Поначалу она растерялась. Прежде ей никогда не приходилось сомневаться в том, что Бог — рядом, теперь же ее пугала и мучила открывшаяся вдруг пустота. Мать Тереза напряженно искала причины столь явной богооставленности. Может, она «сбилась с пути»? Поначалу казалось, что виной всему ее слабость, греховность, и постепенно она убедила себя в том, что Бог проводит ее сквозь мрак, чтобы очистить от пороков.

Однако со временем, во многом благодаря духовным наставникам, она стала осознавать, что этот невыносимо болезненный внутренний опыт на самом деле «питает» ее служение. Только так она может разделить одиночество Креста и расслышать в предсмертном «Жажду!» мольбу о любви к миру и спасении всех.

Ей становится все ясней, что ее страдания — таинственный «отпечаток» Страстей Христовых, и отныне ей предстоит жить тайной Голгофы Христа и Голгофы бедных.

Мать Тереза - Будь моим светом: Дневники и переписка матери Терезы Калькуттской

Москва: Книжный Клуб, 2010 г. ­ 416 с.

ISBN 978­5­98697­201­5

Мать Тереза - Будь моим светом: Дневники и переписка матери Терезы Калькуттской – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. «Дай Ему руку и иди рядом»

Глава 2. Отдать Христу наипрекраснейшее

Глава 3. «Будь моим светом»

Глава 4. «Утешить страждущее сердце Иисуса»

Глава 5. «Не откладывайте более. Не удерживайте меня»

Глава 6. «В темные лаЧУ2И»

Глава 7. «Темная ночь рождения Сообщества»

Глава 8. «Утолить жажду Христа распятого»

Глава 9. «Боже мой, как мучительна эта неведомая боль»

Глава 10. «Я полюбила тьму»

Глава 11. «Полностью предаю себя Христу»

Глава 12. «Богу понадобилась ничтожность, чтобы явить величие»

Глава 13. Сияние Христово

Заключение

Приложение 1. Устав

Приложение 2. Заметки, сделанные матерью Терезой Во Время духовных упражнений 29 марта ­ 12 апреля 1959 г.

Слова признательности

Комментарии

В течение десятилетий мир напряженно следил за деятельностью матери Терезы Калькуттской. При жизни она, сама того не желая, постоянно приковывала к себе всеобщее внимание, а ее кончина — мать Тереза умерла в возрасте 87 лет — потрясла столь многих людей, что неизбежно начинаешь задумываться: в чем источник притягательной силы этой албанской монахини, которая всегда стремилась остаться незамеченной. Она называла себя «карандашом в руке Божьей» и до конца дней была уверена, что ее «ничтожность» понадобилась Богу лишь затем, чтобы ярче воссияла Его слава. Мать Тереза всегда бежала признания и тем, кто говорил о ее заслугах, напоминала, что не она, а сам Бог «трудится» среди беднейших из бедных. Ей хотелось безвестности, однако Провидение распорядилось иначе. В наши дни миллионы людей разных судеб и убеждений не перестают восхищаться ее самоотверженной милостью к обездоленным и отверженным, дивиться ее кротости и простосердечию, лучезарности, радости и покою. Вместе с тем всякий, кому хотя бы однажды довелось встретиться с матерью Терезой, не мог не почувствовать, из какой глубины исходит это ровное сияние.

Мать Тереза не смогла утаить свой труд среди бедных, но ей поразительным образом удалось скрыть все, что касалось ее отношений с Богом. Она тщательно оберегала свою любовь от посторонних глаз. О том, что происходило в ее «внутреннем царстве», знали лишь тогдашний архиепископ Калькутты Фердинанд Перье и еще несколько священников, но даже их мать Тереза настойчиво просила уничтожать ее письма. В благоговении перед открывшимся ей Промыслом Божьим она хотела сохранить свою духовную жизнь в тайне. Ее целомудренное молчание — знак смиренной, чистой любви.

Однако часть переписки матери Терезы с ее духовными наставниками все же сохранилась, и это промыслительно. По мере того как в ходе беатификации матери Терезы и прославления ее в лике святых открывались эти документы, перед нами развертывалась не известная даже самым близким людям история ее отношений со Христом. За внешней непритязательностью ее признаний проступал неведомый дотоле ослепительный образ святости, и сейчас мы можем смело назвать мать Терезу одним из величайших мистиков Церкви.

Жизнь и весть «калькуттской святой» продолжают будоражить мир. Эта книга — ответ на многочисленные просьбы тех, кто знал и любил мать Терезу, восторгался ею и пытался понять, каковы причины ее поступков, где источник ее силы, радости и неистощимой любви. Нам хотелось показать глуби-ну и драматичность ее внутренней жизни, поделиться «тайными сокровищами», чтобы читатель мог сполна оценить то духовное наследство, какое завещала нам мать Тереза.