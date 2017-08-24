Мой секрет очень прост: я молюсь. Молитва наполняет меня любовью ко Христу. Я понимаю, что молиться Ему — значит любить Его. В действительности, существует только одна подлинная молитва, только одно важное прошение: сам Христос. Есть только один голос, который возвышается над всей землей, — голос Христа. Совершенная молитва заключается не в многословии, а в страстном желании, которое радует сердце Христово.

Любите молитву. Имейте постоянную необходимость молиться весь день. Молитва расширяет сердце до такого состояния, что оно может поместить в себе Божий дар - Его Самого. Просите и ищите, тогда ваше сердце станет достаточно большим, чтобы обрести Бога и хранить Его как Того, Кто принадлежит лично вам.

Мать Тереза - Нет большей любви пер. з англ. К.: Книгоноша, 2012. 148 с.

ISBN 978-966-2615-22-7

Мать Тереза - Нет большей любви - Содержание

Предисловие

О молитве

О любви

О подаянии

О святости

О делах и служении

Об Иисусе

О бедности и нищих

О прощении

О детях и семье

О страданиях и смерти

О Миссионерах Милосердия

Беседа с Матерью Терезой

Краткая биография Матери Терезы

Мать Тереза - Нет большей любви - Предиcловие

Мать Тереза привлекла внимание мира не своей писательской или богословской деятельностью, а благодаря огромному состраданию и готовности служить ближним. В своем призвании она сначала откликнулась на внутреннее побуждение вступить в монастырь, а затем сосредоточила всю свою жизнь на служении бедным и создании монашеского ордена. Из-за своего незащищенного положения все тяготы этого мира: будь-то страдания стариков, детей и тех, кто находится между этими возрастными категориями, она переживала как свои личные. Она не понаслышке знала о сострадании, ей также открылась глубина страданий. В личных размышлениях, опубликованных в этой книге, нам открываются новые грани ее личности. Часто узнаваемая в обществе, эта хрупкая женщина была исполнена великим Духом, Который не перестает заботиться об отверженных. Особая вера Матери Терезы, исполненная духовным видением, молитвой и вдохновляющим образом Иисуса, отображает ее естество и необыкновенное сострадание к людям.

Для искушенного современного читателя некоторые идеи этой женщины, а также ее манера изложения, особенно благочестие, могут показаться наивными и чересчур самоотверженными. Читая ее высказывания, я мысленно возвращаюсь в свои ранние школьные годы, когда монахини учили меня «умерщвлять тело и чувства». Но ведь действительно мудро найти тот способ, с помощью которого можно будет обуздать свой жизненный темп и меньше концентрировать внимание на себе. Очевидно, что привычка Матери Терезы усмирять свое эго посредством молитв привела ее к яркой жизни в этом мире и глубокому развитию личности. Современной психологии еще только предстоит постичь то, чему христианство учило тысячелетиями, — потеря собственного «я» ведет к обретению души.

Когда я читаю высказывания Матери Терезы, то пытаюсь воспринимать их не как наивные убеждения, а как слова, утонченные настолько, что они чужды современному вкусу. Вместо того чтобы избегать страдания, она породнилась с ними. Вместо того чтобы пытаться героически победить смерть в духе современной западной медицинской философии, она сосредоточила свое внимание на эмоциональном состоянии человека, на смысле его бытия в последние мгновения жизни. Мать Тереза также была очень внимательна к чувствам детей, что, на мой взгляд, раскрывает ее как человека, глубоко познавшего стези человеческой души. В лексике современных психологов такие понятия как интуиция, самосознание и работа над собой являются центральными в становлении личности. Однако Мать Тереза могла бы кое-чему научить психологов, рассказав им, к примеру, историю о женщине, которая сильно изменилась после того, как стала носить недорогую одежду.

За верой и честностью Матери Терезы кроется глубокое познание человеческих мотивов. Для некоторых читателей вера Матери Терезы, выраженная языком любви и молитвы, может стать преткновением. Религиозные водовороты, которые постоянно вращаются вокруг нас, для многих сделали институционную религию невыносимой. Таким читателям я посоветовал бы не брать во внимание буквальное или инфантильное значение некоторых слов, которые созвучны с известными им богословскими терминами, и услышать то послание, которое сама Мать Тереза передает через свою веру. Я могу читать книгу буддиста, который убеждает меня видеть природу Будды в животном таким же образом, каким Мать Тереза побуждает меня видеть Иисуса в умирающем человеке или мистическое Тело Христово в человечестве. Слишком часто религию воспринимают и практикуют как сугубо духовную деятельность, иногда как умственное упражнение в вере и толковании. В жизни и словах Матери Терезы мы находим «душу» религии в том смысле, что вера этой женщины неотделима от сострадания, а сострадание всегда неразрывно связано с ее поведением. Последователь религии может исповедовать свою веру громко и фанатично, однако я не встречал, чтобы те, кто желает нашего обращения в свою веру, много заботились о больных и бедных.

Когда религия является сугубо ментальной, истинно духовное отношение может никогда не найти выражение в действенном сострадании по отношению к человечеству. Что действительно отсутствует в страстных словах Матери Терезы, так это какая-либо попытка обратить нас в свою веру. Она просто описывает свою сильную веру и говорит о своей работе с бедными и больными. Очевидно, что ее истории не были написаны для того, чтобы убедить нас в каких-то религиозных взглядах; скорее, они отображают то, как люди, к которым проявили любовь и заботу, разительно меняются и обретают себя, а также крупицу счастья. Нет большей любви Многие называют Мать Терезу «живой святой». Я ценю такие высказывания. Нам нужны святые так же, как необходимо стряхнуть пыль со слов грех, благодать, вера и зло. Некогда мы размышляли о своем опыте с философской и богословской точки зрения; теперь же мы анализируем ситуацию с точки зрения психологии, социологии и политики.

Такой ограниченный способ мышления передает опыт более узко и поверхностно. Складывается впечатление, что если бы мы были лучше осведомлены, то смогли бы избавиться от своих проблем. Мать Тереза не говорит и не действует в рамках такой ограниченной социальной науки. Молитва и посвящение являются центром ее жизни, в них она обретает свою значимость и дело всей жизни. Когда мы думаем о ней, как о святой, нам может показаться, что мы не сможем подражать ее примеру. Однако ее размышления, представленные в этой книге, показывают нам, что все мы можем быть святыми — с нашими недостатками, с нашей необходимостью признавать свои ежедневные падения; людьми, которые, несмотря ни на что, посвящены человечеству, особенно тем, у кого несчастье, членам наших семей, нашим соседям и всему миру.

Томас Мур