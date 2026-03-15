Мастерс - Вопросы внутрицерковной жизни

Мастерс - Вопросы внутрицерковной жизни
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Вопросы внутрицерковной жизни: библейские признаки здоровой церкви» посвящена устройству и духовному состоянию христианской общины. Автор рассматривает основные принципы церковной жизни на основании Священного Писания и показывает, какие признаки свидетельствуют о духовном здоровье церкви.

В книге обсуждаются вопросы проповеди Слова Божьего, духовного руководства, дисциплины в церкви, взаимоотношений между верующими и ответственности служителей. Мастерс подчеркивает важность верности библейскому учению и духовной зрелости общины.

Издание будет полезно пасторам, служителям, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется библейскими принципами устройства и развития христианской церкви.

Питер Мастерс – Вопросы внутрицерковной жизни - Библейские здоровой признаки церкви

В данной книге речь не идет ни о крещении, ни о вечере, ни о руководстве церковью, хотя эти вопросы и важны сами по себе: в ней речь идет о том, чем в свете Писания должна заниматься поместная церковь. - Пер. с англ. — Издательский дом "Завет Христа", 2011. — 96 с.

ISBN 966-96543-1-9

Питер Мастерс – Вопросы внутрицерковной жизни – Содержание

Предисловие

  • 1 Поклоняющаяся церковь

  • 2 Молящаяся церковь

  • 3 Освящающаяся церковь

  • 4 Работающая церковь

  • 5 Учащаяся церковь

  • 6 Благовествующая церковь

  • 7 Автономная церковь

  • 8 Жертвенная церковь

  • 9 Любящая церковь

  • 10 Верящая церковь

zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

