возрождение не послужили возникновению харизматического движения.

Пятидесятничество зародилось только в конце XIX века и первые пятьдесят лет своего существования представляло собой не более, чем незначительную часть свидетельствующих о Христе верующих. Выделение современного харизматического движения из пятидесятничества до 1955 года даже не намечалось. На сегодняшний день его история насчитывает менее 40 лет из примерно 2000-лет- ней истории христианства.

Несмотря ни на что, харизматические учителя и авторы непоколебимо стоят на том, что они вновь открыли утерянные учения Святого Духа. Они с презрением отмахиваются от свидетельства веков, считая их свидетельством невежества и духовного бессилия! Многие заявляют, что настоящего поклонения до появления харизматического движения не было вовсе, не было в течение двух тысячелетий?! Некоторые утверждают, что все эти столетия основные духовные права и благословения людей Христа отвергались, так как порочное духовенство ради сохранения своей элитной власти и господства скрывало факт даров, которыми должен был пользоваться и наслаждаться каждый человек. Основываясь на таком видении, харизма- ты высмеивают эру Святого Духа, называя его темным веком безжизненного формализма. Утверждается, что опасный раскол в духовной жизни людей Божьих произошел во время написания книги Деяния и длился до 1955 года, когда вновь проявился свет и сила в языках и видениях первых харизматов.

Питер Мастерс, Джон Виткомб – Харизматический феномен

Минск: Реформатская баптистская церковь «Завет Христа», 2004. – 129 с.

Питер Мастерс, Джон Виткомб – Харизматический феномен – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I

1. ЖАЖДА ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГОДНЯШНИХ ЧУДЕС

3. «ДЕЛА БОЛЬШЕ СИХ»

4. ОТЛИЧИЕ СЕГОДНЯШНИХ ДАРОВ

5. НАЗНАЧЕНИЕ ДАРОВ ИЗМЕНИЛОСЬ

6. ЗАВЕРШЕНО ЛИ СЛОВО БОЖЬЕ?

7. ДАР ЯЗЫКОВ И СОБСТВЕННЫЕ БЛАГА

8. СЛЕДУЕТ ЛИ ДОМОГАТЬСЯ ДАРОВ?

9. ПРЕНЕБРЕГАЯ РАЗУМОМ И СЛОВОМ БОЖЬИМ

10. В ЭТОМ ЛИ СВЯТОЙ ДУХ?

ЧАСТЬ II. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

11. КАК НАСЧЕТ ЗНАМЕНИЙ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА 16?

12. ОСТАЕТСЯ ЛИ ПОВЕЛЕНИЕ ПАВЛА В СИЛЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ?

13. ПОЧЕМУ ЛОЖНЫЕ ДАРЫ УМАЛЯЮТ ЗНАЧЕНИЕ ИСТИННЫХ?

14. ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВЕРНУТЬСЯ К ПРАКТИКЕ РАННЕЙ ЦЕРКВИ?

15. ИСЦЕЛЯЕТ ЛИ БОГ СЕГОДНЯ?

16. НАДО ЛИ ИЗГОНЯТЬ БЕСОВ?

17. ЕСЛИ ПРОПОВЕДЬ БОГОДУХНОВЕННА, ПОЧЕМУ ПРОРОЧЕСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ?

18. РАЗВЕ ДАРЫ НЕ ОСТАЮТСЯ ДО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА?

19. ИНЫЕ ЯЗЫКИ В МОЛИТВЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЕТИ САТАНЫ