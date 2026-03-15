Мастерс - Вопросы внутрицерковной жизни
Книга Питера Мастерса «Вопросы внутрицерковной жизни: библейские признаки здоровой церкви» посвящена устройству и духовному состоянию христианской общины. Автор рассматривает основные принципы церковной жизни на основании Священного Писания и показывает, какие признаки свидетельствуют о духовном здоровье церкви.
В книге обсуждаются вопросы проповеди Слова Божьего, духовного руководства, дисциплины в церкви, взаимоотношений между верующими и ответственности служителей. Мастерс подчеркивает важность верности библейскому учению и духовной зрелости общины.
Издание будет полезно пасторам, служителям, студентам духовных учебных заведений и всем, кто интересуется библейскими принципами устройства и развития христианской церкви.
Питер Мастерс – Вопросы внутрицерковной жизни - Библейские здоровой признаки церкви
В данной книге речь не идет ни о крещении, ни о вечере, ни о руководстве церковью, хотя эти вопросы и важны сами по себе: в ней речь идет о том, чем в свете Писания должна заниматься поместная церковь. - Пер. с англ. — Издательский дом "Завет Христа", 2011. — 96 с.
ISBN 966-96543-1-9
Питер Мастерс – Вопросы внутрицерковной жизни – Содержание
Предисловие
1 Поклоняющаяся церковь
2 Молящаяся церковь
3 Освящающаяся церковь
4 Работающая церковь
5 Учащаяся церковь
6 Благовествующая церковь
7 Автономная церковь
8 Жертвенная церковь
9 Любящая церковь
10 Верящая церковь
