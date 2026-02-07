Мать и дитя
Этот сборник эссе, собранный мэтром архетипической психологии Джеймсом Хиллманом, наносит сокрушительный удар по «материноцентризму» современной терапии. Авторы призывают нас перестать винить во всём своих биологических матерей и заглянуть в глубины коллективного бессознательного.
В книге исследуются темные и светлые лики Великой Матери: от дарующей жизнь до пожирающей. Особое внимание уделяется архетипу Puer Aeternus (Вечного Юноши) и Божественного Младенца как символа нового начала. Это глубокое исследование того, как мифологические образы материнства и детства управляют нашими зависимостями, творчеством и процессом индивидуации.
«Касталия», 2021. — 236 с.
ISBN 978-5-521-16332-8
Мать и дитя. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание
Мать и дитя. Примечание редакции
Письмо в редакцию
Кэти Хеншел-МакГерри - Рождение Мейсона
Джеймс Хиллман - Внутри
Лотта Штейн - Почему женщина в семейном видео выглядит такой грустной?
Ричард Оливье - Слава: Огонь богов
Грег Могенсон - Инфантилизация архетипов
50 лет назад в Spring: Х.Г. Бэйнс - Временная жизнь
Милка Вентура - Библейские женщины, которые уходят
Колетт Кавана - Мод Гонн: Мать Ирландия
Франческо Донфранческо - Тоска по Наставнику
Джеймс Хиллман - Из книги «Покидая ребенка»
Кэти Хеншел-МакГерри - Уэстлейк Мол
Шейла Гримальди-Крейг - Те годы в Цюрихе
