Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мать и дитя

Мать и дитя. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана
Add to Favorites
Category Psychology Psychotherapy

Этот сборник эссе, собранный мэтром архетипической психологии Джеймсом Хиллманом, наносит сокрушительный удар по «материноцентризму» современной терапии. Авторы призывают нас перестать винить во всём своих биологических матерей и заглянуть в глубины коллективного бессознательного.

В книге исследуются темные и светлые лики Великой Матери: от дарующей жизнь до пожирающей. Особое внимание уделяется архетипу Puer Aeternus (Вечного Юноши) и Божественного Младенца как символа нового начала. Это глубокое исследование того, как мифологические образы материнства и детства управляют нашими зависимостями, творчеством и процессом индивидуации.

Мать и дитя. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана

«Касталия», 2021. — 236 с.

ISBN 978-5-521-16332-8

Мать и дитя. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание

  • Мать и дитя. Примечание редакции

  • Письмо в редакцию

  • Кэти Хеншел-МакГерри - Рождение Мейсона

  • Джеймс Хиллман - Внутри

  • Лотта Штейн - Почему женщина в семейном видео выглядит такой грустной?

  • Ричард Оливье - Слава: Огонь богов

  • Грег Могенсон - Инфантилизация архетипов

  • 50 лет назад в Spring: Х.Г. Бэйнс - Временная жизнь

  • Милка Вентура - Библейские женщины, которые уходят

  • Колетт Кавана - Мод Гонн: Мать Ирландия

  • Франческо Донфранческо - Тоска по Наставнику

  • Джеймс Хиллман - Из книги «Покидая ребенка»

  • Кэти Хеншел-МакГерри - Уэстлейк Мол

  • Шейла Гримальди-Крейг - Те годы в Цюрихе

Views 94
Rating
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

